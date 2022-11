Les conditions de Kiev pour les pourparlers sont « irréalistes » – Moscou

Plus l’Ukraine rejette les négociations, plus il sera difficile de trouver un terrain d’entente, a averti le ministre russe des Affaires étrangères

Les conditions de Kiev pour le début des pourparlers de paix avec Moscou sont “irréaliste et inadéquat” Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré aux journalistes lors du sommet du G20. Moscou ne refuse pas de négocier, a-t-il ajouté.

Lavrov, qui représente la Russie lors du rassemblement de haut niveau sur l’île indonésienne de Bali, a déclaré avoir eu une brève conversation avec le président français Emmanuel Macron plus tôt mardi. Lors de cet échange, le leader français “a confirmé sa volonté de poursuivre les contacts avec le président russe Vladimir Poutine pour trouver des accords qui permettraient de régler toute cette situation, comme il l’a dit”, Lavrov a déclaré dans un commentaire au correspondant de RT.

« J’ai rappelé [Macron] que tous les problèmes sont du côté ukrainien, qui refuse catégoriquement toute discussion et met en avant des conditions toujours irréalistes et inadéquates, compte tenu de la situation », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Commentant le discours vidéo du président ukrainien Vladimir Zelensky au sommet du G20, Lavrov a déclaré qu’il était plein de « une rhétorique militante, russophobe et agressive ».

“Je n’ai tiré qu’une seule conclusion de son discours : qu’il n’écoute toujours aucun conseil de l’Occident”, a déclaré le diplomate russe.

Lavrov faisait probablement référence à des rapports récents selon lesquels Washington a poussé en privé Kiev à abandonner son rejet intransigeant du processus de paix avec Moscou. De plus, la semaine dernière, le président des chefs d’état-major interarmées américains, le général Mark Milley, a suggéré qu’une victoire ukrainienne pourrait ne pas être réalisable militairement et que l’hiver pourrait être l’occasion d’entamer des pourparlers avec la Russie.

«Nous avons à plusieurs reprises, à travers les déclarations de notre président, confirmé que nous ne refusons pas les négociations, si quelqu’un le fait, c’est l’Ukraine. Et plus longtemps il refuse de parler, plus il sera difficile de trouver un terrain d’entente. Lavrov a déclaré.

Dans son discours vidéo plus tôt mardi, Zelensky a déclaré aux dirigeants du G20 qu’il était “convaincu que le moment est venu où la guerre destructrice russe doit et peut être arrêtée.”

Tout en signalant la volonté de l’Ukraine de parler, il a également déclaré que son pays “ne devrait pas se voir proposer des compromis avec sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance” pour parvenir à la paix.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré le discours de Zelensky “confirme absolument” la réticence de Kiev à rechercher un règlement du conflit à la table des négociations.