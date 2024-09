Les concerts d’automne du New Jersey incluent Pink, Billie Eilish, Diana Ross

Des sables aux marais, de nombreux grands concerts auront lieu dans le New Jersey et la région cet automne.

Bruce Springsteen et le E Street Band seront les têtes d’affiche du festival de musique, de surf et d’art très attendu Sea Hear Now, le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre. Boss et son groupe joueront dimanche, et d’autres artistes se produiront sur les trois scènes du festival sur la plage nord et à Bradley Park, notamment Noah Kahan, le Gaslight Anthem, le Trey Anastasio Band, les Black Crowes, Norah Jones, 311, les Revivalists, Kool & The Gang et les Hives.

Dans les marais du MetLife Stadium à East Rutherford, Pink joue le jeudi 3 octobre et Travis Scott le mercredi 9 octobre.

Du côté des jeunes et des jeunes de 20 ans, la tournée Sabrina Carpenter Short n’ Sweet Tour est un succès dans plusieurs salles de la région. L’ancienne star de Disney, âgée de 25 ans, ramène le côté sexy dans les charts pop, selon l’Atlantic.

Voici 10 concerts d’automne à ne pas manquer.

Indigo De Souza arrive à Asbury Park

Originaire d’Asheville, en Caroline du Nord, Indigo De Souza apporte une touche de fraîcheur au rock indé avec des tourbillons de synthés, un peu de headbanging, une touche de guitares crunchy, une voix qui vient d’un autre monde et des chansons sur des sujets terrestres. C’est quelqu’un à surveiller.

Le joueur de 27 ans arrivera à Asbury Lanes le lundi 23 septembre.

Aller: Indigo De Souza avec Ill Peach, 19h le lundi 23 septembre, Asbury Lanes, 209 4th Ave., Asbury Park, 26 $ ; asburylanes.com.

Sabrina Carpenter en tournée Short ‘n Sweet

Les parents ne comprennent tout simplement pas.

Le nouvel album de Sabrina Carpenter, « Short n’ Sweet », est apparemment un peu trop osé pour de nombreux parents. L’album est « plein de sous-entendus, d’insultes et de paroles à connotation sexuelle », selon le New York Post.

« Prions pour toutes les mamans d’enfants de 9 ans qui veulent jouer à ‘Short n’ Sweet’ dans la voiture en ce moment », a déclaré un fan sur une vidéo TikTok.

Carpenter, une jeune femme de 25 ans originaire de Quakertown, en Pennsylvanie, s’est fait remarquer pour la première fois grâce à « Girl Meets World » de Disney et elle sort des disques depuis 2013. Elle jouera désormais au Madison Square Garden le dimanche 29 septembre, au Barclays Center de Brooklyn le lundi 30 septembre et au Wells Fargo Center de Philadelphie le mardi 8 octobre.

Aller: Sabrina Carpenter, 19 h le 29 septembre, Madison Square Garden, 4 Penn Plaza, New York, à partir de 351 $ ; msg.com. Également 19 h le lundi 30 septembre, Barclays Center, 620 Atlantic Ave., Brooklyn, à partir de 255,85 $ ; barclayscenter.com. Également 19 h le 8 octobre, Wells Fargo Center, Wells Fargo Center, 3601 South Broad St., Philadelphie, à partir de 315 $ ; wellsfargocenterphilly.com.

Pink jouera au MetLife Stadium

La pop star Pink a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’elle a fait défriser son tube « What About Us » lors de la Convention nationale démocrate de 2024 à Chicago. En partie parce qu’elle était accompagnée de sa fille Willow Sage Hart pour cette interprétation émouvante.

Non, Pink n’a effectué aucune de ses cascades aériennes pour lesquelles ses concerts sont célèbres lors de la convention, mais vous pouvez être sûr que les fans seront ravis lorsqu’elle jouera au MetLife Stadium à East Rutherford le jeudi 3 octobre.

Elle a certainement parcouru un long chemin depuis l’époque où elle jouait au Club Abyss à Sayreville.

Aller:Pink avec Sheryl Crow, le script et KidCutUp, 18h30 jeudi 3 octobre, MetLife Stadium, One MetLife Stadium, Dr., East Rutherford, à partir de 49 $ ; metlifestadium.com.

