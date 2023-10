Les conditions étaient dures ; les foules étaient agitées. Un ancien détenu raconte la prison du comté d’OK

Alors que je venais de fêter les 20 ans de ma libération de la prison du comté d’Oklahoma – récemment nommée « la prison la plus meurtrière du pays » – voir à nouveau un ancien shérif a déclenché l’indignation. Pas seulement pour moi, mais pour les milliers de vies touchées par cet homme et ce qui s’est passé sous sa surveillance.

Et la prison ne cesse d’accumuler les gros titres et les enquêtes scandaleuses. Je rejette l’idée que la prison abrite les pires délinquants du pays. La seule chose qui diffère chez les détenus du comté d’Oklahoma est la façon dont ils sont traités et forcés de vivre.

Plus: Confiance brisée : comment les dirigeants de la prison du comté d’Oklahoma ont laissé tomber ceux qu’ils cherchaient à protéger

Il est difficile d’en saisir la totalité. Si une usine à chiots fonctionnait dans ces conditions, elle ferait face à des accusations criminelles.

La plupart des détenus sont des gens honnêtes qui ont commis des erreurs ou souffrent de dépendance. Seulement environ un cinquième des plus de 2 500 détenus font l’objet d’accusations de violence.

Quand j’étais là-bas, les confinements pendant plusieurs jours d’affilée étaient normaux. Je n’ai eu que six douches en neuf mois. Les conditions étaient sales. Le bâtiment, cassé. C’était inhabitable en 2003. Imaginez ce que c’est aujourd’hui. Il était courant de voir des matières fécales étalées sur les murs. Des flaques d’urine se trouvent dans les cellules de détention sans toilettes. Les bugs ; vous ne pouvez pas imaginer l’infestation. La nourriture est impropre aux animaux. J’ai perdu 70 livres à cause de la malnutrition.

Des vents glacials d’hiver ont soufflé à travers le mur extérieur de ma cellule, m’obligeant à me couvrir d’une fine couverture en position fœtale juste pour y survivre. Plusieurs demandes de chauffage ou de transfert ont été refusées. Souvent, la plomberie refoulait et inondait tout le bloc cellulaire. Les systèmes d’arrosage se déclencheraient dans les cellules, pulvérisant des milliers de gallons d’eau rouillée jusqu’à la taille.

Les conditions étaient dures. La foule était agitée. Le personnel n’était horriblement pas professionnel.

Plus: PDG : la prison est remodelée avec compassion et engagement à changer des vies pour le mieux

Les gangs rivaux et les ennemis connus étaient hébergés dans les mêmes unités. Des émeutes éclatèrent. Des téléphones ont été arrachés des murs et utilisés comme armes. Les os de poulet sont devenus des sureaux.

Les gens ont été volés et matraqués pour leur commissaire. Trois à quatre détenus étaient entassés dans des cellules pour deux personnes initialement conçues pour un seul détenu. Les demandes de soins médicaux étaient systématiquement refusées.

Les visiteurs n’étaient pas respectés par le personnel et traités comme s’ils étaient des criminels, presque comme s’il s’agissait d’une punition pour avoir voulu voir leurs proches. C’est « comme si » le personnel était excité à l’idée d’aller piquer des ours toute la journée. Quand j’étais là-bas, ils embauchaient des garçons trop jeunes pour faire partie des forces de l’ordre et d’autres qui n’avaient pas le tempérament ou les exigences nécessaires. En quête d’autorité pour aboyer des ordres, ils poussaient chaque jour les gens à bout. C’étaient des punks, et ils ont dû être encouragés à l’être parce que leur comportement était le même chez tous.

Retenir de la nourriture, provoquer la violence, les injures, les mensonges purs et simples, la négligence, le refus de demandes simples et le déni des besoins essentiels de base étaient tous monnaie courante parmi le personnel. Ils aimaient se battre contre les détenus et semer le trouble. Inciter les détenus aux étapes les plus vulnérables de leur vie à dire et à faire des choses qu’ils ne feraient normalement pas était un phénomène d’heure en heure.

Cet endroit traitait les habitants de l’Oklahoma accusés d’un crime de manière exponentiellement pire que la façon dont nous traitons les personnes reconnues coupables d’un crime. Vous pensez que nous sommes un peuple civilisé ? Je dis que nous deviendrons civilisés lorsque nous mettrons fin une fois pour toutes à ce traitement honteux.

En tant que consultant en justice pénale, j’ai été confronté à des milliers de détenus et d’enseignants pénitentiaires partout au pays. Professionnellement, je n’ai trouvé aucune comparaison avec ce que vivent les détenus du comté d’Oklahoma. C’est un Alcatraz des temps modernes.

Les normes inférieures inculquées à l’intérieur de cette maison des horreurs nous obligent à faire presque tout le contraire de ce que la prison a fait pendant quatre décennies. J’appelle à une transformation totale. Ce n’est pas un problème de détenu. C’est un problème administratif, et c’est l’infrastructure.

Les licenciements massifs, la reconversion des autres (même les hauts gradés) sont indispensables. Des évaluations complètes des détenus et des risques atténuent la violence, les risques pour la santé et d’autres dangers, y compris les blessures et la mort. Réduire la population pour permettre la reconstruction nécessaire est essentiel. Il est urgent de fournir des aliments nutritifs et de meilleurs soins de santé. Et une orientation, ou une réintroduction, doit avoir lieu pour ceux qui reviennent, et ils doivent comprendre que les choses sont différentes avant de monter dans les ascenseurs.

Par conséquent, de meilleurs environnements de vie pour les détenus créent involontairement des environnements de travail meilleurs et plus sûrs.

Tony Green est également connu sous le nom de OK DOC#451554 et compte 25 anciennes condamnations pour crime. Aujourd’hui, il est membre certifié de l’équipe John Maxwell en tant que coach et conférencier agréé, et animateur accrédité auprès de Global Priority Solution. Son expertise porte sur le conseil en justice pénale et l’activisme en matière de réforme avec pour mission de transformer la culture carcérale et de réduire les taux de récidive.

Cet article a été initialement publié sur Oklahoman : Invité : la prison du comté d’Oklahoma ne s’améliorera pas avec des changements esthétiques