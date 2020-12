« La Chine n’a pas strictement besoin du blé et de l’orge … d’Australie. C’est davantage l’Australie qui a besoin du marché chinois », a déclaré Agapi.

Selon l’analyste, la Chine a le «potentiel d’acheter plus» alors que le pays cherche à reconstituer ses stocks et ses réserves. Agapi a expliqué: « Il y a de la place pour plus de fournisseurs, ce n’est pas exclusivement un jeu américain. »

Cet achat intervient après que Pékin ait accepté de faire « des achats substantiels » de produits manufacturiers, agricoles et énergétiques américains, ainsi que de services, dans le cadre de l’accord commercial de « phase un » entre les deux puissances économiques.

La Chine importe actuellement beaucoup de produits des États-Unis, y compris du blé, du maïs et du soja, a déclaré mardi Andrei Agapi, directeur associé des prix pour l’agriculture pour l’Asie-Pacifique à Platts, à « Squawk Box Asia » de CNBC.

David Gray | Bloomberg via Getty Images

L’un des facteurs à l’origine de l’appétit pour les achats agricoles est la reprise par la Chine de la peste porcine africaine, qui a décimé les troupeaux de porcs dans le pays et fait grimper les prix du porc pendant des mois jusqu’en novembre. L’économie a également largement rebondi du coronavirus. En conséquence, Agapi a déclaré que «la demande d’aliments pour animaux est en ligne de manière assez agressive».

«Quelle que soit l’offre la moins chère et l’offre la plus abondante, le prix sera inclus», a-t-il déclaré.

Cela pourrait être de bon augure pour les agriculteurs australiens, qui sortent de trois années consécutives de sécheresse et sont dans un « assez bon moment pour être compétitifs » alors que les rendements des cultures s’améliorent, a expliqué Agapi. Cela donne aux agriculteurs une plus grande flexibilité pour tarifer leurs produits à un prix compétitif plus bas.

Mais en mai, la Chine a imposé un tarif douanier élevé sur l’orge australienne, évaluant la récolte hors du marché chinois. Cet épisode a mis en évidence l’importance pour les exportateurs australiens de diversifier leurs marchés, a déclaré Agapi.

Le différend commercial entre les deux pays s’est élargi au cours du week-end, la Chine ayant de nouveau imposé des droits de douane sur les produits australiens, ciblant cette fois les exportations de vin du pays.

« L’Australie a dû se démener pour trouver des maisons pour ces cargaisons, dont certaines étaient déjà à flot et en route … pour la Chine », a déclaré Agapi, en référence aux prélèvements sur l’orge. « Si une décision vient de la Chine de retenir des importations – s’il n’y a pas de diversification – alors les exportations sont soudainement abandonnées. »

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas d’acheteurs ailleurs pour la récolte. L’analyste a expliqué que l’orge et le blé australiens ont été « historiquement très compétitifs » dans des endroits comme l’Indonésie et les Philippines en Asie du Sud-Est et même au Moyen-Orient.

« Vous pouvez toujours trouver des acheteurs », a déclaré Agapi. « C’est essentiellement une question de prix. »