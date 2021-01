La Haute Cour de Delhi a déclaré lundi que l’acceptation de la nouvelle politique de confidentialité de l’application de messagerie sociale WhatsApp était une chose «volontaire» et que l’on peut choisir de ne pas utiliser ou de rejoindre cette plate-forme si l’on n’est pas d’accord avec ses termes et conditions.

« C’est une application privée. Ne la rejoignez pas. C’est une chose volontaire, ne l’acceptez pas. Utilisez une autre application », a déclaré le juge Sanjeev Sachdeva au pétitionnaire, un avocat, qui a contesté la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. devait entrer en vigueur en février, mais a été reporté à mai. Le tribunal a également déclaré que si les termes et conditions de la plupart des applications mobiles étaient lus, « vous seriez surpris de savoir à quoi vous consentez ».

« Même Google Maps capture toutes vos données et les stocke », a déclaré le tribunal. Le tribunal a en outre déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre quelles données seraient divulguées selon le pétitionnaire et que la question devait être examinée, elle sera répertoriée le 25 janvier en raison du manque de temps lundi. Le gouvernement central a également convenu avec le tribunal que la question devait être analysée.

WhatsApp et Facebook, représentés par les principaux avocats Kapil Sibal et Mukul Rohatgi, ont déclaré au tribunal que le plaidoyer n’était pas maintenable et que bon nombre des questions soulevées étaient sans fondement. Ils ont en outre déclaré au tribunal que les messages de discussion privés entre la famille et les amis resteraient cryptés et ne pouvaient pas être stockés par WhatsApp et que cette position ne changerait pas dans le cadre de la nouvelle politique. Le changement de politique n’affecterait que les discussions professionnelles sur WhatsApp, ont-ils déclaré.

La pétition, par un avocat, a soutenu que la politique de confidentialité mise à jour viole le droit des utilisateurs à la vie privée en vertu de la Constitution. Le plaidoyer a affirmé que la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp permet un accès complet à l’activité en ligne d’un utilisateur sans aucune supervision du gouvernement. Selon la nouvelle politique, les utilisateurs peuvent l’accepter ou quitter l’application, mais ils ne peuvent pas choisir de ne pas partager leurs données avec d’autres applications appartenant à Facebook ou tierces. L’avocat qui a comparu pour le pétitionnaire a affirmé que la possibilité de ne pas être d’accord avec la nouvelle politique avait été donnée aux utilisateurs dans les pays européens, mais pas en Inde.