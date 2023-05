Les conditions météorologiques au Canada comprennent les feux de forêt, les inondations, la neige

Les températures et les conditions météorologiques varient grandement à travers le Canada cette semaine.

Dans certaines provinces, une tempête de neige est attendue, d’autres luttent contre un démarrage précoce de la saison des feux de forêt et les risques d’inondation restent élevés dans certaines communautés.

Après qu’avril ait apporté des températures anormales, mai pourrait être tout aussi imprévisible.

Lundi matin, Environnement Canada a émis des avis météorologiques et des alertes pour sept provinces, chacune pour des raisons différentes.

NEIGE AU CANADA ATLANTIQUE

Sur la côte est du Canada, les collectivités seront ensevelies sous 15 à 25 centimètres de neige du jour au lendemain jusqu’à mardi matin. Selon la météorologue en chef de CTV Your Morning, Kelsey McEwen, la pluie se transformera en neige à mesure qu’un système se déplacera dans les Maritimes.

Environnement Canada a émis une alerte de chute de neige pour les communautés du comté d’Inverness, de North Cape Highlands et de Red River en Nouvelle-Écosse, prévoyant de 15 à 25 centimètres de neige.

« Des vents forts du nord-ouest se développeront dans la nuit ce soir, donnant une mauvaise visibilité dans la poudrerie », indique l’alerte. « Les conditions devraient s’améliorer mardi après-midi avec la fin de la neige et l’apaisement des vents. »

D’ici mardi matin, le système de neige sera à Terre-Neuve-et-Labrador, apportant 5 à 15 centimètres prévus aux communautés de la péninsule nord-est, de Green Bay et de White Bay.

Les communautés plus au nord, comme Norman Bay et Lodge Bay, pourraient voir des chutes de neige totales entre 15 et 30 centimètres et des rafales de vent maximales de 80 à 110 kilomètres à l’heure, indique l’avis d’Environnement Canada.

LES INCENDIES FONT RANG À L’OUEST

Depuis plus d’une semaine, des incendies se sont propagés à travers l’Alberta en raison de températures supérieures à la normale et d’un manque de pluie.

Lundi matin, 105 incendies de forêt brûlaient dans la province, dont beaucoup se concentraient à l’extérieur de la région d’Edmonton et dans le nord de la province.

Les équipes de pompiers travaillent sans relâche depuis la semaine dernière, lorsque les températures atteignant 25 ° C ont augmenté le risque d’incendie pour de nombreuses communautés. Lundi, 26,6 % des incendies sont considérés comme non maîtrisés, 19,2 % sont maîtrisés et 54,1 % sont maîtrisés.

L’Alberta a déclaré l’état d’urgence samedi alors que des dizaines de milliers d’hectares ont brûlé et qu’environ 29 000 personnes sont déplacées des communautés.

En Colombie-Britannique, 131 incendies ont été enregistrés depuis janvier, un peu plus que la moyenne décennale, mais la superficie brûlée est inférieure à la moitié de la moyenne.

En raison des incendies, Environnement Canada a émis des déclarations spéciales sur la qualité de l’air pour la majeure partie du nord de l’Alberta, certaines parties du nord de la Colombie-Britannique et une petite partie du nord-ouest de la Saskatchewan.

« La fumée des feux de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même à de faibles concentrations », indique le communiqué. « Tout le monde peut prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée des feux de forêt. »

La fumée des incendies souffle maintenant dans le nord de l’Ontario, selon un tweet d’Environnement Canada, qui fait état de conditions brumeuses dans les communautés d’Attawapiskat, de Fort Albany, de Timmins et de Sudbury.

La fumée des incendies de forêt en Alberta s’étend vers le parc Algonquin et l’est de l’Ontario.

Le ciel est brumeux ce matin dans certaines parties de l’est et du nord de l’Ontario alors que la fumée des feux de forêt de l’Alberta se déplace en altitude.#ONwx #ONstorm pic.twitter.com/v2Z8qA6Ppd — ECCC Météo Ontario (@ECCCWeatherON) 8 mai 2023

LE RISQUE D’INONDATION DEMEURE ÉLEVÉ EN ONTARIO ET AU QUÉBEC

La rivière des Outaouais a grossi au cours de la semaine dernière, provoquant des inondations le long des rives dans la région de la capitale et au Québec où 89 municipalités ont été touchées.

Le temps devrait être sec et ensoleillé pour les prochains jours, après plus de 60 mm de pluie à Ottawa.

Samedi, l’eau a culminé dans les communautés autour de la rivière des Outaouais et devrait baisser dans les prochains jours.

Les autorités québécoises ont déclaré dimanche que les niveaux d’eau commençaient à baisser. En Outaouais, la région des Laurentides et le nord-ouest de Montreat sont les parties les plus touchées.

Deux pompiers volontaires, Régis Lavoie, 55 ans, et Christopher Lavoie, 23 ans, ont été tués et retrouvés à Rivière du Gouffre, à St-Urbain, au Québec.

Environ 625 personnes ont été déplacées au Québec en raison des inondations.

Environnement Canada a émis des avis de gel dans certaines parties du Québec alors que les températures chutent en dessous de 0 ° C. L’agence météorologique émet des avis de gel pendant la saison de croissance lorsque les températures de surface chutent autour du point de congélation.

Les communautés de La Pêche, Jim Lake, Pontiac, Mirabel et Québec pourraient voir du gel dans la nuit de ce soir.