Billie Eilish arrive à Newark, New York et Philadelphie

Billie Eilish a remporté l’or musical aux Jeux olympiques.

Billie Eilish, dont la tournée « Hit Me Hard and Soft » se déroulera au Prudential Center de Newark le mercredi 9 octobre, a interprété sa nouvelle chanson, « Birds of a Feather », lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques le 12 août. La prestation a eu lieu à distance à Los Angeles, où les Jeux d’été se dérouleront après Paris. Les Red Hot Chili Peppers et Snoop Dogg faisaient également partie du tableau musical à Long Beach, en Californie.

Parmi les tubes d’Eilish, on compte « Bad Guy », « Therefore I Am », « No Time to Die », « My Future » et « What Was I Made For » de la bande originale de « Barbie ». La tournée « Hit Me Hard and Soft » se déroulera également au Wells Fargo Center de Philadelphie le samedi 5 octobre et au Madison Square Garden de New York les 16, 17 et 18 octobre.

Les billets pour la tournée sont « interdits de transfert » et sont au format mobile, limitant ainsi le marché secondaire des billets et la revente.

Aller: Billie Eilish, 19 h le samedi 5 octobre, Wells Fargo Center, 3601 South Broad St., Philadelphie, complet ; wellsfargocenterphilly.com. Également 19 h le mercredi 9 octobre, Prudential Center, 25 Lafayette St., Newark, complet ; prucenter.com. Également 19 h les 16, 17 et 18 octobre, Madison Square Garden, 4 Penn Plaza, New York City, complet ; msg.com.

Travis Scott arrive à MetLife

Quelles sont les prévisions pour octobre ? Du hip-hop avec un risque de tremblement de terre.

Travis Scott, dont la tournée Circus Maximus se déroulera au MetLife Stadium d’East Rutherford le mercredi 9 octobre, a littéralement fait vibrer l’Europe. Les habitants ont cru que la terre tremblait lorsque Scott a joué son hymne « rageur » « Fe!n » huit fois lors d’un spectacle lors de son concert du 23 juillet à l’Ippodromo Snai La Maura de Milan, selon le site Internet d’Il Messaggero.

L’Institut national italien de géophysique et de volcanologie a déclaré qu’il n’y avait pas eu de tremblement de terre, mais les 80 000 personnes présentes ont été certainement secouées.

Aller:Travis Scott One Night Only à Utopia, 19h30 mercredi 9 octobre, MetLife Stadium, One MetLife Stadium Drive, East Rutherford, à partir de 55 $ ; metlifestadium.com.

Junior H arrive à Newark

Pourquoi est-ce si triste ? La star mexicaine de la musique Junior H présentera sa tournée américaine $ad Boyz Mania au Prudential Center de Newark le vendredi 18 octobre. Le concert sera l’une des 20 villes de la tournée.

Le chanteur de corridos tumbados, une version moderne du style traditionnel mexicain de la ballade corrido, est un chanteur romantique et sombre de 23 ans. Son dernier album, « $ad Boyz 4 Life II », a été un succès dans le Top 20 du Billboard 200, et Bad Bunny en est fan. Des centaines de millions de personnes à travers le monde le sont aussi, à en juger par le nombre de ses streams.

Aller:Junior H, 19h le vendredi 18 octobre, Prudential Center, 25 Lafayette St., Newark, à partir de 49 $ ; prucenter.com.

Diana Ross en tournée

Qui sortira en 2024 ? C’est Diana Ross.

L’icône de Motown a deux concerts à venir dans la région : le samedi 19 octobre au Hard Rock Live à Atlantic City et le dimanche 27 octobre au BergenPAC à Englewood. Ces concerts font partie de la tournée Beautiful Love Performances — Legacy 2024 de Ross, et elle s’en sort plutôt bien, merci. Le Tampa Bay Times l’a qualifiée d’« éblouissante » lorsqu’elle a joué au BayCare Sound le 9 mai à Clearwater, en Floride.

Avons-nous mentionné qu’elle a 80 ans et qu’elle laisse toujours le public avec des gueules de bois d’amour ? Le spectacle du BergenPAC est le gala annuel de la salle.

