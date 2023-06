Les conditions à Guantanamo Bay sont « cruelles, inhumaines et dégradantes », selon un rapport de l’ONU

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Une enquête menée par un rapporteur spécial des Nations Unies (ONU) a déterminé que les prisonniers incarcérés à Guantánamo Bay sont détenus dans des conditions qui constituent « un traitement cruel, inhumain et dégradant au regard du droit international ».

Le rapporteur spécial, Fionnuala Ní Aoláin, professeur de droit à l’Université du Minnesota, a passé quatre jours à Guantánamo Bay en février pour s’entretenir avec des détenus, d’anciens détenus et des avocats qui ont travaillé dans et autour de l’établissement notoire situé sur la côte cubaine.

La baie de Guantánamo est connue depuis longtemps, considérée par beaucoup de gauche comme un symbole du mépris américain pour l’état de droit à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Un certain nombre de détenus ont signalé qu’ils ont été torturés.

Mais le rapporteur spécial rapport fait date : c’est la première fois qu’un enquêteur indépendant de l’ONU est autorisé à entrer à Guantánamo Bay depuis l’ouverture de l’établissement il y a plus de vingt ans. Depuis 2002, près de 800 personnes ont été détenues dans cet établissement – ​​la grande majorité d’entre elles sont musulmanes, la grande majorité détenue sans inculpation ni date de procès précise. Selon Selon l’American Civil Liberies Union (ACLU), 39 hommes sont restés indéfiniment détenus dans l’établissement l’année dernière.

Mme Ní Aoláin a cité l’utilisation de l’isolement cellulaire, le manque de soins de santé et le recours à la force contre les détenus parmi les raisons pour lesquelles les conditions de détention dans la prison peuvent même s’apparenter à de la torture.

La réponse de l’administration Biden aux conclusions de l’enquête a été largement défensive.

Dans un officiel réponse à Mme Ní Aoláin soumis par Michèle Taylor, ambassadrice auprès du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, l’administration s’est félicitée d’avoir permis à Mme Ní Aoláin d’accéder à l’installation et a ensuite minimisé bon nombre de ses conclusions.

« Les États-Unis ne sont pas d’accord sur des points importants avec de nombreuses affirmations factuelles et juridiques que le SR a faites », a écrit Mme Taylor. « Nous nous engageons à fournir un traitement sûr et humain aux détenus de Guantanamo, en pleine conformité avec le droit international et le droit national américain. Les détenus vivent en communauté et préparent les repas ensemble ; recevoir des soins médicaux et psychiatriques spécialisés; ont pleinement accès à un avocat; et communiquer régulièrement avec les membres de la famille.

Néanmoins, Mme Taylor a écrit que les États-Unis « examinent néanmoins attentivement les recommandations du RS et prendront toutes les mesures appropriées, le cas échéant ».

Dans son rapport, Mme Ní Aoláin a décrit un certain nombre de domaines dans lesquels les États-Unis pourraient agir. L’un concerne les soins qu’il prodigue aux détenus, dont un certain nombre souffrent, selon le jugement de Mme Ní Aoláin, de traumatismes induits par la torture en plus d’une série d’incapacités permanentes et de douleurs chroniques.

Mme Ní Aoláin a appelé les États-Unis à mettre en place un programme de soins de santé civil indépendant pour les détenus qu’ils auraient torturés au fil des ans, et a également noté que les États-Unis n’avaient pas suffisamment abordé leur recours à la torture contre les détenus de Guantánamo Bay.

Un certain nombre d’organisations, dont l’ACLU, ont appelé les États-Unis à fermer complètement l’installation. L’ancien président Barack Obama a annoncé un plan de fermeture de l’installation en 2015, mais n’a pas donné suite. L’administration Biden a également laissé entendre qu’elle souhaitait éventuellement fermer l’installation, même si cela n’a pas encore été fait.