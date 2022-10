Les conditions chaudes et sèches devraient se poursuivre alors que des dizaines de records de température en Colombie-Britannique sont établis – Kelowna Capital News

Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud et le plus sec jamais enregistré dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique, et octobre pourrait s’avérer à peu près le même.

Trente-trois records de chaleur ont déjà été établis en seulement deux jours, et la météorologue d’Environnement Canada, Alyssa Charbonneau, a déclaré que des conditions similaires se maintiendraient tout au long de la longue fin de semaine de l’Action de grâces.

“Nous ne voyons pas beaucoup de changement à l’avenir, du moins pendant le reste de cette semaine et la semaine prochaine. Il y a des indices qu’au milieu de la semaine prochaine, les choses pourraient se refroidir légèrement.

Charbonneau a déclaré qu’ils ne voyaient tout simplement pas encore les conditions météorologiques qu’ils auraient normalement à l’automne. Elle a hésité à attribuer le temps inhabituel au changement climatique, notant qu’il est extrêmement difficile de lier une seule saison ou un événement météorologique à un phénomène plus large, mais a noté que les experts ont à plusieurs reprises signalé des conditions chaudes et sèches et des conditions météorologiques anormales comme des signes du réchauffement de la planète.

Le temps estival a frappé la Colombie-Britannique plus tard que d’habitude après un printemps frais et humide prolongé. Cependant, depuis le mois d’août, les températures sont généralement plus élevées que la normale, selon Environnement Canada.

En septembre, plusieurs régions de la province ont battu des records mensuels de chaleur et d’absence de précipitations.

La station météorologique de l’aéroport international de Victoria, par exemple, a enregistré le mois de septembre le plus chaud depuis 1941. Normalement, la température moyenne y est de 15,3 °C, mais cette année, elle était de 17,9 °C. Il a également connu le deuxième mois de septembre le plus sec depuis 1941, avec un seul millimètre de pluie enregistré, contre une moyenne de 31,1 mm.

Abbotsford a réussi à battre les deux records, remontant à 1945. Il a enregistré une température moyenne de 17,9 °C, comparativement à un mois de septembre normal de 15,3 °C, et seulement 0,9 mm de pluie, comparativement à une moyenne de 75,5 mm.

Au cours du premier week-end d’octobre, 33 records de chaleur en une seule journée ont été établis, notamment :

1er octobre :

Cache Creek : Nouveau record de 26,6 C, ancien record de 26,3 C établi en 2012

Clearwater : Nouveau record de 24,8 C, ancien record de 23,9 C établi en 1923

Comox : Nouveau record de 23 C, ancien record de 22,9 C établi en 1992

Courtenay : Nouveau record de 23 C, ancien record de 22,9 C établi en 1992

Espoir : nouveau record de 28,8 C, ancien record de 27,7 C établi en 1987

Lytton : nouveau record de 27,3 C, ancien record de 26,9 C établi en 2003

Merritt : Nouveau record de 27,9 C, ancien record de 27,8 C établi en 1975

Port Alberni : Nouveau record de 28 C, ancien record de 26,5 C établi en 1987

Revelstoke : Nouveau record de 23,1 C, ancien record de 22,8 C établi en 2003

2 octobre :

Abbotsford : Nouveau record de 27,5 C, ancien record de 27,0 C établi en 1993

Agassiz : Nouveau record de 27,4 C, ancien record de 27,2 C établi en 1935

Ashcroft : Nouveau record de 28,6 C, ancien record de 27,0 C établi en 1987

Clearwater : Nouveau record de 26,1 C, ancien record de 25,0 C établi en 1923

Région de Clinton : Nouveau record de 25,0 C, ancien record de 23,3 C établi en 2020

Comox : nouveau record de 22,7 C, ancien record de 22,2 C établi en 1952

Courtenay : Nouveau record de 22,7 C, ancien record de 22,2 C établi en 1952

Esquimalt : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 25,0 C établi en 1935

Gibsons : Nouveau record de 23,7 C, ancien record de 22,2 C établi en 1962

Gonzales Point : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 25,0 C établi en 1935

Kelowna : nouveau record de 25,9 °C, ancien record de 25,6 °C établi en 1932

Lytton : nouveau record de 28,1 C, ancien record de 27,8 C établi en 1963

Malahat : Nouveau record de 24,8 C, ancien record de 22,0 C établi en 1987

Nakusp : Nouveau record de 21,4 C, ancien record de 20,9 C établi en 2003

Pitt Meadows : nouveau record de 27,5 C, ancien record de 26,4 C établi en 1993

Port Alberni : Nouveau record de 29,3 C, ancien record de 27,0 C établi en 1993

Sechelt : Nouveau record de 23,7 C, ancien record de 22,2 C établi en 2020

Squamish : Nouveau record de 27,0 C, ancien record de 26,0 C établi en 1988

Lac Tatlayoko : Nouveau record de 26,6 C, ancien record de 26,0 C établi en 1993

Vernon : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 24,4 C établi en 1904

Victoria : Nouveau record de 23,5 C, ancien record de 22,5 C établi en 1993

Victoria (Harbour) : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 25,0 C établi en 1935

Victoria (Hartland) : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 25,0 C établi en 1935

Victoria (Université) : Nouveau record de 25,3 C, ancien record de 25,0 C établi en 1935

