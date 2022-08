Les concessionnaires de bateaux dans et à proximité des comtés de Lake et McHenry constatent une forte demande alors que les achats liés à la pandémie se poursuivent – ​​Shaw Local

Les concessionnaires de bateaux dans et à proximité des comtés de Lake et McHenry ont connu une année énorme en 2020 alors que les gens se sont abstenus de voyager et ont afflué vers des activités de plein air car la pandémie limitait les options de divertissement.

Même si les restrictions de santé publique se sont assouplies dans le nord de l’Illinois au cours des premiers mois de 2021, le regain d’intérêt pour l’achat de bateaux n’a pas diminué, ont déclaré les chefs d’entreprise locaux.

En fait, cette année pourrait être encore meilleure pour les ventes de bateaux sur les Chain O’ Lakes, ont-ils déclaré.

« Ce que nous voyons jusqu’à présent, ce sont des chiffres presque plus élevés que l’an dernier. Jusqu’à présent, d’après ce que nous voyons, la saison se déroule à merveille », a déclaré Patrick Short, propriétaire du Five Star Boat Center and Marina à Fox Lake.

Mais ceux qui cherchent à utiliser un nouveau navire cet été n’ont peut-être déjà pas de chance, car les concessionnaires de la région voient des commandes en souffrance de modèles populaires repousser les dates de livraison jusqu’aux mois d’automne, en particulier pour les plus gros bateaux.

Les salles d’exposition de bateaux de la région n’ont pas été en mesure de se réapprovisionner assez rapidement pour répondre à la demande car les fabricants ont eu du mal à obtenir suffisamment de pièces pour construire plus de bateaux, ont déclaré les concessionnaires locaux.

“Nos fabricants ont du mal à suivre le volume qui arrive dans le pipeline”, a déclaré Short.

Kenneth Smith de North Chicago s’entretient avec un représentant des ventes lors de l’achat d’un nouveau bateau de pêche à Fox Lake Harbor le vendredi 26 mars 2021, à Fox Lake. (Matthieu Apgar)

L’offre étant insuffisante, les fabricants ont augmenté leurs prix et, par la suite, la marge bénéficiaire par unité s’est resserrée un peu plus que la normale à Fox Lake Harbor, mais dans l’ensemble, le résultat net augmente avec le bond du volume des ventes, copropriétaire Warren dit Moulis.

“Nous sommes ici depuis 1952. Nous n’avons jamais manqué de bateaux auparavant – jusqu’à maintenant”, a déclaré Moulis.

Ce ne sont pas seulement les bateaux neufs qui sont absorbés presque instantanément une fois sur le marché. Les bateaux d’occasion quittent les concessions tout aussi rapidement.

« Bateaux d’occasion, normalement nous en avons 75 en stock. Nous en avons actuellement trois. Les bateaux d’occasion sont également très difficiles à obtenir », a déclaré Moulis.

Gordy’s Marine, un concessionnaire de bateaux avec plusieurs emplacements dans le nord de l’Illinois et du Wisconsin, y compris Fox Lake, a également tenté d’inciter ses clients à revendre leurs bateaux d’occasion au concessionnaire pour aider à satisfaire la demande, a déclaré Jim Kelsey, un représentant des ventes pour celui de Gordy.

“Nous avons d’excellents clients qui ont plusieurs bateaux, ils ont été prêts à en laisser partir un et à en commander un nouveau pour l’automne ou la saison prochaine”, a déclaré Kelsey.

L’augmentation de la demande a été tirée à la fois par des personnes novices dans la navigation de plaisance qui souhaitent l’essayer et par des propriétaires de bateaux expérimentés prêts à mettre à niveau ou à ajouter à leur flotte, ont déclaré les concessionnaires locaux.

Une autre différence entre le secteur de la navigation de plaisance pendant la pandémie et les années passées est le plus grand nombre d’achats au comptant que les concessionnaires locaux ont traités récemment. Les gens choisissent de ne pas financer leurs bateaux plus souvent cette année et d’acheter les bateaux à la place.

Les bateaux sont stockés et prêts à être achetés au port de Fox Lake le vendredi 26 mars 2021 à Fox Lake. (Matthieu Apgar)

Kelsey a également déclaré que les clients qui utilisent toujours des prêts pour acheter des bateaux versent également des acomptes plus importants que d’habitude, et il a attribué cela, en partie, aux réductions des budgets de vacances et de voyage au milieu de la pandémie.

“Nous constatons qu’ils sont prêts à mettre plus d’argent pour obtenir un taux d’intérêt un peu meilleur ou autre”, a-t-il déclaré.

Gordy’s Marine a également constaté un plus grand désir de rejoindre son club nautique, qui donne aux gens l’accès à des bateaux qu’ils peuvent utiliser moyennant des frais mensuels sans les posséder entièrement, a déclaré Kelsey.

«Beaucoup de familles réalisent à quel point c’est vraiment accessible, même avec les ruptures de stock et tout ça. Il existe d’autres façons d’essayer la navigation de plaisance et de venir à l’eau – entre les locations, les clubs nautiques et la propriété », a déclaré Kelsey.

Short, le propriétaire du Five Star Boats Center, a déclaré qu’il s’attend à ce que la forte demande de bateaux persiste jusqu’à l’année prochaine, compte tenu du rythme actuel de fabrication des navires.

Alors que l’industrie nautique a été stimulée par la crise de santé publique, les concessionnaires locaux ont reconnu que leur récente fortune économique coïncidait avec un lourd tribut pour de nombreux autres qui ont coûté non seulement des emplois, mais aussi des vies.

“COVID-19 nous a aidés, et vous détestez dire cela avec tant de personnes qui souffrent”, a déclaré Moulis.