Aller: Diana Ross, 20 h le samedi 19 octobre, Hard Rock Live, 1000 Boardwalk, Atlantic City, à partir de 70 $ ; casino.hardrock.com/atlantic-city. Également 19 h le dimanche 27 octobre, BergenPAC, 30 North Van Brunt Street, Englewood, à partir de 149 $ ; bergenpac.org.

Une étoile montante du jazz arrive dans le New Jersey

Qui est le nouveau visage et la nouvelle voix du jazz ?

C’est Samara Joy, qui viendra le jeudi 7 novembre au Hackensack Meridian Health Theatre au Count Basie Center for the Arts à Red Bank, et le mercredi 4 décembre au Mayo Performing Arts Center à Morristown.

Joy, 24 ans, a déjà remporté trois Grammy Awards, dont celui de meilleur nouvel artiste pour 2023. L’album de 2022 de la native du Bronx, « Linger Awhile », a été un succès dans le monde du jazz, et ses Grammy Awards l’ont fait connaître au grand public.

Un nouvel album, « Portrait », est attendu pour le vendredi 11 octobre sur Verve Records. Il contiendra la version de Joy des standards du jazz, ainsi que de nouveaux morceaux. (Elle a enregistré l’album au Van Gelder Studio à Englewood Cliffs.)

Le spectacle de Morristown fait partie de sa troisième tournée annuelle A Joyful Holiday Tour mettant en vedette la famille McLendon, qui propose une soirée de jazz et de favoris gospel de saison.

Aller: Samara Joy, 19 h le jeudi 7 novembre, Hackensack Meridian Health Theatre, Count Basie Center for the Arts, 99 Monmouth St, Red Bank, de 29 $ à 79 $ ; thebasie.org. Également « A Joyful Holiday » avec la famille McLendon, 19 h 30 le mercredi 4 décembre, Mayo Performing Arts Center, 100 South St., Morristown, de 39 $ à 99 $ ; mayoarts.org.

Morrissey en prend deux à Jersey

Oasis se réunit peut-être, mais ne vous attendez pas à ce que les Smiths se réunissent de sitôt.

Le chanteur Morrissey a déclaré que le guitariste principal des Smiths, Johnny Marr, avait « ignoré » une offre de réunion alors qu’il avait répondu par l’affirmative, selon le site Web du chanteur, le « Morrissey Center ». Dans tous les cas, il ne s’agirait pas d’une réunion complète puisque le bassiste Andy Rourke est décédé en 2023 à l’âge de 59 ans.

Une tournée nord-américaine de Morrissey débute à Houston à l’Halloween, et il y aura deux concerts dans le New Jersey : le mercredi 13 novembre au New Jersey Performing Arts Center à Newark, et le vendredi 15 novembre à l’Ocean Casino Resort à Atlantic City.

Aller: Morrissey, 20 h le mercredi 13 novembre, New Jersey Performing Arts Center, One Center St, Newark, à partir de 49,50 $ ; njpac.org. Également 20 h 30 le vendredi 15 novembre, Ovation Hall, Ocean Casino Resort, 500 Boardwalk, Atlantic City, à partir de 29 $ ; theoceanac.com.

KC et le Sunshine Band dans la Party Zone

Plus de 50 ans après avoir fait bouger leurs fans pour la première fois, KC et The Sunshine Band sont toujours dans la zone de fête.

Le groupe, dont les tubes incluent « Give It Up », « That’s the Way (I Like It) », « Please Don’t Go », « Get Down Tonight », « Boogie Shoes », « I’m Your Boogie Man » et « (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty », se produira le vendredi 22 novembre au Mayo Performing Arts Center de Morristown et le samedi 23 novembre à l’Ocean Casino Resort d’Atlantic City. Ils font partie de la tournée Party Zone 2024.

« Je me souviens que j’ai toujours voulu faire quelque chose qui permettrait aux gens d’oublier leurs problèmes et d’être heureux », explique Harry Wayne Casey, alias KC, sur le site Web du groupe.

Mission accomplie.

Aller: KC and The Sunshine Band, 20 h le vendredi 22 novembre, Mayo Performing Arts Center, 100 South St., Morristown, à partir de 79 $ ; mayoarts.org. Également 20 h le samedi 23 novembre, Ovation Hall, Ocean Casino Resort, 500 Boardwalk, Atlantic City, à partir de 39 $ ; theoceanac.com.

