Les concurrents abondent sur le terrain de hockey sur gazon – Boston Herald

La folie d’un retard dans la publication des tranches semble être un début approprié pour ce qui a tout le potentiel d’être l’un des tournois d’État de hockey sur gazon les plus sens dessus dessous que nous ayons eu dans le nouveau système – en particulier en Div. 1.

Le champion en titre Walpole (17-0-1), deuxième tête de série, est le favori pour répéter. Sa vitesse étouffe les attaques, tandis que Kate Schneider et Caitlyn Naughton mènent une attaque qui trouve toujours un chemin. De l’autre côté du tableau se trouve un Andover n°4 (15-2-1) qui s’est retrouvé en forme, suggérant que nous pourrions bien avoir un quatrième match final consécutif entre les Porkers et les Golden Warriors.

Mais dans le côté funky du support se cache une multitude de casse-tête. La force du calendrier a enlisé l’une des meilleures attaques de l’État, le numéro 7 Franklin (17-1), qui est bien équipé pour remporter une revanche en demi-finale de l’État contre les Porkers. Le n°1 Lincoln-Sudbury (14-0-2) a réussi à peu près tous les tests au cours de sa meilleure saison à ce jour, mais un n°9 Wellesley (11-3-4) qui a égalisé les Warriors à deux reprises, ou un n°8 Bishop Feehan (14-4), qui rivalise avec certains des meilleurs de l’État, pourrait s’affronter pour une surprise majeure en quarts de finale.

Mackenzie Clarke est le meilleur joueur du peloton la plupart des matchs, ce qui contribue à faire peur à un Belmont n°5 chargé (16-2). Toutes les défaites du n°11 Winchester (12-6) ont été infligées aux prétendants, ce qui en fait un dormeur dangereux dans un affrontement potentiel avec le n°6 Central Catholic (15-2-1), qui n’a perdu que lors des deux derniers matchs. derrière la véritable star Kerri Finneran. L’un ou l’autre d’entre eux posera de véritables problèmes au numéro 3 des Algonquins (14-2-2), même si les Titans ont devancé presque toutes les puissances de Central Mass. derrière leur propre étoile, Lindsey Brown.

Le n°10 Wachusett a participé à tous les matchs contre les meilleures équipes. Le n°14 Concord-Carlisle et le n°15 Acton-Boxboro ont clôturé la saison régulière en force. Le n°16 Durfee profite de l’élan de sa meilleure année à ce jour, tandis que la plupart des équipes classées n°17 ​​à n°30 ont un potentiel de bris de cœur.

Le remaniement tardif de la Div. Le classement 2 a un peu adouci le suspense, mais c’est loin d’être ennuyeux puisque de nombreuses équipes ont fait valoir leurs mérites en tant que champion potentiel.

Le n°1 Norwood (16-1-1) est bien au-delà du buteur vedette Shea Larkee, et les Mustangs ont poursuivi leur mission de venger la défaite de l’année dernière lors de la finale d’État. La mauvaise passe de trois matchs du champion en titre n°8 Reading (13-4) l’a fait chuter dans le classement, mais des victoires de grande envergure au début montrent qu’un match revanche en quarts de finale de l’État pourrait faire tourner les têtes.

Au-delà d’eux, le n°2 Somerset Berkley (17-2), le n°5 Canton (16-2) et le n°6 Hingham (15-2-1) ont tous réalisé des performances remarquables pour montrer qu’ils se sont améliorés grâce à leurs courses en profondeur. dans le tournoi l’année dernière. Ces affrontements seront aussi acharnés que les autres.

Le n°4 Nashoba (10-3-5) est une réelle menace pour participer à son troisième Final Four en quatre ans, tandis que le n°9 Duxbury (13-5), le n°10 Westwood (9-7-2), le n°9. Le n°11 Malden Catholic (13-2-3), le n°12 Doherty (14-3-1) et le n°13 Hopkinton (9-7-2) sont des dormeurs dangereux.

Cela pourrait enfin être l’année pour le n°1 Sandwich (20-0) de percer contre la seule équipe qui l’a battu au cours des trois dernières années, engagée sur une trajectoire de collision pour rencontrer le n°2 Watertown (17-0) et son 92 victoires consécutives en Div. Finale des 3 états pour la troisième fois en quatre ans. Il faudra un effort herculéen pour vaincre l’intelligence, l’athlétisme et le punch des Raiders de Rachel Egan, mais le noyau de longue date des Blue Knights – dirigé par Khloe Schultz et Quinn Jordan – a la puce et l’athlétisme pour détrôner le triple règne. champions.

