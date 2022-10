Les concurrents de Bigg Boss 16 «se baissent trop» à la télévision nationale? Voici ce que Rajiv Adatia, colocataire de Bigg Boss 15, a à dire [Read Tweet]

Bigg Boss 16 s’avère être une saison plus animée que Bigg Boss 14 ou 15. Une chose avec laquelle les téléspectateurs seront unanimement d’accord est que de nombreux concurrents ont tendance à parler de manière très désobligeante. En fait, on peut dire que certains n’hésitent pas à cracher de la pure crasse devant la caméra. Des concurrents comme Archana Gautam, MC Stan et Gori Nagori ont fait des commentaires que les téléspectateurs ne se souviennent pas avoir entendus au cours des dernières saisons. Alors que Bigg Boss 13 était trop intense, les concurrents n’ont pas semblé négatifs malgré l’agressivité et le torrent d’abus qui sont survenus dans le feu de l’action.

Le concurrent de Bigg Boss 15, Rajiv Adatia, a tweeté à ce sujet. Il a déclaré sur les réseaux sociaux : “Vous pouvez dire n’importe quoi sur BB15, mais personne ne parle comme ça ! Nous nous sommes battus pour des tâches ! Pour des devoirs ou quoi que ce soit, mais jamais pour ça !” De nombreux fans sont d’accord avec lui sur cette question. D’autres l’ont suivi en disant que la saison 15 de Bigg Boss était un flop complet et que ce lot est plus divertissant. Découvrez le tweet de Rajiv Adatia ici…

Vous pouvez dire n’importe quoi à propos de BB15 mais pas de parler comme ça ! Nous nous sommes battus pour les tâches ! Plus de devoirs ou quoi que ce soit, mais jamais à ça !! Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 22 octobre 2022

Au cours de la saison, nous avons entendu Archana Gautam parler avec condescendance de Gori Nagori en tant que prostituée. Manya Singh a dit Tumhare Baap à Priyanka Chahar Choudhary sans même une forte provocation. Archana Gautam a parlé d’éducation sans arrêt. On peut dire en toute sécurité qu’aucun des concurrents de Bigg Boss 15 n’a parlé comme ça, à l’exception des effondrements d’Afsana Khan.

BB15 avait vraiment de bonnes personnes … ils n’étaient pas beaucoup toxiques. Sa triste saison 15 n’était pas super Hit peut-être que les fans veulent maintenant voir des comportements toxiques… Icey_Dreams (@dreams_icey) 22 octobre 2022

Très très vrai .. 15 était une saison que tout le monde pouvait regarder à tout moment et en famille … pas de merde parlée ou vous n’avez tous harcelé personne à des niveaux extrêmes .. Mais woh kya hai naa.. achi chize logo ko kam pasand aati hai… logo ko raade mein zyada intérêt rehta hai Mits_Abhi UNE VIE, PLEINE VIE, AMOUR LA VIE (@ MitsAbhi1) 22 octobre 2022

Je ne pourrais pas être plus d’accord !! Les gens ne sont jamais descendus aussi bas juste pour être à la télévision ! De plus, les liens étaient beaucoup plus réels ! #TejRan Payel Roy ???? (@RoyPayel28) 22 octobre 2022

En lisant cela, de nombreux fans lui ont dit que Bigg Boss 15 est l’une des saisons les plus flop de la série. Ils ont dit que personne ne se souvenait de rien de la saison comme la saison 12. Au cours des dernières années, Bigg Boss 11 et 13 ont eu un impact maximal sur le public.