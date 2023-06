Les conditions de détention de Guantanamo sont cruelles, inhumaines et dégradantes, selon un enquêteur de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Le premier enquêteur indépendant de l’ONU à visiter le centre de détention américain de Guantanamo Bay a déclaré lundi que les 30 hommes qui y sont détenus sont soumis « à des traitements cruels, inhumains et dégradants en vertu du droit international ».

L’enquêteuse, la professeure de droit irlandaise Fionnuala Ní Aoláin, a déclaré lors d’une conférence de presse publiant son rapport de 23 pages au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies que les attentats de 2001 à New York, Washington et Pennsylvanie qui ont tué près de 3 000 personnes étaient des « crimes contre l’humanité ». Mais elle a déclaré que l’utilisation par les États-Unis de la torture et des restitutions contre les auteurs présumés et leurs associés dans les années qui ont suivi les attentats violait le droit international des droits de l’homme – et dans de nombreux cas, privait les victimes et les survivants de justice parce que les informations obtenues par la torture ne pouvaient pas être utilisées lors des procès. .

Ní Aoláin a déclaré que sa visite marquait la première fois qu’une administration américaine autorisait un enquêteur de l’ONU à visiter l’établissement, qui a ouvert ses portes en 2002.

Elle a félicité l’administration Biden d’avoir donné l’exemple en ouvrant Guantanamo et « d’être prête à résoudre les problèmes les plus difficiles en matière de droits de l’homme », et a exhorté les autres pays qui ont interdit l’accès de l’ONU aux centres de détention à emboîter le pas. Et elle a dit qu’elle avait eu accès à tout ce qu’elle avait demandé, y compris la tenue de réunions dans l’établissement à Cuba avec des détenus « de grande valeur » et « de faible valeur ».

Les États-Unis ont déclaré dans une communication au Conseil des droits de l’homme sur le rapport que les conclusions de l’enquêteur spécial « n’appartiennent qu’à elles » et que « les États-Unis sont en désaccord sur des points importants avec de nombreuses affirmations factuelles et juridiques » dans son rapport.

Ní Aoláin a déclaré que « des améliorations significatives » avaient été apportées à l’enfermement des détenus, mais a exprimé de « sérieuses inquiétudes » concernant le maintien en détention de 30 hommes, qui, selon elle, sont confrontés à une grave insécurité, souffrance et anxiété. Elle a cité des exemples, notamment une surveillance quasi constante, l’expulsion forcée de leurs cellules et l’utilisation injuste de moyens de contention.

« J’ai constaté qu’après deux décennies de détention, la souffrance des personnes détenues est profonde et continue », a déclaré le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. « Chaque détenu que j’ai rencontré vit avec les préjudices incessants qui découlent des pratiques systématiques de restitution, de torture et de détention arbitraire. ”

Ní Aoláin, simultanément professeur à l’Université du Minnesota et à l’Université Queens de Belfast, en Irlande du Nord, a déclaré qu’il y avait « une réaction sincère » de la part de nombreux détenus en voyant quelqu’un qui n’était ni avocat ni associé au centre de détention, certains pour le première fois en 20 ans. Au cours de la visite, a-t-elle dit, elle et son équipe ont examiné chaque aspect de Guantanamo.

Ní Aoláin a déclaré que de nombreux détenus qu’elle a rencontrés montraient des signes de « préjudice et de détresse psychologiques profonds – y compris une anxiété profonde, l’impuissance, le désespoir, le stress et la dépression, et la dépendance ».

Elle s’est dite gravement préoccupée par l’incapacité du gouvernement américain à fournir des programmes de réhabilitation après la torture aux détenus et a déclaré que les soins et installations spécialisés à Guantanamo « ne sont pas adéquats pour répondre aux problèmes complexes et urgents de santé mentale et physique des détenus » allant des handicaps permanents et les lésions cérébrales traumatiques à la douleur chronique, aux problèmes gastro-intestinaux et urinaires.

