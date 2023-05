Les conditions pluvieuses continuent d’aider les pompiers dans la lutte contre les incendies de forêt en Alberta

La pluie a déclenché des incendies de forêt en Alberta, contribuant à atténuer le danger pour les communautés menacées.

Mardi matin, 77 incendies de forêt brûlaient dans la province.

Dans les zones de protection forestière de l’Alberta, il y a eu 71 incendies, soit environ 10 de moins que ceux répertoriés lundi. Parmi ceux-ci, 20 sont toujours considérés comme hors de contrôle.

Alberta Wildfire et l’Alberta Emergency Management Agency feront le point sur la situation des incendies de forêt aujourd’hui à 15 h. Vous pouvez le regarder en direct ici.

Les responsables ont déclaré lundi que les conditions pluvieuses dans de nombreuses zones touchées seraient une aubaine pour les pompiers qui ont lutté contre la chaleur extrême et des conditions sèches pendant des semaines.

Ils s’attendaient à un long week-end particulièrement instable, mais la pluie, ainsi que la couverture de fumée qui a contribué à rafraîchir l’air, ont soulagé les lignes de front.

Environnement et Changement climatique Canada a émis des avertissements de pluie pour une grande partie de l’ouest de l’Alberta. De fortes pluies avec des quantités de 50 à 75 mm sont attendues jusqu’au milieu de la semaine.

Il avertit que de fortes averses peuvent provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes, ainsi qu’une visibilité réduite pendant la conduite.

Pendant ce temps, une déclaration spéciale sur la qualité de l’air reste en place pour une grande partie du centre et du nord de l’Alberta, mais ne s’applique plus à Edmonton et au sud de l’Alberta.

La cote air santé d’Edmonton était à quatre — ou un risque modéré — mardi matin.

Établissement métis de l’Est des Prairies

Raymond Supernault, président de l’East Prairie Métis Settlement, dans le nord de l’Alberta, a déclaré qu’il espérait que la pluie suffirait.

« En ce moment, nous allons commencer à guérir », a-t-il déclaré dans une interview lundi. Supernault a déclaré que le gros obstacle était de rétablir le courant.

Il a félicité les pompiers de la communauté qui s’étaient mis en danger pour sauver des vies et des maisons. Une vidéo circulant en ligne montre des pompiers locaux courant sur une route avec de grandes flammes dominant la limite de la forêt.

La colonie a vu 14 maisons familiales détruites, y compris celle où Jessica Big Charles vivait avec son partenaire et sa fille.

REGARDER | Averse un soulagement pour la communauté métisse menacée par les incendies de forêt :

Des responsables de l’Alberta Emergency Management Agency et de l’Alberta Wildfire font le point sur la situation des incendies de forêt en Alberta.

Big Charles, qui a vécu toute sa vie à East Prairie, séjourne dans un hôtel à High Prairie depuis plus de deux semaines.

« Nous n’avons même pas eu le temps de prendre quoi que ce soit d’important – des photos, rien », a-t-elle déclaré lundi à propos de l’évacuation.

« Nous avions juste ce que nous avions sur le dos. »

Sans assurance incendie, elle a dit que l’avenir était imprévisible.

« Je ne sais pas si je vais avoir une nouvelle maison ou où je vais vivre ou comment je vais aller de l’avant. »

Des responsables ont déclaré lundi qu’il y avait encore environ 10 000 personnes en Alberta toujours évacuées de leurs maisons