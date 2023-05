Les conditions de la contre-offensive ukrainienne « pas en place » – le général allemand – RT World News

Le mauvais temps et le terrain boueux empêchent l’Ukraine de lancer son opération tant attendue, a déclaré le général allemand le plus haut gradé

Les conditions météorologiques pour la contre-offensive ukrainienne tant attendue ne sont toujours pas bonnes, a déclaré l’inspecteur général des forces armées allemandes, Carsten Breuer, à l’agence de presse nationale dpa après son retour d’Ukraine. Les préparatifs de l’opération battent leur plein, a-t-il affirmé, ajoutant que les chars de fabrication allemande que les pays occidentaux avaient fournis à l’Ukraine auraient déjà été utilisés.

« On m’a expliqué comment la bataille se déroule sur les lignes de front. Le sol est encore boueux et humide », Breuer a déclaré, après une visite de deux jours à Kiev la semaine dernière. Là, le chef de l’armée allemande a rencontré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhny, et le ministre de la Défense Aleksey Reznikov.

« Les conditions d’une offensive globale n’étaient pas encore en place ces dernières semaines », a admis le général allemand, ajoutant que certains champs en Ukraine ressemblent encore « grands lacs ». Kiev lui a néanmoins assuré que « les plans de l’offensive ukrainienne sont en cours », dit Breuer.















Il a souligné que les chars de combat allemands Leopard avaient déjà été utilisés dans les combats. « Il m’a été précisé que [they] sont en action », a-t-il déclaré, notant que les Ukrainiens disposent désormais de suffisamment d’équipements pour « survivre au combat ». Il a cependant admis que Kiev « les exigences s’adapteront avec le temps. »

Le chef des forces armées allemandes s’est prononcé en faveur d’une aide militaire supplémentaire à l’Ukraine, affirmant que les troupes de Kiev étaient censées « se battre pour nous tous. » Avant d’arriver à Kiev, Breuer a également inspecté le système logistique occidental en Pologne utilisé pour livrer du matériel et des fournitures militaires à l’Ukraine.

La contre-offensive tant attendue devait initialement commencer au printemps – même dès la fin de l’hiver – mais ne s’est pas concrétisée jusqu’à présent. De nombreux responsables ukrainiens et occidentaux ont depuis exhorté le public à ne pas placer ses attentes à l’égard de l’opération trop haut. L’assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, a déclaré mardi que l’offensive tant vantée ne devrait pas être traitée comme un moment décisif dans le conflit en cours.

Les États-Unis mettent en garde contre une nouvelle offensive russe en Ukraine

Pendant ce temps, Washington a averti que c’est Moscou qui pourrait lancer une offensive prochainement. Dès que le temps s’améliore, on peut s’attendre à « Les Russes veulent passer à l’offensive dans certains domaines », Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré la semaine dernière.