Les concurrents de Big Blow Out : qui est dans la programmation de l’émission E4 ?

THE Big Blow Out est une nouvelle série de compétitions sur E4 consacrée aux cheveux.

Onze coiffeurs talentueux s’affronteront dans une série de défis capillaires extravagants et époustouflants pour devenir le prochain “coiffeur superstar”.

Mark Bourdillon / Love Productions

The Big Blow Out est animé par le présentateur de télévision AJ Odudu[/caption]

Qui sont les concurrents de The Big Blow Out ?

Claire

Claire est une femme de 33 ans née dans le nord de Londres mais qui vit maintenant dans le sud de Londres.

Elle a commencé sa formation à l’âge de 21 ans et travaille maintenant comme maître styliste dans un salon de Clapham South.

Elle est très créative et aime les nouveaux défis.

Darren

Darren a 30 ans et est copropriétaire de son propre salon à Leicester.

Il a d’abord suivi une formation d’électricien mais a décidé de changer de cap et de commencer un apprentissage en coiffure à 21 ans.

Il aime ce qu’il fait maintenant mais aimerait ouvrir un autre salon pour construire son empire.

Vicky

Vicki a 32 ans et vient de Cornwall.

C’est une experte de la couleur qui travaille dans l’industrie depuis 16 ans et qui aime les cheveux de plage et instagrammables.

Elle décrit son style de coiffure comme désordonné et vécu.

Dylan

Dylan est un styliste primé de 26 ans qui travaille dur et vit à Londres.

Il coiffe souvent le casting de Made in Chelsea et a travaillé sur les prix MOBO et Celebrity XFactor.

En 2017, il était le plus jeune à remporter le prix The Clothes Show Young Hairdresser of the Year en association avec Hairdressers Journal.





Abigaïl

Abigail a 31 ans et a grandi dans une ville à l’extérieur de Cardiff appelée Llanharry à Ponteclun avec ses parents et son frère.

Elle travaille dans l’industrie depuis 15 ans et avait l’impression que les cheveux étaient sa vocation dès son plus jeune âge.

Elle travaille comme styliste de mariée senior et est à nouveau très occupée après Covid.

Brooke

Brooke est une propriétaire de salon primée de 28 ans du Shropshire.

Elle est passionnée par la durabilité et rend le changement environnemental cool dans l’industrie.

Elle a remporté le prix Creative Head Magazine Entrepreneur of the Year et son salon a remporté le prix du meilleur salon local aux Salon Business Awards, ainsi que la liste finale du meilleur salon vert.

Emma

Emma est une super tresseuse de 28 ans originaire de Londres.

Elle est polyvalente et capable de bien travailler avec tous les types de textures de cheveux.

Elle a travaillé sur des tournages pour Vogue Italia et Tommy Hilfiger et a travaillé avec et assisté Syd Hayes.

Raymond

Irlandais vivant à Londres, Raymond a troqué la loi contre les cheveux.

Il est un grand polyvalent en matière de coiffure et de barbier, car il a de l’expérience dans le style de salon et de session.

Le joueur de 34 ans aime couper et colorier car il aime les transformations qui peuvent se produire.

Jack

Jack est un spécialiste de la coupe de 29 ans qui organise ses propres cours de coupe qu’il promeut via sa populaire page Instagram.

Il vit dans la New Forest et a eu l’opportunité de travailler à la London Fashion Week.

Il est très créatif et n’a pas peur d’essayer quoi que ce soit.

Lily-Rose

Lily-Rose a 20 ans et vient de Bristol.

Bien qu’elle ne soit styliste à part entière et dirige sa propre rubrique que depuis environ un an, il vient d’être nommé directeur adjoint de son salon à 19 ans.

La correction des couleurs est l’une de ses activités préférées car elle aime résoudre des problèmes.

Molly

Molly a 21 ans et travaille dans l’industrie de la coiffure depuis plus de trois ans.

Elle étudie toujours pour obtenir un diplôme en coiffure spécialisée et maquillage médiatique à Birmingham.

En tant que jeune personne queer, elle espère inspirer les autres à se lancer dans l’industrie.

Qui sont les juges de The Big Blow Out ?

Les stylistes seront jugés par le légendaire coiffeur Sam McKnight et la coiffeuse primée des stars Lisa Farrall.

McKnight est un célèbre coiffeur de haute couture.

Il possède une carrière célèbre s’étendant sur plus de quatre décennies englobant des défilés de mode, des éditoriaux et des campagnes publicitaires pour une longue liste de clients.

Il a travaillé avec les plus grandes maisons de couture telles que Chanel, Fendi, Balmain, Burberry et Tom Ford.

Farrall, originaire de Swadlincote, a travaillé avec des stars telles que Ed Sheeran et Harry Styles au fil des ans.

Elle est bien connue dans l’industrie de la coiffure pour être une experte dans le coiffage des cheveux afro et texturés.

Sam et Lisa utiliseront leur expérience et leurs connaissances triomphantes pour offrir des conseils et des conseils pour pousser ces espoirs à leurs limites pour créer des coiffures révélatrices.

Le Big Blow Out mettra également en vedette un juge invité hebdomadaire.

Qui est l’hôte de The Big Blow Out ?

Le grand coup est animé par AJ Odudu.

AJ est un présentateur de télévision surtout connu pour avoir présenté certaines des meilleures émissions de téléréalité telles que Big Brother’s Bit on the Side en 2013 et Married at first Sight: Afters en 2021.