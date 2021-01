Certaines parties du Queensland se préparent à des crues soudaines et à des marées anormalement élevées alors que le cyclone Kimi poursuit son mouvement «erratique».

Le cyclone s’est affaibli à une dépression tropicale au large du nord du Queensland, mais le Bureau de météorologie a déclaré que de fortes pluies devraient encore frapper la région.

« De fortes pluies susceptibles de produire des crues soudaines et des inondations majeures de la rivière pourraient encore affecter les zones côtières entre Innisfail et Bowen mardi et mercredi si la dépression résiduelle se rapproche de la côte », a déclaré le Bureau.

Le cyclone Kimi était à environ 135 km de Townsville, vers 4 heures du matin, mardi, avec des vents de 65 km / h et des rafales atteignant 95 km / h.

Les résidents d’Innisfail à Bowen, y compris Townsville, ont également été invités à se préparer à des marées anormalement hautes.

Certaines parties du nord du Queensland devraient être touchées par de fortes pluies et des crues soudaines alors que le cyclone Kimi se déplace le long de la côte

«Le cyclone Kimi s’est affaibli en une dépression tropicale au large de la côte nord du Queensland. Des impacts importants sur la côte ne sont plus attendus, bien que de fortes pluies restent une possibilité », a déclaré le Bureau de météorologie.

Il y a des avertissements de marées anormalement hautes d’Innisfail à Bowen dans le nord du Queensland. Sur la photo, le cyclone Kimi affectant la région de Townsville

Les résidents de certaines parties du nord du Queensland ont été avertis que de fortes pluies pourraient entraîner des inondations soudaines. Sur la photo, le cyclone Kimi fait sentir sa présence dans la région de Townsville

Une veille de crue a été émise pour les voies navigables, notamment les rivières Mulgrave et Russell, Johnstone River, Tully River, Murray River, Herbert River, Black River, Haughton River et Ross et Bohle River.

«Le système devrait rester lent bien au large des côtes pendant une grande partie de (mardi), puis recommencer à remonter vers le nord-nord-ouest à partir de la fin de cet après-midi sous la forme d’une faible dépression tropicale», a déclaré le Bureau.

Le commissaire aux services d’incendie et d’urgence du Queensland, John Bolger, a déclaré que le cyclone posait toujours un risque et que les résidents devraient rester vigilants.

« Bien que notre traversée côtière soit très peu probable, nous sommes toujours bien dans un événement météorologique violent – des vents très forts et beaucoup de fortes pluies – de sorte que les crues soudaines et l’alerte générale d’inondation restent en place », a-t-il déclaré au programme Seven’s Sunrise. .

« Nous demandons donc aux gens de rester vigilants et puis-je simplement souligner aux gens que s’il est inondé, oubliez-le.

« Nous avons toujours des équipes d’intervention d’urgence en place, au sud de Cairns et au nord de Townsville, donc l’urgence existe toujours, alors que nous ne sommes pas confrontés à un cyclone tropical, nous sommes toujours dans une situation météorologique très dangereuse. »

M. Bolger a déclaré que des équipes de sauvetage en eau rapide, des hélicoptères et des bateaux contre les inondations étaient prêts à faire face à tout sauvetage en cas d’inondation.

Lundi soir, le Bureau a qualifié le mouvement du cyclone d ‘«erratique».

Sydney devait prendre une douche ou deux mardi, mais le temps se réchauffera plus tard dans la semaine, atteignant 43 ° C lundi dans l’ouest de la ville. Sur la photo, des nuages ​​d’orage à Sydney mardi

Sydney connaît un temps chaud ce week-end avec des températures supérieures à 30 ° C. Sur la photo, les amateurs de plage à Mona Vale plus tôt ce mois-ci

La plage sera un endroit populaire pour les Sydneysiders le week-end alors que les températures montent en flèche. Sur la photo, Bondi Beach

Les résidents ont été avertis de ne pas voyager dans les eaux inondées.

«Je sais que nous sommes du Queensland, je sais que nous traversons des cyclones chaque année, mais ne soyez pas complaisants», a déclaré lundi le ministre de la police du Queensland, Mark Ryan.

« Donc, si vous êtes dans ces régions, vous devez vous préparer … s’il est inondé, oubliez-le, ayez un plan sur l’endroit où vous allez voyager, gardez à l’esprit où se trouvent ces bassins versants, sachez que pendant cet événement, vous pourriez ont des crues soudaines. »

De fortes pluies ont été enregistrées plus loin sur la côte lundi, avec Redlands dans le sud-est de Brisbane enregistrant 191 mm en 25 heures – 95 mm en une heure seulement.

Les averses devraient s’atténuer plus tard dans la semaine, le soleil revenant vendredi.

Le week-end sera torride dans tout le pays, avec des températures dépassant 30 ° C dans la plupart des capitales et atteignant 43 ° C dans certaines parties de Sydney.

Sydney connaîtra quatre jours consécutifs de températures de 30 ° C et plus à partir de vendredi. Sur la photo, Manly Beach

Canberra atteindra 37 ° C samedi, tandis qu’Adélaïde sera à 39 ° C.

Sydney connaîtra quatre jours consécutifs de températures dans les années 30.

Vendredi sera de 33 ° C dans la ville portuaire, tandis que samedi sera de 30 ° C, dimanche la température atteindra 33 ° C et lundi, elle montera à 34 ° C.

Penrith, dans l’ouest de la ville, sera encore plus chaude, avec des températures qui devraient atteindre 42 ° C dimanche et 43 ° C lundi.

« Jeudi, nous assistons à un retour progressif des vents du nord à nord-ouest transportant de l’air chaud vers Sydney et (principalement) des prévisions ensoleillées, augmentant les températures maximales », a déclaré la météorologue du Bureau Melody Sturm au Daily Mail Australia.

«Vendredi, il y a un léger risque d’averses ou d’orages. On s’attend à ce que le (long) week-end soit très chaud à chaud et surtout ensoleillé, même si la possibilité d’une averse pourrait revenir pour lundi.

«Avec la chaleur, nous connaîtrons des conditions de canicule sévères pour Sydney ce week-end.