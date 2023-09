Les conditions de sécheresse en Colombie-Britannique sont le « géant endormi d’une catastrophe naturelle »

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, affirme que les Britanno-Colombiens devront développer une mentalité de conservation de l’eau, car la situation de sécheresse dans la province pourrait s’aggraver à l’automne et au-delà.

Il existe également un risque d’événement météorologique similaire aux rivières atmosphériques catastrophiques en 2021 si les régions de la province reçoivent trop de pluie trop rapidement et que le sol ne peut pas l’absorber assez rapidement.

C’est lors de la mise à jour hebdomadaire sur les incendies de forêt et la sécheresse dans la province, mercredi 6 septembre, que Ma a donné ce terrible avertissement. Elle a été rejointe par le ministre des Forêts, Bruce Ralston, et d’autres experts en matière d’incendies de forêt et de sécheresse, dont Jonathan Boyd, hydrologue au Centre de prévision fluviale du ministère des Forêts.

Ma a déclaré que la province travaillait avec des communautés telles que Tofino et Sechelt pour les aider à comprendre la gravité de la sécheresse.

« Les conséquences de la sécheresse peuvent être profondes pour de nombreuses communautés et individus. Nous constatons déjà de nombreux impacts dans le nord, où les éleveurs et les agriculteurs ont été touchés par la pénurie d’eau et l’incapacité d’irriguer leurs cultures, soit par le biais d’ordonnances de protection nécessaires, soit simplement en raison du faible débit des cours d’eau.

Elle a ajouté que les Britanno-Colombiens sont habitués à avoir « un accès abondant à une eau belle et propre », mais que jusqu’à présent, la province n’a pas eu à développer une mentalité de conservation.

« Je tiens à souligner l’ampleur de la sécheresse à laquelle la Colombie-Britannique est actuellement confrontée. Cette situation ne ressemble à aucune autre situation de sécheresse à laquelle la province ait jamais été confrontée et, à mon avis, il s’agit véritablement d’un géant endormi d’une catastrophe naturelle à laquelle nous sommes confrontés actuellement. Les impacts seront très, très réels.

La majorité de la province reste au niveau de sécheresse 4 ou 5, soit les deux niveaux de sécheresse les plus élevés.

« Le meilleur scénario que nous puissions espérer est une pluie progressive et prolongée sur de longues périodes qui rechargerait doucement nos réservoirs, rechargerait doucement nos systèmes de cours d’eau et nos écosystèmes pour les ramener à un endroit sain. »

Cependant, s’il pleut trop peu, la saison de sécheresse pourrait se prolonger jusqu’en 2024.

Mais trop de pluie pourrait poser des problèmes similaires à ceux des rivières atmosphériques de novembre 2021 suite au dôme de chaleur de juin de la même année. Alors que la province connaissait alors le début d’une saison de sécheresse extrême, ce n’était « rien de comparable à ce que nous voyons cette année ».

« Je ne dis pas ces choses pour effrayer les gens, mais il est important pour nous de vraiment comprendre à quel point nous sommes confrontés à une situation de sécheresse grave et pourquoi, lorsque nous prenons les mesures que nous prenons pour mettre en place des ordonnances de protection de l’eau et des poissons, cela c’est que nous le faisons uniquement parce que c’est absolument nécessaire. Parce que c’est sérieux.

Boyd a déclaré que des régions comme l’île de Vancouver passent « assez rapidement » à la saison des pluies et que deux ou trois systèmes de tempête pourraient en fait mettre fin à la sécheresse.

Là où cela pourrait être drastique, a-t-il dit, ce sont les régions qui ne reçoivent généralement pas autant de pluie, comme l’intérieur.

« La sécheresse pourrait persister jusqu’au gel de l’hiver et bien sûr se prolonger jusqu’au printemps ou à l’été de l’année prochaine. »

Ralston a déclaré que les régions auraient besoin de plusieurs centimètres de pluie ou plus sur une période prolongée pour aider à atténuer les conditions de sécheresse.

« Les niveaux de sécheresse actuels sont sans précédent et entraînent des conséquences plus graves sur les incendies de forêt, ainsi que sur les habitats fauniques et les écosystèmes aquatiques. Les poissons sont particulièrement menacés à cette période de l’année, lorsqu’ils frayent. »

Ralston a déclaré que les scientifiques et les experts de son ministère surveillaient de près les débits des cours d’eau et les niveaux des eaux souterraines. Dans certains cas où les scientifiques constatent des menaces majeures qui pourraient affecter les poissons et les saumons pendant des générations, « des mesures ciblées sont prises.

Au cours des dernières semaines, la situation des incendies de forêt dans la région centrale s’est atténuée à l’approche de l’automne, avec des nuits plus longues et des températures plus fraîches. Mais le Nord ne connaît pas les mêmes conditions.

Ma a déclaré qu’au cours du long week-end de la fête du Travail, il y avait eu une croissance substantielle des incendies de forêt dans les centres de pompiers du nord-ouest et de Prince George, avec des incendies de forêt dans la région de Vanderhoof et de Fort St. James qui ont été marqués par une activité de feu agressive en raison des conditions chaudes, sèches et venteuses.

