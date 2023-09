Les conditions de sécheresse grave s’étendent en Colombie-Britannique

Les conditions de sécheresse se poursuivent en Colombie-Britannique, la majeure partie de la province étant aux niveaux de sécheresse 4 et 5.

Les dernières données provinciales montrent que toute la région de Thompson-Okanagan est au niveau de sécheresse 5, tout comme le Lower Mainland et toute l’île de Vancouver. Il s’agit du niveau le plus élevé des six niveaux de sécheresse de la province et il est utilisé pour indiquer que les impacts négatifs sont presque certains.

Les conditions de sécheresse en Colombie-Britannique ont été préoccupantes tout au long de l’été. La région de Thompson-Okanagan est en situation de sécheresse de niveau 5 depuis la mi-août.

Sur les 34 régions de la province mesurées pour les conditions de sécheresse, 18 sont au niveau de sécheresse 5 et neuf autres sont au niveau de sécheresse 4.

Les conditions provinciales signalées par Agriculture et Agroalimentaire Canada montrent que les conditions de sécheresse se sont aggravées dans le sud de la Colombie-Britannique en août.

« Dans le bassin de la rivière Okanagan, la plupart des stations ont signalé des précipitations exceptionnellement faibles, Penticton et Vernon n’ayant reçu que 5,1 pour cent et 2,1 pour cent de leurs précipitations normales ce mois-ci, respectivement. La région a également été confrontée à d’autres défis, notamment les niveaux d’humidité du sol les plus secs jamais enregistrés et un incendie de forêt majeur près de Kelowna », indique le rapport.

À la fin du mois d’août, 88 pour cent de la région du Pacifique, y compris 99 pour cent des terres agricoles de la région, étaient considérées comme anormalement sèches ou en situation de sécheresse modérée à grave.

En plus des conditions de sécheresse, la Colombie-Britannique connaît également la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée, avec plus de 2,35 millions d’hectares brûlés.

« Il s’agit de la pire saison d’incendies de forêt à laquelle notre province a été confrontée et, même si nous sommes confrontés à une sécheresse historique, nous devons nous préparer au risque d’inondations graves plus tard cette année », a déclaré le premier ministre David Eby. « Ces crises font effectivement peur à de nombreuses personnes et le gouvernement sera là pour s’adapter et soutenir immédiatement les gens, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, ensemble.

La province lancera un groupe de travail d’experts sur les situations d’urgence en réponse aux conditions auxquelles la province est actuellement confrontée.

