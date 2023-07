Les concerts d’été gratuits du Geneva Park District reviennent le 5 juillet – Shaw Local

La série annuelle Concerts in the Park du Geneva Park District revient à River Park le long de la pittoresque rivière Fox le 5 juillet.

Les concerts gratuits auront lieu les mercredis de juillet et tous les âges sont invités, selon un communiqué de presse du district du parc.

Apportez vos chaises de jardin et vos couvertures au River Park, 151 N. River Lane, pour une soirée de divertissement en direct. Les concerts débuteront de 19 h à 20 h 30. Des food trucks, ainsi que des boissons de Penrose Brewery et Sunset Soda Co., seront disponibles à l’achat.

La programmation Concerts in the Park 2023 comprend :

5 juillet : bon plaisir propre

Good Clean Fun propose une liste de lecture de succès de fête qui s’étendent sur toutes les décennies ! Motown, Disco, Golden Oldies, New Wave des années 80, Pop, Années 90, Swing, Jazz, une pincée de country et bien sûr les meilleurs tubes d’aujourd’hui. Le camion de restauration Hippie Gourmet Grilled Cheese Co. sera sur place.

12 juillet : Les Wayouts

Jouant les tubes de rock garage les plus groovy et les plus groovy des années 1960, les Wayouts sont une renaissance familiale, folle de danse et de tente à bière des hymnes de première génération du rock n ‘roll. Le food truck Wild Fries sera également sur place pour ce concert. Un food truck Wild Fries sera sur place.

19 juillet : Marguerite sauvage

Wild Daisy est un groupe de country féminin énergique et dynamique qui joue de la country actuelle et optimiste, avec quelques chansons pop/rock. Le camion de restauration Hippie Gourmet Grilled Cheese Co. sera sur place.

26 juillet : M. Myers

M. Myers joue du « Caribbean Rock » – un mélange de reggae, de soca/calypso, de musique de plage et de leurs propres originaux. Le food truck Wild Fries sera également sur place pour ce concert. Un food truck Wild Fries sera sur place.

River Park est situé du côté ouest de la rivière Fox, juste au nord de la route 38, et est accessible aux fauteuils roulants. Le stationnement est disponible dans la rue et dans les parkings de la ville à proximité.

En cas de mauvais temps, les concerts seront annulés. Pour plus d’informations sur Concerts dans le parc, visitez www.genevaparks.org ou appelez le 630-232-4542.