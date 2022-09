Les concepts montrent à quoi s’attendre de la toute nouvelle Apple Watch robuste

Alors que nous approchons de l’événement spécial “Far out” de mercredi, où Apple devrait annoncer l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE 2, la toute nouvelle Apple Watch robusteet plus encore, de nouveaux concepts de Ian Zelbo et Parker Ortolani offrent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau modèle Apple Watch robuste et résistant, avec un écran plus grand, un design plus plat, etc.

Des rumeurs récentes suggèrent que la nouvelle Apple Watch robuste comportera un nouveau bouton physique sur le côté gauche avec un boîtier redessiné et plus plat. Comme indiqué dans les concepts, la nouvelle Apple Watch devrait avoir un nouveau couvercle saillant entourant la couronne numérique et le bouton latéral, susceptible de protéger les boutons des pressions et des coups accidentels.

On dit depuis longtemps que l’Apple Watch “ Pro ” offre un écran plus grand et plus résistant aux chocs, un suivi amélioré de la randonnée et de la natation, une durée de vie de la batterie plus longue et un boîtier plus lourd et robuste fabriqué à partir d’un matériau métallique de qualité supérieure, probablement du titane, remplaçant probablement le La série Apple Watch ‘Edition’ qui était auparavant l’Apple Watch la plus premium disponible.

Il est entendu que les nouveaux modèles Apple Watch résistants seront plus grands que les tailles 41 mm et 45 mm de la génération actuelle d’Apple Watch Series 7, offrant aux utilisateurs une durée de vie de la batterie améliorée, une durabilité accrue et de nouveaux capteurs de température pour offrir une mesure approximative de la température corporelle. .

Selon les rumeurs, la nouvelle Apple Watch Pro haut de gamme coûterait plus de 900 $, autour du prix de départ d’un iPhone 13 Pro.

Aller suivre @ParkerOrtolani. Cela n’aurait pas pu être fait sans lui. C’est tout simplement un génie… https://t.co/Ca9KTzvaAQ — Ian Zelbo (@ianzelbo) 6 septembre 2022

Image: Ian Zelbo et Parker Ortolani