Beaucoup souffrent également de la privation de soutien de leur famille et de leur communauté « tout en vivant dans un milieu carcéral sans procès pour certains, et sans inculpation pour d’autres, pendant 21 ans, grèves de la faim et gavage, automutilation et idées suicidaires (idées ), et le vieillissement accéléré », a-t-elle déclaré.

Ní Aoláin s’est dit « profondément préoccupé » par le fait que 19 des 30 hommes restant à Guantanamo n’aient jamais été inculpés d’un seul crime, certains après 20 ans de détention aux États-Unis, et que le maintien en détention de certains d’entre eux « découle de la réticence des autorités faire face aux conséquences des tortures et autres mauvais traitements subis par les détenus et non à la menace permanente qu’ils sont censés représenter. Elle a souligné à plusieurs reprises qu’il était interdit d’utiliser des informations obtenues par la torture lors d’un procès et a déclaré que les États-Unis s’étaient engagés à ne pas utiliser ces informations.

Elle a également constaté « des lacunes fondamentales en matière de procès équitable et de procédure régulière dans le système des commissions militaires », s’est dite préoccupée par l’étendue du secret dans toutes les procédures judiciaires et administratives et a conclu que les États-Unis n’avaient pas promu les garanties fondamentales d’un procès équitable.

Ní Aoláin a fait une longue série de recommandations et a déclaré que la prison de Guantanamo Bay devrait être immédiatement fermée, un objectif de l’administration Biden.

Parmi ses principales recommandations au gouvernement américain, il y avait de fournir aux détenus une réadaptation spécialisée contre la torture et les traumatismes, de veiller à ce que tous les détenus, qu’ils soient «de grande valeur» ou «de faible valeur», reçoivent au moins un appel téléphonique par mois avec leur famille et garanti l’égalité d’accès à un avocat pour tous les détenus.

La réponse des États-Unis, soumise par l’ambassadrice américaine au Conseil des droits de l’homme, Michele Taylor, a déclaré que Ní Aoláin était le premier rapporteur spécial de l’ONU à se rendre à Guantanamo et avait obtenu un « accès sans précédent » avec « la certitude que les conditions de confinement à Guantanamo Bay sont humains et reflètent le respect et la protection des droits de l’homme par les États-Unis pour tous ceux qui sont sous notre garde.

« Les détenus vivent en communauté et préparent les repas ensemble ; recevoir des soins médicaux et psychiatriques spécialisés; ont pleinement accès à un avocat; et communiquer régulièrement avec les membres de la famille », indique le communiqué américain.

« Nous examinons néanmoins attentivement les recommandations (du rapporteur spécial) et prendrons toutes les mesures appropriées, le cas échéant », a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont déclaré que l’administration Biden avait fait des « progrès significatifs » vers la fermeture de Guantanamo, en transférant 10 détenus de l’établissement, ont-ils déclaré, ajoutant qu’ils cherchaient à trouver des emplacements appropriés pour les détenus restants éligibles au transfert.

Le rapport couvre également les droits des victimes du 11 septembre et les droits des détenus libérés de Guantanamo qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine ou réinstallés.

Ní Aoláin a souligné que les victimes du terrorisme ont droit à la justice et a qualifié de « trahison » le fait que l’utilisation de la torture par les États-Unis empêcherait beaucoup de voir les auteurs et leurs collaborateurs devant les tribunaux. Elle a également déclaré que les enfants dont les familles ont accepté une indemnisation immédiatement après le 11 septembre et ont renoncé à leurs droits devraient pouvoir demander une indemnisation et des soins de santé.

Quant aux 741 hommes qui ont été libérés de Guantanamo, a-t-elle dit, beaucoup ont été laissés à eux-mêmes, sans identité légale, sans éducation ni formation professionnelle, sans soins de santé physique et mentale adéquats, et continuent de subir des « violations persistantes des droits de l’homme ». la pauvreté, l’exclusion sociale et la stigmatisation.

Le rapporteur spécial a souligné que les États-Unis ont des obligations en vertu du droit international avant, pendant et après le transfert des détenus et doivent fournir « une indemnisation juste et adéquate et une réhabilitation aussi complète que possible aux hommes qui ont été détenus à Guantanamo ».

Edith M. Lederer, Associated Press