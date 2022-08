Les conditions météorologiques extrêmes en Europe risquent de réduire les récoltes et d’augmenter les prix des denrées alimentaires

Les agriculteurs britanniques ont averti que les conditions chaudes et sèches du pays conduiraient inévitablement à de plus petites récoltes cette année. Images de la planète 1 | Groupe d’images universelles | Getty Images

Au cours d’une année typique, Rodger Hobson peut s’attendre à produire environ 35 000 tonnes de carottes sur sa ferme de 880 acres dans le Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre. Mais 2022 a été tout sauf typique. Alors qu’une vague de chaleur extrême et une sécheresse qui a suivi ont fait des ravages sur les cycles agricoles européens, de larges pans de la récolte de Hobson ont noirci et sont morts. Il s’attend maintenant à une baisse de 30 % des rendements cette année. “Je cultive des cultures depuis 30 ans et c’est également la pire sécheresse que j’ai vue”, a déclaré Hobson à CNBC. Une période de sécheresse antérieure il y a quatre ans – alors surnommée la pire depuis une génération – était comparativement mauvaise, a-t-il déclaré. Seulement cette fois, des températures record de 5 degrés Celsius au-dessus des sommets de 2018 aggravent les choses. “Nous considérons 2018 comme une sécheresse unique dans une vie, mais nous revoici”, a-t-il déclaré. Les conditions chaudes et sèches sont les dernières d’une série de défis qui affligent les agriculteurs et leurs récoltes cette année, les analystes du marché avertissant que des récoltes plus faibles pourraient entraîner une hausse des prix des produits alimentaires et des pénuries alimentaires potentielles.

Le long et chaud été britannique dévaste les cultures vivrières

La Grande-Bretagne est officiellement entré dans un état de sécheresse dans une grande partie du sud, du centre et de l’est de l’Angleterre – et plus tard, dans le Yorkshire – au début du mois. Cela fait suite au mois de juillet le plus sec du pays depuis 1935, au cours duquel les températures ont atteint 40,3 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit), aggravant les problèmes d’un secteur déjà touché par l’invasion russe de l’Ukraine, l’augmentation des prix des engrais et les pénuries de main-d’œuvre. La sécheresse représente un risque accru de mauvaises récoltes, la réduction de l’approvisionnement en eau rendant plus difficile pour les agriculteurs l’irrigation des cultures de fruits et légumes et l’entretien du sol sur lequel d’autres céréales sont semées. “Il n’y a aucun signe de pluie venant sur nous”, a déclaré Hobson. À la troisième semaine d’août, le Yorkshire avait reçu six millimètres de pluie, bien en deçà de la moyenne mensuelle de 70 millimètres.

Une carotte, elle adore le climat britannique… Au-dessus de 30 degrés, elles se ratatinent et meurent. Rodger Hobson Président, British Carrot Growers Association

La Grande-Bretagne n’est pas habituée à des conditions météorologiques aussi extrêmes, avec une grande partie de ses produits – principalement, gros légumes de plein champ — dépendant du climat maritime tempéré du pays. Cela inquiète des agriculteurs comme Hobson, président de la British Carrot Growers ‘Association, dont la ferme produit environ 4% de la récolte de carottes du Royaume-Uni et approvisionne de nombreux détaillants alimentaires nationaux. “Une carotte, elle adore le climat britannique. Elle est heureuse à des températures comprises entre 18 et 22 degrés [Celsius]; beaucoup de précipitations. L’été anglais archétypal, en gros”, a déclaré Hobson. “Tout ce qui dépasse 30 degrés, ils se ratatinent et meurent. Et c’est ce que nous avons vu.”

Juillet a été l’été le plus sec en Angleterre depuis 1935, avec des implications majeures pour les agriculteurs et les prix des denrées alimentaires. Guillaume Edwards | AFP | Getty Images

De telles conditions ont des répercussions bien au-delà de l’humble légume orange. Selon les rapports de l’agence britannique pour l’environnement. Pas moins de la moitié de la récolte de pommes de terre de cet été est vouée à l’échec. Des récoltes plus petites, à leur tour, se traduiront probablement par des prix plus élevés pour les consommateurs au supermarché, a déclaré Alice Witchalls, analyste à la société d’études de marché Mintec. “La période de développement critique pour les pommes de terre est le mois d’août, et cette culture dépend beaucoup de l’eau. Nous pourrions nous attendre à une baisse de la production, certains producteurs signalant une baisse allant jusqu’à 40 % pour les pommes de terre. Cela pourrait alors se répercuter sur les prix”, a déclaré Witchalls à CNBC. . Un porte-parole de Tesco, l’un des principaux supermarchés du Royaume-Uni, a déclaré qu’il n’avait pas encore rencontré de problèmes de disponibilité dans ses gammes de fruits et légumes, mais qu’il travaillait avec les producteurs pour “comprendre l’impact du temps chaud”.

