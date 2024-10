Les concours de conception architecturale font-ils une différence ?

Le Chicago Switch-Flat de Dirk Denison Architects offre au propriétaire la possibilité d’agrandir et de réduire l’espace selon ses besoins.

Lors de l’annonce du 9 octobre, le nouveau nom du concours était accompagné d’une stratégie différente. Il n’y a aucune mention de jumelage des architectes gagnants avec des promoteurs ou de l’octroi d’une allocation ; l’objectif déclaré – construire ces maisons en masse sur des terrains vacants – n’est désormais qu’un fruit de la mémoire. Aucune de ces maisons n’a été construite ; aucun trou creusé ni fondation posée. Ce qui est perdu, disent des sources, ce n’est pas seulement une bonne conception, c’est la promesse de rationaliser la construction de logements qui pourrait éliminer les obstacles bureaucratiques qui rendent la construction de logements si difficile et si coûteuse. L’état actuel de Come Home témoigne des limites de la concurrence comme solution : lorsque le problème de conception transcende la durée de vie d’un poste élu, ce qu’il faut, c’est un cadre engagé et un soutien financier pour donner vie aux solutions. Chana Haouzi, fondatrice de Architecture d’intérêt publica participé au concours Come Home avec un enthousiasme renouvelé. « J’aime l’optimisme de la compétition. Mais parfois, les pratiques de conception mettent tellement d’énergie et ne se matérialisent pas vraiment », dit-elle. « Nous avons été attirés par celui-ci en raison de son appel à être construit et à faire une différence à l’échelle de la ville ; la ville qui a lancé l’appel, plutôt qu’une institution privée, ce qui, je pense, est un peu différent. » Le sien faisait partie des finalistes exposés au CAC en mars 2023. Les mises à jour du CAC étaient rares : Haouzi dit qu’on lui a dit par courrier électronique en avril 2023 que le calendrier avait été ajusté et que le projet avait été suspendu, et qu’elle n’a rien entendu d’autre avant mai 2024. « Je pense que nous n’avons rien entendu parce que il y avait une certaine incertitude quant à la manière dont le projet avancerait », dit-elle. « C’était donc en fait une longue période sans beaucoup d’informations. »

Cette longue période était due à un changement dans l’administration élue : Come Home était une initiative de l’administration précédente du maire de Chicago, dirigée par la maire Lori Lightfoot, et son commissaire DPD nommé, Maurice Cox. Le concours a été créé pour répondre à l’émigration continue qui a particulièrement touché les côtés sud et ouest de la ville. En collaboration avec le CAC, qui a réuni et convoqué le jury puis exposé les conceptions présélectionnées, le concours créerait un partenariat public-privé en réunissant des architectes avec des experts en gouvernance et en réglementation, aux côtés des promoteurs. Ce n’était pas une garantie que ces maisons seraient construites, mais au mieux, Come Home a promis de créer les conditions préalables qui rendraient cela plus probable. Mais l’automne dernier, les habitants de Chicago ont décidé de ne pas réélire Lightfoot ; Cox a quitté son bureau peu de temps après. Come Home a évolué vers Logement intermédiaire manquant sous la direction du nouveau maire, Brandon Johnson. Au lieu de construire les projets gagnants, la ville a lancé un vaste Demande de propositions pour 44 terrains vacants dans un quartier de West Side à titre de programme pilote ; Haouzi dit qu’elle n’a été informée que récemment de cet appel d’offres. « DPD a participé au concours initial et nous travaillons toujours avec eux dans une moindre mesure sur le programme pilote », explique Eleanor Gorski, PDG de CAC. « En raison du changement d’administration à Chicago, le calendrier de la compétition a changé en raison d’une redéfinition des priorités par la ville. »

Readymade Row de Future Firm réutilise un système de bâtiment industriel généralement utilisé pour les entrepôts.

