Des jours de fortes pluies et de neige dans les Balkans ont laissé les maisons et les champs inondés lundi, perturbé la circulation sur les autoroutes et dans les ports et provoqué des pannes de courant.

En Serbie, les autorités ont commencé lundi à nettoyer des tonnes de déchets qui obstruaient un lac du sud-ouest après qu’il ait été emporté des décharges par des rivières débordantes. Des mesures d’urgence ont été annoncées dans les municipalités du sud de Doljevac et de Vlasotince, où les équipes de secours ont aidé plus de deux douzaines de personnes à évacuer leurs maisons.

La télévision d’État RTS a rapporté que de nombreuses maisons, granges et champs ont été inondés et que des villages se sont retrouvés sans eau potable après des jours de pluie et de neige autour de la ville méridionale de Leskovac et des environs.

Dans le centre et l’est de la Serbie, des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité en raison de l’effondrement des lignes de distribution en neige abondante. La société nationale d’électricité de Serbie EPS a déclaré lundi qu’elle travaillait à la restauration de l’électricité.

Les autorités ont exhorté les conducteurs à ne pas prendre la route à moins que cela ne soit absolument nécessaire en raison de fortes chutes de neige.

Des perturbations de la circulation et des limitations de vitesse dues à la neige ont été signalées en Croatie, où un bus s’est renversé tôt lundi sur la principale autoroute est-ouest, blessant huit personnes.

Albanie et Kosovo

Des inondations ont été signalées en Albanie et au Kosovo, où des jours de fortes pluies se sont mélangés à un temps enneigé.

Des milliers d’hectares de terres ont été inondés dans l’ouest de l’Albanie et des ponts et des routes ont été endommagés, laissant les villages isolés et obligeant des livraisons d’urgence d’eau à des centaines de personnes.

Des pannes d’électricité ont également été signalées, ce qui signifie que certaines écoles n’ont pas pu rouvrir lundi alors que les autorités avaient du mal à gérer les niveaux d’eau du principal système hydroélectrique sur la rivière Drini. L’armée, la police et les équipes d’urgence locales sont intervenues pour aider les habitants isolés de Shkoder, Lezha et Durres, où de graves inondations en 2010 ont causé des ravages.

Au Kosovo, des responsables se sont entretenus avec des soldats de la paix dirigés par l’OTAN pour savoir comment aider les zones touchées par les inondations à l’ouest où des personnes ont été forcées d’évacuer leurs maisons. Une maison du village de Fushe appartenant à Muj Zabeli, 60 ans, a été inondée et gravement endommagée, mais Zabeli a déclaré qu’il recevait peu d’aide.

«Personne n’est intéressé», s’est-il plaint. «Vous pouvez subir une perte ici et personne ne s’en soucierait.

Les routes glissantes et les vents violents ont incité les autorités à interdire les camions avec remorques et les bus à impériale sur certaines routes, car de nombreuses liaisons par ferry pour la mer Adriatique ont été interrompues.

La neige a rendu la situation encore plus difficile pour les habitants du centre de la Croatie, qui a été frappé par un tremblement de terre majeur le 29 décembre. De nombreuses personnes ne peuvent pas rester dans leurs maisons endommagées et dorment dans des conteneurs.

De fortes pluies plus au sud au Monténégro ont endommagé un mur de forteresse dans la ville méridionale d’Ulcinj, près de la frontière avec l’Albanie.