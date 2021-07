Les concasseurs de pierres causent de la pollution, l’exploitation minière non scientifique dégrade l’environnement : NGT

Observant que les concasseurs de pierres causent une pollution énorme et que cette exploitation minière non scientifique dégrade l’environnement, le Tribunal vert national a formé vendredi un comité pour examiner un plaidoyer contre leur opération dans le district de Rajouri au Jammu-et-Cachemire. Un banc dirigé par le président du NGT, le juge Adarsh ​​Kumar Goel, a constitué un comité conjoint du Conseil central de contrôle de la pollution (CPCB), du PCB de l’État et du magistrat de district, Rajouri, pour examiner les griefs et déterminer l’étendue des non-conformités.

Le banc a déclaré: Il est bien connu que les concasseurs de pierres ont un potentiel de pollution énorme et que l’exploitation minière non scientifique pour de tels concasseurs de pierres dégrade davantage l’environnement. Les garanties légales en vertu de la loi de 1986 sur l’environnement (protection), de la loi de 1974 sur l’eau (prévention et contrôle de la pollution) et de la loi sur l’air (prévention et contrôle de la pollution) de 1981 doivent être suivies et surveillées par les régulateurs statutaires. Les violations, étant des infractions pénales en vertu de la loi, il est nécessaire de prendre des mesures préventives et correctives, y compris le recouvrement d’une indemnisation sur le principe du « pollueur-payeur » pour les violations passées jusqu’à ce que les activités illégales soient arrêtées.

Le NGT a déclaré que sur la base d’une vérification par un comité, les régulateurs statutaires peuvent prendre des mesures pour prévenir d’autres dommages à l’environnement et évaluer et récupérer une indemnisation pour les violations passées. L’indemnisation peut couvrir non seulement le coût des matériaux extraits, mais également le coût de la restauration et des services écologiques abandonnés à jamais, avec un élément de dissuasion. Les directives établies par le CPCB à cet égard peuvent être suivies, a déclaré la magistrature.

Le rapport sur les faits et les mesures prises dans l’affaire pourrait être fourni à ce tribunal avant le 10 novembre, la prochaine date d’audience par courrier électronique, a indiqué le NGT. Le tribunal a entendu un plaidoyer déposé par le village sarpanch Arti Sharma contre l’exploitation de concasseurs de pierres par M/s Diamond Stone Crusher, VPO Saranoo Tehsil, District Rajouri, J&K et M/s Shankar Stone Crusher, VPO Saranoo Tehsil, District Rajouri, J&K, en violation des normes environnementales.

Selon le requérant, lesdits broyeurs de pierres sont situés à proximité du quartier résidentiel et de la rivière Tawi. Des puits de forage illégaux ont été creusés pour l’extraction des eaux souterraines. L’autorisation environnementale requise n’a pas été prise. L’exploitation minière illégale est également effectuée sur la rive de la rivière Tawi, à l’aide de machinerie lourde. La pollution de l’air est causée par l’utilisation de véhicules pour le transport. Cela se traduit par l’abaissement du niveau de l’eau, la rareté de l’eau, la diminution de la productivité agricole, la perte de biodiversité, la dégradation des terres, l’érosion des sols, les friches improductives, la pollution sonore, la pollution par la poussière, la pollution de l’eau, la perte d’habitat de la flore et de la faune, le plaidoyer mentionné.

Les concasseurs de pierres n’ont pas installé les équipements de contrôle de la pollution requis, ni créé les ceintures vertes requises, ni adopté d’autres garanties, selon le plaidoyer.