La « moindre mesure », explique Michael Wood, conservateur principal au CAC, se concentre sur le marketing. « La nouvelle administration considère les conceptions comme consultatives », a déclaré Wood. Un promoteur peut répondre à l’appel d’offres de la ville en proposant n’importe quelle conception de maison réalisée par un architecte, « mais la ville continue de l’encourager à faire appel à des architectes qui connaissent bien la situation », ajoute-t-il. Wood a participé à deux appels d’offres pour les intermédiaires manquants appels de prédéveloppement avec les développeurs participants pour présenter les quatre gagnants comme conceptions possibles à développer. Mais comme Haouzi, la promesse de construction a été le facteur de différenciation qui a poussé certains architectes à s’engager en premier lieu dans Come Home. L’équipe gagnante Future Firm a conçu une série de maisons en rangée à l’aide d’un système de fermes en acier préfabriqués qui permettrait le déploiement rapide de plusieurs maisons. Même si la directrice Ann Lui affirme qu’ils se soumettent rarement à des concours, « cela [competition] cela nous a semblé précieux, car les logements de ce type sont si cruellement nécessaires, et les partenariats public-privé de ce type ont le potentiel de faire bouger les choses d’une manière puissante que les promoteurs ou les clients individuels ne font pas. » Lui poursuit : « Nous étions tous parier sur le partenariat public-privé de la compétition : la ville, le CAC et les futurs promoteurs comme clients potentiels. Lui et Jennifer Park, fondateurs et directeurs des gagnants ParkFowler Plusa souligné que le fait d’amener la ville à la table aurait pu démontrer qu’une bonne conception n’est pas seulement une question d’esthétique, mais peut en réalité rendre la construction de logements moins coûteuse et plus rapide. Le design, à son meilleur, peut aider à comprendre pourquoi nous sommes dans une crise du logement : la proposition gagnante de Vladimir Radutny, par exemple, a été conçue pour minimiser les coûts de main-d’œuvre et utilise des murs, des sols, des revêtements et des panneaux préfabriqués. « Au lieu de faire appel aux différents métiers dont vous auriez besoin pour construire une maison, vous supprimeriez une certaine quantité de travail en combinant le tout dans un système », explique Radutny. Cela coûte cher, continue-t-il, de construire seulement une ou deux de ces maisons. « Il faut construire des multiples. Il faut construire un bloc, parce que l’économie d’échelle entre en jeu, et c’est ce qui fera baisser les coûts », ajoute-t-il. Une économie d’échelle permettra d’ajouter davantage de logements et de les rendre moins coûteux à construire ; ce coût peut être répercuté sur le consommateur sans sacrifier la construction ou la conception de haute qualité. Mais inclure les services de construction, de zonage et de sécurité publique de la ville dans tout concours de conception pourrait résoudre les problèmes de permis et de zonage, deux autres problèmes qui ralentissent souvent la construction.

ParkFowler Plus réinvente un six-appartements typique de Chicago.

C’est un problème qui touche les villes de tout le pays, et pas seulement Chicago. À Los Angeles, la ville a développé un programme de plans standard en 2021 pour relever le défi de l’autorisation de nouvelles ADU en s’associant avec des architectes locaux pour concevoir (pro bono) des plans d’ADU qui pourraient être pré-autorisés pour une construction plus rapide et appartenir à la ville elle-même. Cependant, plusieurs années plus tard, un seul modèle a été pré-autorisé ; d’autres conceptions non autorisées au préalable peuvent être achetées auprès des architectes. À New York, le Département de la préservation et du développement du logement, aux côtés de l’AIA New York, a lancé De grandes idées pour de petits terrains en février 2019 dans le but de remédier à la pénurie de logements via des « lots impairs » – le résultat de « bizarreries de cartographie » ou de « vestiges de ventes de terrains adjacents », selon le New York Times– cela ne prendrait pas en charge la conception de logements typiques. C’est un silence radio depuis la fin du concours en mai 2019. Haouzi, dont la proposition n’a pas été retenue, suggère que si les villes américaines s’engagent en faveur de bâtiments et d’une utilisation des sols innovants, elles pourraient plutôt envisager de créer publiquement de nouvelles typologies de logements, en invitant les architectes, les entrepreneurs, les promoteurs, les propriétaires et les régulateurs dans le même espace. Cela éviterait aux projets de « rester bloqués », dit-elle, en identifiant les problèmes de zonage ou de permis dans un espace de soutien dans lequel les individus de la ville, du client ou du promoteur pourraient obtenir des conseils avant de soumettre une demande de permis ou de changement de zonage. Haouzi a prototypé l’idée alors qu’elle était Rose Fellow pour la ville de Boston, où son équipe a sélectionné un groupe de huit propriétaires souhaitant construire des ADU et les a soumis à ces ateliers. «C’était un espace très sûr pour poser des questions et c’était collaboratif», dit-elle. Bien que cela n’ait abouti qu’à deux ADU autorisées, il a révélé à la ville les obstacles à la mise en œuvre d’idées innovantes dans un environnement rigide et imposé par des codes. Maintenant, dit-elle, la ville de Boston est sur le point de mettre en œuvre des modifications de zonage pour permettre à quiconque de construire beaucoup plus facilement un ADU.

« Il y a tellement de formes différentes proposées [in Come Home]« en bois massif, modulaire – mais lorsqu’il s’agit de construire, il y a toujours des obstacles », dit-elle. Pour réussir, affirme-t-elle, les dirigeants (indépendamment du roulement administratif) doivent avoir l’appétit pour aller jusqu’au bout. Sous le nouveau maire , l’appel d’offres Missing Middle n’exige pas que les promoteurs choisissent parmi les conceptions gagnantes ; sans jumeler les architectes avec un promoteur, rien n’incite les premiers à prouver que leurs idées amélioreraient la rapidité des processus de construction ou de réglementation » Parfois la meilleure preuve. « Une bonne conception est la conception elle-même », ajoute Haouzi. C’est pourquoi le modèle de partenariat passé était si important, dit-elle, « car si nous parlons de logements modulaires et préfabriqués, les inspections ou l’obtention d’un permis seraient un processus différent du façon dont le logement est autorisé maintenant.

Sous une nouvelle administration, Come Home Chicago a dévoilé un tout nouveau nom : Missing Middle Infill Housing.