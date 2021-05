Les condamnés à mort américains font face au choix des grizzlis … meurent par une chaise électrique ou une escouade de tir – RT USA News

Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a signé un projet de loi consacrant l’injection létale comme principale méthode d’exécution de l’État. Mais si l’État ne peut pas se procurer les médicaments, il offre aux détenus un choix sombre: une chaise électrique ou un peloton d’exécution.

Mis à mort en 2011 par injection létale, le triple meurtrier Jeffrey Motts a été le dernier condamné à mort exécuté en Caroline du Sud. L’État n’a exécuté personne depuis, car la seule société pharmaceutique qui a produit l’anesthésique le plus couramment utilisé dans les exécutions a suspendu la production en 2009, et les lots en stock ont ​​depuis expiré.

Cependant, le gouverneur Henry McMaster, un républicain, a discrètement signé vendredi un projet de loi offrant aux condamnés à mort le choix entre la chaise électrique et un peloton d’exécution, au cas où l’État ne serait pas en mesure d’offrir une injection mortelle.

Ce week-end, j’ai signé une loi qui permettra à l’État d’exécuter une condamnation à mort. Les familles et les proches des victimes ont droit à la fermeture et à la justice par la loi. Maintenant, nous pouvons le fournir. – Le gouverneur Henry McMaster (@henrymcmaster) 17 mai 2021

Annonçant sa signature lundi, McMaster a déclaré que «Les familles et les proches des victimes doivent être fermés et justice par la loi. Maintenant, nous pouvons le fournir.

Selon un rapport de l’AP, l’utilisation de la chaise électrique était déjà légale en Caroline du Sud, mais les détenus qui refusaient l’électrocution seraient automatiquement programmés pour mourir par injection. Sans aucune drogue pour y arriver, leurs exécutions ont été effectivement suspendues pour une durée indéterminée. Tué en 2008, le double meurtrier James Earl Reed a été le dernier détenu exécuté sur une chaise électrique de Caroline du Sud. Reed a choisi la chaise, a refusé de plaider pour la clémence et a renoncé à son dernier repas et à sa déclaration habituels.

La Caroline du Sud est l’un des huit États qui autorisent l’exécution par chaise électrique. Seuls trois autres États – le Mississippi, l’Oklahoma et l’Utah – autorisent la mort par peloton d’exécution. Le dernier détenu aux États-Unis exécuté par un peloton d’exécution était le meurtrier Ronnie Lee Gardner dans l’Utah en 2010. Lee avait une cagoule placée au-dessus de sa tête et une cible suspendue à sa poitrine, avant que cinq tireurs d’élite volontaires ne visent avec des fusils de calibre .30 et lui tirent dessus. mort.





Alors que la chaise électrique de Caroline du Sud – surnommée « Old Sparky » – est prête à être utilisée dans l’établissement correctionnel de Broad River, l’État n’a pas encore examiné comment utiliser les pelotons d’exécution.

Les opposants au projet de loi ont accusé McMaster et la législature contrôlée par les républicains de régresser à des méthodes d’exécution barbares.

«Ce sont des méthodes d’exécution qui étaient auparavant remplacées par l’injection létale, qui est considérée comme plus humaine, et cela fait de la Caroline du Sud le seul État à revenir aux méthodes d’exécution moins humaines». Lindsey Vann de Justice 360, une organisation à but non lucratif qui représente de nombreux hommes dans le couloir de la mort de Caroline du Sud, a déclaré à AP.

Depuis que les États-Unis ont rétabli la peine de mort en 1977, plus de 1 500 détenus ont été exécutés, selon les données du Centre d’information sur la peine de mort. Parmi celles-ci, 570 ont eu lieu au Texas, faisant du Lone Star State le leader américain de la peine capitale.

