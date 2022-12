les concerts des Fêtes laissent sonner l’esprit. – Section locale de Shaw

1) Venez assister à un événement d’histoire de vacances de 13 h à 15 h samedi à l’annexe du musée historique de Bolingbrook, 444 E. Briarcliff Road, Bolingbrook. Prenez une photo avec le Père Noël, dégustez des rafraîchissements et visitez le musée. Le sponsor est la Bolingbrook Historic Preservation Commission. Pour plus d’informations, visitez www.bolingbrookhistprescomm.org

2) Trois écoles secondaires du district 202 à Plainfield accueilleront des concerts de vacances ce week-end. Le concert du département de musique de Plainfield South High School aura lieu à 17h30 et 19h30 vendredi dans l’auditorium de l’école, 7800 W. Caton Farm Road, Plainfield. Les billets coûtent 5 $ et sont disponibles à la porte en quantités limitées. Le concert de Plainfield High School-Central Campus aura lieu samedi à 14 h et 18 h 30 dans l’auditorium de l’école, 24120 W. Fort Beggs Drive, Plainfield. Garez-vous près du stade et entrez par la porte G. Le concert gratuit des orchestres et chorales de Plainfield East High School aura lieu dans l’auditorium de l’école, 12001 S. Naperville Road, Plainfield.

3) Le district de Forest Preserve du comté de Will offrira son événement «Holiday Nature Crafts» de 10 h à midi et de 13 h à 15 h samedi à Centre de la nature des chênes cachés, Bolingbrook. Écoutez de la musique des Fêtes, sirotez un chocolat chaud et créez des décorations boisées personnalisées. Les adultes et les enfants peuvent choisir parmi diverses options d’artisanat de la nature parmi lesquelles choisir. Les personnes de tous âges et capacités d’artisanat sont les bienvenues. Matériel fourni. 6 ans ou plus ; 5 $ par personne. Inscrivez-vous avant jeudi. Appelez le 815-722-4121 ou visitez reconnectwithnature.org.

4) Le spectacle en direct «The Drunk’n Gnome» pour les 18 ans et plus revient au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre pour son spectacle 2022 à 14 h les 9 et 10 décembre. Les billets ne coûtent que 5 $ chacun. “The Drunk’n Gnome” raconte l’histoire de l’exploration par les gnomes de la signification de Noël après que leur abreuvoir ait fait peau neuve. Pour les billets. visite bicentennialpark.org/upcomingevents. Les billets sont également disponibles au bureau du parc et à la porte jusqu’à épuisement des stocks. Pour plus d’informations, appelez le 815-724-3761 ou envoyez un courriel à bipark@joliet.gov.

5) Venez au Rialto Square Theatre ce week-end pour une variété de musique de vacances en direct. Les artistes country entièrement vocaux Home Free tiendront leur spectacle de Noël familial à 19h30 jeudi. “A Motown Christmas” aura lieu vendredi à 20h. Les Midtown Men interpréteront des tubes des Fêtes à 20 h samedi. Et l’American Legion Band jouera son concert de Noël annuel à 14 heures dimanche. Le Rialto Square Theatre se trouve au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets et informations, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire de Herald-News à shawlocal.com/the-herald-news/local-events/#!.