Les conditions météorologiques extrêmes appellent à des mises à jour du code du bâtiment

OTTAWA –

Alors que les phénomènes météorologiques violents tels que les tornades et les derechos se produisent plus souvent, les chercheurs demandent de nouvelles mesures du code du bâtiment provincial pour mieux protéger les maisons.

Les chercheurs du Northern Tornadoes Project de l’Université Western affirment que les liens anti-ouragan coûtent environ 200 $ à installer par ménage et devraient être obligatoires dans les codes du bâtiment provinciaux à travers le pays.

À l’heure actuelle, aucune province ni aucun territoire n’exigent des attaches anti-ouragan — des attaches métalliques utilisées dans la construction pour aider à sécuriser les toits — ou du matériel similaire dans les règlements de construction.

« Nous pensons que si (des liens d’ouragan) étaient mis en place, cela empêcherait les maisons de perdre leur toit dans 95 à 99% des tornades canadiennes », a déclaré Connell Miller, chercheur sur l’impact du vent avec le projet.

Le 13 juillet, deux tornades ont balayé le sud d’Ottawa, endommageant plus de 100 maisons dans les quartiers de Barrhaven.

Jeudi soir, une autre tornade s’est abattue sur Metcalfe, à 30 kilomètres au sud-est d’Ottawa, lors d’un violent orage.

Une grande partie des dommages causés par ces tempêtes concernaient les toits, ce qui, selon les chercheurs, pourrait être facilement évité grâce à des réglementations de construction tenant compte des catastrophes météorologiques.

« Nous voyons juste ces tempêtes vraiment, vraiment massives avec de très grandes empreintes sur elles – pas seulement des tornades – et donc nous croyons vraiment que pour un très petit coût, nous pouvons rendre une maison plus conçue contre les conditions météorologiques extrêmes », a déclaré Glenn. McGillivray, directeur général de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques.

Il a déclaré que des mesures de construction protectrices telles qu’un revêtement épais, des attaches plus longues et rapprochées pour les toits et des attaches anti-ouragan ou des vis à treillis empêcheraient d’endommager les maisons lors de tempêtes et de tornades désignées jusqu’à EF-2, soit environ 220 km / h de vitesse du vent.

McGillivray, qui a plus de 25 ans d’expérience en tant qu’expert du vent et du code du bâtiment, a déclaré que le Canada a connu une forte augmentation des pertes causées par les tempêtes ces dernières années.

Le projet Tornadoes a enregistré 117 tornades en 2021 et 2022, les totaux les plus élevés enregistrés au Canada.

Au cours de ces années, un total de 58 tornades ont été classées EF-2, ce qui est considéré comme fort, mais aucune n’a été mesurée à une intensité plus élevée.

Le projet a mené 447 enquêtes sur les phénomènes météorologiques violents l’an dernier, dont un derecho qui a parcouru 1 000 kilomètres à travers les régions les plus peuplées du Québec et de l’Ontario, tuant une douzaine de personnes et causant plus d’un milliard de dollars en pertes assurées.

Auparavant, les catastrophes naturelles se produisaient à des mois d’intervalle, mais elles se chevauchent maintenant et grèvent les ressources, a-t-il déclaré.

McGillivray a déclaré que le niveau sans précédent de dommages causés aux maisons par les tempêtes est un coup dévastateur au milieu d’une crise nationale du logement.

« Chaque année, des centaines et parfois des milliers de maisons sont mises hors ligne en raison de tempêtes. Nous ne pouvons pas nous le permettre à une époque où il y a déjà une pénurie de logements », a déclaré McGillivray.

« Donc, si nous pouvons empêcher les maisons d’être déconnectées des tempêtes de manière permanente ou temporaire, nous allons être en avance sur le jeu. »

Cependant, a déclaré McGillivray, de nombreux promoteurs s’opposent à l’idée de modifier le code du bâtiment.

Cela est en partie dû au coût supplémentaire, mais aussi parce que les constructeurs devraient former des ouvriers sur des protocoles mis à jour et aller « en dehors de la norme de construction des maisons (depuis) ​​de nombreuses décennies ».

Pourtant, certains constructeurs, comme Doug Tarry Homes, ouvrent la voie en allant au-delà des exigences du code du bâtiment en incorporant des attaches anti-ouragan ou des vis à treillis dans leurs conceptions.

Le président de la société, Doug Tarry, a déclaré que si le coût des liens anti-ouragan est relativement peu coûteux, la main-d’œuvre impliquée dans l’installation de ces composants de protection est plus lourde pour les constructeurs.

En conséquence, a-t-il dit, l’installation de liens anti-ouragan ou d’éléments similaires ajoute environ 1 000 $ aux dépenses de développement domiciliaire.

Il estime que le coût supplémentaire en vaut la peine et pousse l’industrie à s’adapter au changement climatique.

Dans certains cas, les maisons ne sont pas construites selon les normes existantes, a déclaré McGillivray, dont l’institut reste en contact avec le projet Tornadoes.

Il a déclaré que les enquêtes médico-légales du projet, comme celles qui ont suivi les tornades à Barrie, en Ontario, en 2021, et à Barrhaven en juillet, ont révélé des violations du Code du bâtiment de l’Ontario.

« En mettant de côté la question (du lien avec l’ouragan), même si les maisons étaient juste construites selon le code, nous serions dans un bien meilleur endroit », a déclaré McGillivray.

« C’est un bon point de départ, si vous pouvez au moins suivre le code. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 août 2023.