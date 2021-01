Le nouveau jeu télévisé d’ITV, Lingo, est maintenant bien engagé et verra ce soir une équipe père-fils se disputer la victoire.

L’émission, dirigée par Adil Ray de Good Morning Britain, voit trois duos de candidats chargés de compléter des mots ou de longueurs différentes ayant reçu la première lettre.

Michael et Craig reçoivent ce soir la lettre «W» et quatre lettres, Michael reçoit «wine» et Craig ajoute «want».

Cela leur a donné les lettres « WAN », obligés d’ajouter une lettre de plus pour compléter le mot – Michael admettant « je ne peux pas dire ça » comme un certain mot grossier lui est venu à l’esprit.

Heureusement, Craig était capable d’imaginer « baguette », mais pas avant qu’ils soient tombés de rire.







«Nous sommes tous heureux que ce soit une ‘baguette’, n’est-ce pas? Adil a plaisanté.

Il a été annoncé en août qu’Adil serait à l’avant-garde du nouveau programme, qui a rejoint la longue et réputée liste de jeux-questionnaires et de jeux télévisés d’ITV.

Il ne voit qu’une seule des trois équipes se qualifier pour la finale, baptisée End Game, où elle peut doubler son prix ou perdre tout ce qu’elle a gagné.







Un format très apprécié à l’étranger, l’émission a déjà été un succès aux Pays-Bas, en France et de l’autre côté de l’étang aux États-Unis.

Adil a taquiné avant ses débuts: «Je sens que je viens de gagner le prix étoile d’un jeu télévisé! Je suis tellement excité de travailler avec ITV et Wildcard et d’héberger un jeu aussi brillant.

«Quand j’en ai parlé à ma tante, elle voulait venir en tant que candidate, tant que c’était en punjabi. Elle ne viendra pas.







« Mais tu pourrais l’être, et je promets que Lingo sera très amusant. Tu as ma parole. »

Pendant ce temps, sa co-star GMB et animateur de Tipping Point, Ben Shephard, s’est enthousiasmé: «Adil a le mélange parfait de mots et de comédie pour donner vie au jeu, taquiner des réponses étranges et nous aider tous à trouver ces mots et ces lettres manquants.

« Cette série est sûre de faire rire les gens à la maison en criant devant leur téléviseur! »