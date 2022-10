Les condamnations pour greffe prolongent la peine de prison de Suu Kyi à 26 ans

BANGKOK (AP) – Un tribunal du Myanmar dirigé par l’armée a condamné mercredi la dirigeante évincée du pays, Aung San Suu Kyi, pour deux autres accusations de corruption, avec deux peines de trois ans, à purger simultanément, ajoutées aux condamnations antérieures qui la laissent maintenant. avec une peine de prison totale de 26 ans.

Suu Kyi, 77 ans, a été arrêtée le 1er février 2021, lorsque l’armée a pris le pouvoir à son gouvernement élu. Elle a nié les allégations portées contre elle dans cette affaire, dans laquelle elle était accusée d’avoir reçu 550 000 dollars à titre de pot-de-vin de Maung Weik, un magnat condamné il y a plusieurs années pour trafic de drogue.

Elle avait déjà été condamnée à 23 ans d’emprisonnement après avoir été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies, de violation des restrictions relatives aux coronavirus, d’infraction à la loi sur les secrets officiels du pays, de sédition, de fraude électorale et de cinq autres accusations de corruption.

Les partisans et les analystes indépendants affirment que toutes les accusations sont politiquement motivées et une tentative de la discréditer et de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’empêchant de participer aux prochaines élections que l’armée a promises en 2023.

The Associated Press