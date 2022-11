Les concurrents de I’m A Celebrity ont-ils des contacts avec le monde extérieur lorsqu’ils sont dans la jungle ?

I’M A Celebrity ravit les fans depuis que l’émission a fait irruption sur ITV en 2002.

Au fil des ans, la téléréalité à succès est devenue de plus en plus difficile, avec des épreuves horribles et un manque de nourriture – mais certains fans se demandent si les camarades de camp ont des contacts avec le monde extérieur.

Les candidats I’m A Celebrity ont-ils des contacts avec le monde extérieur ?

En participant à I’m A Celebrity, les camarades de camp sont complètement coupés du reste du monde.

Le seul contact extérieur qu’ils obtiennent est avec les animateurs Ant et Dec, les producteurs de l’émission, ainsi que l’équipe médicale.

Ils ne sont pas autorisés à utiliser les téléphones portables ou tout type de communication avec leurs amis et leur famille lorsqu’ils sont dans la jungle.

Tout comme sur Love Island, les célébrités ne sont pas non plus autorisées à connaître l’heure.

En savoir plus sur la jungle L’ENFER DE LA JUNGLE Le terrifiant essai préféré des fans de l’IAC devrait revenir alors que le salaire de Matt Hancock est révélé DIEU SAUVE LES ROIS ET LES REINES Tous les gagnants de I’m A Celeb, de Jacquline Jossa à Harry Redknapp

La contrebande est également retirée immédiatement des célébrités et entraîne généralement une punition.

Au fil des ans, les participants ont admis avoir des signaux secrets qu’ils utilisent pour communiquer avec leurs proches à la maison.

Pour la série 2022, Owen Warner a révélé qu’il ferait une forme de cœur avec ses mains pendant les segments en direct de I’m A Celebrity, comme moyen de communiquer avec sa mère, Polly.

S’adressant au Sun, il a déclaré: “Je vais lui en donner un petit [makes a half heart with his hand] c’est la moitié d’un cœur d’amour et elle fait l’autre moitié.





Dans les séries précédentes, la reine du château de 2020, Giovanna Fletcher, a été vue en train de se toucher le nez et de remuer les doigts vers la fin de l’émission alors que les célébrités étaient informées par les présentateurs Ant et Dec qui participeraient aux essais redoutés.

Cela a été révélé plus tard par son mari Tom Fletcher que c’était son “signal secret à sa famille”.

Pendant ce temps, un autre virage des règles de la saison 22 voit Matt Hancock être autorisé à parler à ses assistants.

ITV a assoupli les règles uniquement pour le député, afin qu’il puisse continuer à communiquer avec le personnel en cas d’urgence dans sa circonscription de West Suffolk.

En savoir plus sur le soleil BELLE FRITURE Les acheteurs louent le gadget à 45 £ de Home Bargains – et cela peut réduire vos factures d’énergie BOUT À BOUT Les trolls me reprochent de porter des vêtements “peu flatteurs” et disent que mon ventre ressemble à un clochard

Qui est au casting de I’m a Celebrity 2022 ?

La série 2022 voit un mélange de stars de la liste A, d’acteurs de feuilleton, de stars de la réalité et même d’un royal.

La programmation de I’m A Celebrity 2022 est la suivante :

Boy George, chanteur du Culture Club

Sue Cleaver, actrice de Coronation Street

Owen Warner, star des Hollyoaks

La star de Love Island, Olivia Attwood.

L’ancien as du rugby anglais Mike Tindall.

Scarlette Douglas, ancienne animatrice de A Place in the Sun

Loose Women et Charlene White d’ITV News

Animateur de radio Chris Moyles.

La star du football anglais Jill Scott

Comédien Babatunde Aléshé

Comédien Sean Walsh

L’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock