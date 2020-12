Les Xiaomi Mi 11 et 11 Pro sont juste au coin de la rue selon des rapports récents, il est donc temps que nous commencions à obtenir des informations juteuses sur le duo. Bonne chose, Station de chat numérique liste de certification de batterie déterrée sur 3C révélant les capacités et la technologie de charge.

Les listes comportent des batteries de 2485 mAh et de 2390 mAh pour le Mi11 Pro et le Mi 11, respectivement. Cependant, ces chiffres ne font probablement référence qu’à l’une des cellules, car Xiaomi ajoutera probablement sa prise en charge de la charge rapide de 55 W, ce qui nécessite une batterie divisée en deux. Ainsi, la capacité nominale réelle des deux est de 4 780 mAh et 4 970 mAh, alors que la capacité typique devrait se situer autour de 5 000 mAh. Le pronostiqueur suggère qu’avec la configuration actuelle, les deux téléphones devraient pouvoir se recharger de 0 à 100% en 35 minutes.







Mi 11 et Mi 11 Pro

En outre, il existe deux nouveaux rendus de cas des combinés faisant le tour sur le Web. Le rendu du boîtier suggère que le Mi 11 aura une configuration à trois caméras avec une bosse carrée. La version Pro, quant à elle, dispose d’un îlot de caméra de forme rectangulaire abritant quatre caméras, l’une d’entre elles étant clairement une unité périscope.

