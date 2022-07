Les concessionnaires automobiles font face à une pénurie de techniciens pour réparer les voitures. Voici pourquoi

Il n’est pas seulement difficile d’acheter une nouvelle voiture de nos jours, il devient même difficile d’en faire réparer une.

Il n’y a tout simplement pas assez de travailleurs pour faire le travail.

Les concessionnaires et les ateliers de réparation automobile ont du mal à recruter et à conserver des techniciens et d’autres employés du service après-vente. Les concessionnaires automobiles, comme de nombreuses industries, ressentent les effets de ce que certains ont appelé la Grande Démission, dans laquelle les travailleurs quittent à un rythme effréné.

Il est devenu particulièrement difficile pour les concessionnaires de retenir les conseillers de service, qui interagissent avec les clients et les gestionnaires de service. Mais même avant cela, il y avait depuis des décennies une pénurie tenace de techniciens automobiles – les personnes qui réparent les voitures.

Les analystes de l’industrie affirment que les bas salaires, l’absence d’un cheminement de carrière clairement défini et un changement générationnel loin des emplois dans les métiers rendent difficile d’attirer et de retenir les gens à long terme.

Pendant ce temps, les initiés disent que la transition vers les véhicules électriques constitue l’un des moments les plus excitants pour envisager une carrière dans la technologie automobile depuis l’aube de l’industrie. Certains espèrent que la possibilité d’apprendre une technologie de pointe aidera à attirer les travailleurs vers le terrain.