C’est-à-dire que Watertown dépasse le n°3 Newburyport (13-3-2), qui a choqué l’État en battant presque les Raiders lors du tournoi de l’année dernière. Quelques victoires impressionnantes dans la Cape Ann League l’ont mis à l’épreuve.

La Tri-Valley League occupe à nouveau la discussion, car le n°4 Medfield (13-2-2) est défensivement fort et profond. Un affrontement avec le n°5 Dedham (13-3-2) en quarts de finale serait un record, tandis que le n°9 Dover-Sherborn (10-7-1) et le n°12 Medway (5-9-2) ne seront pas des sorties faciles.

Il en va en grande partie de la même manière pour la Cape Ann League, qui regorge de traverses au n°7 North Reading et au n°12 Pentucket. Le n°6 Dennis-Yarmouth s’est révélé une fois de plus coriace, tandis que le n°10 Bedford, le n°17 ​​Foxboro et le n°20 Hanover sont également des dormeurs à surveiller.

Le favori le plus clair se trouve peut-être dans la Div. 4, alors que le n°1 Uxbridge (16-2) cherche à entrer dans l’histoire en tant que seul autre programme, à part Watertown, à avoir remporté au moins quatre championnats d’État.

Il affrontera probablement l’un ou l’autre des deux programmes les plus avides de battre les Spartans en finale. Le n ° 2 Monomoy (16-0-2) est profond après avoir diplômé un seul joueur lors de la défaite du match pour le titre de l’année dernière contre Uxbridge, mené par le buteur dynamique Emery Cappallo et la milieu de terrain d’élite Emily Layton. Le n ° 3 Sutton (18-0) n’a diplômé personne lors de la défaite en demi-finale de l’État de l’année dernière contre les Spartans, et son alignement tout aussi complet a réussi chaque test contre une multitude d’équipes et de prétendants de qualité.

Si le n°5 Manchester-Essex (14-2-2) atteint le Final Four, il rejoindra Uxbridge et Monomoy comme programmes pour atteindre les quatre Div. 4 demi-finales d’État. Abby Kent et Summer Demeo disposent d’un milieu de terrain solide pour le faire. Ne comptez pas non plus le numéro 6 Lynnfield (12-3-3) du Final Four, après avoir remporté des victoires notables toute l’année et donné à Sutton une bataille difficile 2-0.

Le n°7 Cohasset, le n°9 Nantucket, le n°10 Hopedale et le n°12 Ipswich seront des dormeurs décousus à surveiller.

PRÉVISIONS :

D1

Champion : Walpole n°2

Final Four : n°2 Walpole, n°4 Andover, n°6 Central Catholic, n°8 Bishop Feehan

Dormeurs : n°8 Bishop Feehan, n°11 Winchester

Bouleversement potentiel : le n°20 Arlington contre le n°13 Beverly

Meilleur match de premier tour : Concord-Carlisle n°14 contre Chelmsford n°19

D2

Champion : n°1 Norwood

Final Four : n°1 Norwood, n°2 Somerset Berkley, n°5 Canton, n°6 Hingham

Dormeurs : n° 8 Reading, n° 11 Malden Catholic

Bouleversement potentiel : Westwood n°10 contre Longmeadow n°7

Meilleur match de premier tour : Westboro n°14 contre Minnechaug n°19

D3

Champion : Sandwich n°1

Final Four : n°1 Sandwich, n°2 Watertown, n°3 Newburyport, n°4 Medfield

Traverses : n°9 Dover-Sherborn, n°13 Pentucket

Bouleversement potentiel : le n°19 Auburn contre le n°14 Marlboro

Meilleur match du premier tour : Pentucket n°13 contre Hanovre n°20

D4

Champion : n°1 Uxbridge

Final Four : n°1 Uxbridge, n°2 Monomoy, n°3 Sutton, n°5 Manchester-Essex

Traverses : n° 6 Lynnfield, n° 12 Ipswich

Bouleversement potentiel : Stoneham n°20 contre West Bridgewater n°13

Meilleur match du premier tour : Northbridge n°15 contre Southwick n°18