La pire sécheresse en Europe depuis 500 ans

Dans d’autres circonstances, on pourrait compter sur l’Europe pour combler les déficits agricoles. Mais le continent a également été martelé par un été implacable de temps chaud et sec, provoquant des incendies de forêt et des sécheresses sur de vastes étendues de terres. La Commission européenne a déclaré la semaine dernière que l’Europe connaît actuellement sa pire sécheresse depuis 500 ans, avec 47% de la région en statut “avertissement”. Il a ajouté que les conditions s’intensifiaient dans 15 pays, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les sécheresses devant durer au moins jusqu’en novembre le long de la Méditerranée.

Si les animaux et les pâturages souffrent à cause des conditions météorologiques… cela aura un impact sur les animaux et réduira la production. Paul Hugues Économiste agricole en chef, S&P Global Commodity Insights

Prévisions de récolte de l’Union européenne sont désormais en baisse de 16 % pour le maïs grain, de 15 % pour le soja et de 12 % pour le tournesol par rapport à sa moyenne des cinq années précédentes. Les économistes agricoles disent que cela a des implications non seulement pour la production alimentaire, mais aussi pour les éleveurs laitiers et les éleveurs qui dépendent de ces produits pour élever leurs animaux. “Si les animaux et les pâturages souffrent à cause des conditions météorologiques, cela aura un impact sur les animaux et réduira la production de produits laitiers, de beurre, de lait”, a déclaré Paul Hughes, économiste agricole en chef et directeur de la recherche, agro-industrie chez S&P Global Commodity Insights.

Mission essentielle pour les éleveurs de bétail et les éleveurs laitiers

Karl Franklin, un éleveur de moutons basé dans l’Oxfordshire, dans le sud-est de l’Angleterre, a déclaré que la situation devenait désormais critique. Il sera bientôt temps de vider ses quelque 90 brebis – un processus d’augmentation de l’apport en nutriments d’un troupeau avant la reproduction – mais un manque d’herbe pourrait entraîner une saison d’agnelage épuisée. “Si les brebis ne sont pas suffisamment rincées, je pourrais être aussi bas que 120%, ce qui pourrait signifier moins d’agneaux”, a déclaré Franklin à CNBC, affirmant qu’il pourrait devoir recourir à des aliments durs coûteux. Le taux de reproduction habituel des brebis est de 180 % à 200 %, soit environ deux agneaux pour chaque brebis.

Les éleveurs laitiers et les éleveurs ont mis en garde contre les effets néfastes des conditions météorologiques extrêmes sur leurs animaux. Jacob King – Pa Images | Images Pa | Getty Images

Les organismes de l’industrie agricole demandent maintenant plus de soutien aux agriculteurs, en particulier en ce qui concerne la façon dont les gouvernements gèrent les conditions météorologiques extrêmes et la sécurité alimentaire nationale. “La situation sur le terrain continue d’être extrêmement difficile dans tous les secteurs agricoles. De nombreux agriculteurs sont confrontés à de graves conséquences, allant du manque d’eau d’irrigation au manque d’herbe et à l’utilisation d’aliments pour l’hiver”, a déclaré Tom Bradshaw, vice-président de la L’Union nationale des agriculteurs du Royaume-Uni, a déclaré. “Cela met en évidence le besoin urgent de garantir notre sécurité alimentaire et pour le gouvernement et ses agences de mieux planifier et gérer les ressources en eau du pays ; donner la priorité à l’eau pour la production alimentaire parallèlement à la protection de l’environnement”, a-t-il déclaré.

“Les prochaines semaines seront cruciales”

Les climatologues préviennent depuis des années que de telles vagues de chaleur et sécheresses deviendront plus fréquentes en raison du changement climatique. La planète s’est réchauffée d’environ 1,1 degré Celsius depuis la révolution industrielle, et d’éminents scientifiques ont conclu que la vague de chaleur actuelle aurait été “presque impossible” sans changement climatique induit par l’homme. Cela amène certains agriculteurs à envisager les perspectives à long terme de leur entreprise et de l’industrie au sens large.

S’il y a beaucoup de précipitations, cela pourrait augmenter la production. Alice Sorcières analyste de marché