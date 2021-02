DES MOINES, Ia. – Un empilement impliquant environ 40 véhicules a sauvegardé le trafic sur des kilomètres jeudi sur l’Interstate 80 au milieu de la neige dans l’Iowa.

Juste avant midi, alors que les soldats assistaient à plusieurs accidents causés en partie par les conditions de blizzard dans la région, le crash « massif » à l’ouest de Newton, Iowa, s’est produit, selon le porte-parole de la patrouille d’État, le Sgt. Alex Dinkla.

Il n’a fallu que «quelques minutes», a déclaré Dinkla, pour que l’accident à réaction en chaîne passe de plusieurs véhicules à des dizaines – dont deux voitures de patrouille d’État de l’Iowa, dont l’une a été écrasée par un camion-citerne renversé.

« Les premiers rapports indiquent que plusieurs conducteurs ont subi des blessures allant de mineures à graves », a déclaré Dinkla. « Les deux soldats impliqués dans l’accident n’ont pas été blessés. »

L’empilement était l’un des plusieurs dizaines d’accidents signalés jeudi sur des routes de l’Iowa qui étaient complètement recouvertes de neige et de glace après qu’une tempête hivernale a soufflé dans l’État.

Porte-parole de la police Des Moines Sgt. Paul Parizek a déclaré que les agents avaient répondu à 28 accidents avec des dommages matériels avant midi jeudi, et deux avec des blessures mineures.

Les États du Midwest ont été frappés par des conditions de blizzard similaires jeudi.

L’Iowa et le Minnesota ont vu 6 pouces de neige, tandis que l’Illinois a reçu 4,5 pouces et le Michigan et le Wisconsin ont approché un pied de neige, selon le Weather Channel.

Les chutes de neige et les températures glaciales devraient se poursuivre dans la région ce week-end, a annoncé le National Weather Service.

