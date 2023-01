Les conditions d’avalanche de la Colombie-Britannique sont très risquées, n’ont pas été vues depuis 2 décennies

Les prévisionnistes d’avalanches avertissent que les périodes de froid et de sécheresse que la Colombie-Britannique a connues au début de la saison de ski ont créé des couches de neige faibles et instables dans de nombreuses régions de la province.

Ari Hannah, prévisionniste chez Avalanche Canada, a déclaré que ce genre de conditions n’avait pas été vu depuis 2003 – une année avec tant de décès par avalanche (29 à travers le Canada) que l’organisme éducatif à but non lucratif a été créé en conséquence.

Hannah a déclaré que le problème auquel de nombreuses régions montagneuses de la Colombie-Britannique sont actuellement confrontées est le résultat du temps exceptionnellement sec observé au début de l’hiver. Cela a créé des couches de neige légères et faibles, qui ont ensuite été enfouies de 70 à 200 cm dans le manteau neigeux.

“Lorsque des couches faibles échouent à cette profondeur, la plaque de neige qui la recouvre se détache et glisse le long de la pente, produisant de grandes avalanches.”

Jusqu’à présent, Hannah a déclaré que le risque était le plus élevé dans le centre de Columbias, Purcells, Kootenay Boundary et Lizard Range. Il y a également eu un certain risque dans les Cariboos et le nord des Rocheuses.

Lundi (10 janvier), les responsables ont annoncé que les conditions avaient coûté leur première vie. Deux policiers de Nelson ont été pris dans un toboggan près de Kaslo alors qu’ils faisaient de la motoneige. Un est mort et un reste dans un état critique lundi soir, selon le département de police de Nelson.

Hannah a déclaré qu’en moyenne au Canada, environ 10 personnes meurent chaque année dans des avalanches. Le mois le plus courant pour les décès est mars, lorsque le temps changeant augmente la volatilité de la neige.

Hannah a déclaré que les conditions risquées que la Colombie-Britannique connaît actuellement persisteront probablement pendant le reste de la saison. Sous eux, les éléments les plus susceptibles de déclencher une avalanche comprennent : une nouvelle chute de neige importante, une lourde charge qui atterrit sur le manteau neigeux, un réchauffement soudain des températures et une personne se déplaçant dans des endroits moins profonds.

“Fondamentalement, tout changement rapide du manteau neigeux est déstabilisant et peut inciter ces couches à redevenir plus réactives.”

Hannah a déclaré que les gens devraient toujours vérifier les conditions avant de se rendre dans l’arrière-pays.

« Il est important d’adopter un état d’esprit conservateur. Vous pouvez toujours vous amuser tout en minimisant vos risques.

