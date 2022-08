Les condamnations pour un complot d’enlèvement de Whitmer sont peu susceptibles de freiner l’extrémisme

TRAVERSE CITY, Michigan (AP) – La condamnation de deux hommes pour complot en vue de kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, montre que les jurés d’une nation profondément divisée peuvent encore parvenir à un accord dans des affaires politiquement chargées, selon des experts.

Mais cela laisse des questions sans réponse sur le potentiel de violence des extrémistes avec une vendetta contre le gouvernement et les forces de l’ordre, disent-ils.

“J’espère que ce sera un moyen de dissuasion à l’avenir, mais nous devons voir un certain assouplissement de la rhétorique avant de pouvoir prédire cela avec précision”, a déclaré Michael Edison Hayden, porte-parole du Southern Policy Law Center à but non lucratif, qui surveille les groupes haineux.

Un jury fédéral de Grand Rapids, dans le Michigan, a rendu mardi des verdicts de culpabilité contre Adam Fox et Barry Croft Jr. pour deux chefs de complot. Deux autres personnes impliquées dans le complot, Kaleb Franks et Ty Garbin, ont plaidé coupable plus tôt. L’audience de détermination de la peine de Franks est prévue pour le 6 octobre, celle de Fox pour le 12 décembre et celle de Croft pour le 28 décembre. au gouvernement.

Les procureurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’attraper Whitmer dans sa maison de vacances et de faire sauter un pont pour empêcher la police de réagir.

Un autre jury en avril s’est retrouvé dans l’impasse sur Fox et Croft tout en acquittant deux autres hommes. Ce résultat a suscité des inquiétudes quant au fait que le paysage politique surchauffé entravait la capacité des jurés à mettre de côté leurs préjugés, en particulier lorsque le FBI – une cible fréquente d’activistes et de commentateurs de droite – était impliqué.

Certains observateurs juridiques ont critiqué la manière dont le gouvernement a traité l’affaire et ont mis en doute la sagesse de le réessayer. Barbara McQuade, une ancienne procureure fédérale, a déclaré que refuser de le faire aurait été “la sortie du lâche”.

“Nous assistons à une escalade des menaces de violence contre les fonctionnaires”, a déclaré McQuade. “La seule façon d’arrêter cela est de tenir les gens responsables lorsqu’ils se livrent à des actes comme celui-ci, menaçant de nuire aux agents publics.”

L’affaire s’est déroulée dans un contexte de polarisation nationale.

Whitmer, une étoile démocrate montante, avait échangé des barbes avec l’ancien président Donald Trump et était impopulaire auprès des conservateurs, y compris sur sa politique au début de la pandémie de COVID-19.

Trump et d’autres républicains avaient accusé le FBI d’être un outil des démocrates. Il a décrit le plan d’enlèvement de Whitmer comme un “faux accord”. La sélection du jury lors du nouveau procès de Fox et Croft a eu lieu le lendemain de la fouille par des agents fédéraux du domaine Mar-a-Lago de Trump à la recherche de documents classifiés. Au cours du procès, un homme apparemment irrité par la perquisition a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati et a été tué.

Même ainsi, le jury du district ouest du Michigan – un mélange de zones urbaines, suburbaines et rurales représentant un large spectre politique – a livré “une véritable déclaration selon laquelle les citoyens de notre pays ne vont pas supporter des actions violentes contre des fonctionnaires”. a déclaré Mark Chutkow, un ancien procureur fédéral de Detroit.

Il est moins clair quel effet, le cas échéant, l’affaire aura sur l’extrémisme antigouvernemental et la partisanerie incandescente. Après le verdict, Whitmer a renouvelé son appel à “baisser la température”.

“Il s’agit de chaque Américain qui sert le public, qui fait face à des menaces, qu’il s’agisse d’un travailleur électoral, d’un policier ou d’un enseignant”, a-t-elle déclaré aux journalistes mercredi après un événement de rentrée scolaire dans la banlieue de Detroit. “Cette rhétorique politique continue qui vise à inspirer les gens à blesser leurs compatriotes américains est dangereuse.”

Les condamnations de Croft et Fox pourraient être un autre cri de ralliement pour les extrémistes d’extrême droite, bien qu’elles ne soient probablement pas aussi puissantes que les sièges des années 1990 à Waco, au Texas, et à Ruby Ridge, en Idaho, a déclaré Jon Lewis, chercheur au programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington. .

“Il est possible que des individus dans des espaces antigouvernementaux puissent tirer parti de cela comme exemple de tyrannie continue, d’abus des droits des Américains”, a déclaré Lewis.

Un résultat plus préoccupant pourrait être une augmentation des attaques de loups solitaires alors que les groupes extrémistes se méfient davantage du potentiel d’infiltration par des agents d’infiltration, a-t-il déclaré.

“C’est beaucoup plus difficile avec l’acteur solitaire”, a déclaré Lewis. “Il ne dit à personne ses plans, il a un accès légal aux armes à feu.”

Le programme George Washington suit les affaires contre 49 personnes accusées d'”infractions liées au mouvement boogaloo”, une vague confédération de partisans d’une seconde guerre civile, a-t-il déclaré.

Les groupes paramilitaires d’extrême droite se sont réjouis de l’issue du premier procès et sont probablement mécontents des condamnations, a déclaré Mark Pitcavage, chercheur principal au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation. Mais l’histoire suggère que les verdicts de culpabilité sont moins susceptibles d’inciter à des réactions violentes que les arrestations perçues comme injustes, a-t-il déclaré.

Il est tout aussi douteux que l’affaire apporte un ton plus calme en politique, a déclaré Pitcavage.

“Nous sommes dans une société si fortement polarisée en ce moment et peu de gens semblent vouloir prendre du recul”, a-t-il déclaré.

L’effet d’entraînement le plus important, a-t-il dit, pourrait être ce qui a été évité : une autre défaite et de nouveaux dommages à la crédibilité du FBI.

Neama Rahmani, un ancien procureur fédéral de Californie qui a suivi l’affaire du Michigan et critiqué la performance du gouvernement lors du premier procès, a déclaré que les condamnations justifiaient l’enquête du bureau.

“De toute évidence, il y a des gens qui vont toujours se méfier du FBI”, a-t-il déclaré. “Mais c’est une grande victoire.”

Les condamnations pourraient renforcer la compréhension du public des tactiques du FBI dans la lutte contre le terrorisme intérieur, en particulier l’utilisation d’agents d’infiltration, a déclaré Dennis Lormel, président de la Society of Former FBI Agents.

“Je comprends les inquiétudes qui vont trop loin, en particulier avec la rhétorique sur la politisation du FBI”, a déclaré Lormel. “Mais la possibilité d’insérer des employés du FBI ou des témoins coopérants est d’une importance cruciale. Si nous perdons cela, nous aurons beaucoup de problèmes, nous verrons plus d’attentats terroristes.

Les journalistes d’Associated Press, Mike Householder à Novi, Michigan, et Ed White à Detroit, ont contribué à cette histoire.

John Flesher, l’Associated Press