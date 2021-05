Les concurrents de Cooking With the Stars révélés alors que Catherine Tyldesley affronte Shirley Ballas de Strictly

La star de CORONATION Street, Catherine Tyldesley, affrontera la juge en chef de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, dans le cadre du nouveau programme de cuisine des célébrités d’ITV.

Cooking With The Stars mettra également en vedette le producteur de disques nommé aux Brit Awards Naughty Boy, la présentatrice Denise Van Outen et le batteur de McFly Harry Judd.

Rex

Catherine est une cuisinière talentueuse et pourrait remporter la victoire[/caption]

Le comédien et acteur Johnny Vegas, l’acteur Griff Rhys Jones et le présentateur de télévision AJ Odudu complètent la programmation.

Le spectacle voit huit visages célèbres jumelés à un chef accompli qui les guidera pour devenir des cuisiniers de restaurant standard.

Les mentors deviendront alors des juges, évaluant les autres candidats célèbres, les deux derniers risquant de quitter la compétition.

Rex

Shirley de Strictly sera jugée elle-même[/caption]

Rex

Emma Willis animera le spectacle[/caption]

Cette ronde éliminatoire sera décidée par un test à l’aveugle des chefs, dans lequel ils peuvent, sans le savoir, allumer leur mentoré.

Parmi les mentors, on trouve Rosemary Shrager, un habitué de la télévision, la rédactrice culinaire Nisha Katona, le chef invité de This Morning Joseph Denison Carey et l’ancien protégé de Gordon Ramsay, Mark Sargeant.

Le fils de Rick Stein, Jack, l'expert culinaire coréen Judy Joo, le chef de Cambridge Tristan Welch et le restaurateur italien Francesco Mazzei seront également présents.









Emma Willis et Tom Allen avaient déjà été annoncés comme hôtes de l’émission ITV espère remplacer X Factor.

Cooking With The Stars est un partenariat entre Marks & Spencer, ITV et South Shore.

Il doit être diffusé cet été.