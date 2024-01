Les conceptions de maisons résilientes à la hausse

BRADENTON, Floride — Le risque d’ouragans est souvent une priorité pour les résidents le long de la côte, ce qui fait de la construction plus résiliente une option attrayante pour les acheteurs de maison.

“La première chose à laquelle on pense, ce sont les ouragans”, a déclaré William Fullford, qui a quitté Virginia Beach pour la Floride il y a environ un an. “Tout le monde le fait, et nous voulions nous assurer que, peu importe où elle se trouvait, la maison serait en sécurité.”

Que souhaitez-vous savoir Un nouveau développement à Bradenton abrite des maisons résistantes aux ouragans

C’est la construction que les experts appellent la vague du futur, alors que de plus en plus de constructeurs prennent en compte les effets du changement climatique.

Au Centre des inondations en Floride, des chercheurs analysent les données sur les précipitations et l’élévation du niveau de la mer, dans le but d’aider les communautés à adapter leurs infrastructures

Fullford a acheté sa maison dans le développement prometteur de Hunter’s Point à Bradenton.

Conçu par Maisons de perles, la nouvelle constriction abrite des maisons suffisamment solides pour résister à un ouragan de catégorie 5. Chacun est construit avec du bois 2×6, équipé de sangles anti-ouragan et alimenté par l’énergie solaire.

“Nous avons 2 400 watts et la réserve d’alimentation de secours est de 20 %, ce qui nous garantit d’avoir de l’énergie à tout moment”, a décrit Fullford à propos de son système.

Mark Gobuty, le promoteur associé de Hunter’s Point, a déclaré que des modifications avaient même été apportées au terrain sur lequel les maisons étaient construites.

“Nous avons ajouté au moins 6 pieds de terre, l’avons emballé et avons ensuite conçu une conception qui nous a donné 14 pieds au-dessus du niveau de la mer avant d’avoir ce que nous appelons un espace clos”, a déclaré Gobuty.

C’est la construction que les experts appellent la vague du futur, alors que de plus en plus de constructeurs prennent en compte les effets du changement climatique.

Au Centre des inondations en Floride, les chercheurs analysent les données sur les précipitations et l’élévation du niveau de la mer, dans le but d’aider les communautés à adapter leurs infrastructures.

Les résultats préliminaires du tout premier rapport sur l’élévation du niveau de la mer du Hub montrent que la Floride peut s’attendre à une élévation du niveau de la mer d’environ 30 cm d’ici 2050, sur la base des données collectées depuis l’an 2000.

Charles Jacoby, directeur du programme stratégique du Hub, a déclaré que cela signifie un risque accru d’inondations côtières, un élément à garder à l’esprit lors de l’investissement dans une maison.

“Cela tient compte des changements à venir”, a déclaré Jacoby. « Si vous voulez vraiment vivre au bord de l’eau, vous prenez toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité. Gardez votre maison en sécurité.

Depuis sa terrasse à Hunter’s Point, Fullford a déclaré que la construction de sa maison lui avait apporté exactement cela : une retraite avec vue sur l’eau et tranquillité d’esprit.

“Je suis vraiment chanceux d’avoir ceci et encore, ne vous inquiétez pas”, a déclaré Fullford.