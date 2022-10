Les conditions hivernales convergent sur Connector et Coquihalla, à l’ouest de Kelowna – Kelowna Capital News

Des conditions enneigées et humides ont frappé l’autoroute Coquihalla lundi (24 octobre).

Les caméras routières de DriveBC montrent des conditions de neige et de brouillard au Coquihalla Summitt (entre Hope et Merritt). D’autres sections de l’autoroute, y compris Merritt à Kamloops, varient entre des conditions sèches et humides.

Les conditions sur le connecteur (autoroute 97C) de Kelowna à Merritt sont également variées, y compris la neige au sommet de Pennask. L’autoroute 3, d’Osoyoos à Hope, a des conditions principalement nues et humides.

Autoroute 97C (Okanagan Connector), à environ 74 km à l’ouest de Kelowna, vers l’est. (Photo/Drive BC)

Environnement Canada a émis une alerte météo pour l’autoroute 3 de Paulson Summitt à Kootenay Pass. Un système qui s’est installé lundi devrait déverser de 10 à 15 centimètres de neige le long de cette section de l’autoroute. Il n’y a pas d’alerte météo en cours pour le Connector ou le Coquihalla.

Autoroute 3 à Allison Pass, à 10 km à l’ouest de la zone de villégiature de Manning Park, vers l’est. (Photo/Drive BC)

Les conditions routières mises à jour sont disponibles sur DriveBC.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Autoroute CoquihallaAutoroute 5Autoroute 97Neige