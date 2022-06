Les comtés du Nevada sont confrontés à une date limite pour certifier les résultats des élections

LAS VEGAS (AP) – Face à la date limite de vendredi pour certifier les résultats des récentes élections primaires, les responsables du comté le moins peuplé du Nevada prévoyaient un autre décompte manuel afin de prouver aux résidents que leurs votes comptent et que le processus de vote fonctionne.

Plusieurs autres commissions de comté devaient également certifier leurs résultats afin qu’ils puissent être transmis au bureau du secrétaire d’État, comme l’exige la loi de l’État.

La méfiance de certains électeurs du Nevada a été alimentée par des complots infondés sur les machines à voter qui se sont répandus dans tout le pays au cours des deux dernières années.

La décision dans le comté d’Esmeralda, le comté le moins peuplé de l’État, intervient une semaine après que les législateurs d’un comté rural du Nouveau-Mexique à tendance républicaine ont initialement refusé de certifier les résultats de leurs élections primaires.

Le président de la commission du comté d’Esmeralda, De Winsor, et le vice-président Timothy Hipp ont répondu aux plaintes des électeurs en promettant de recompter eux-mêmes les votes avant la date limite de vendredi.

« L’effort de la base commence ici », a déclaré Winsor au milieu d’une réunion controversée de 90 minutes au cours de laquelle la commission de trois membres du comté à tendance républicaine s’est réunie pour approuver les résultats du vote. « C’est là que nous avons prouvé que nous le faisions bien. »

Le commissaire Ralph Keyes a déclaré qu’il était déjà disposé à accepter le décompte des voix effectué par les responsables du comté – y compris un décompte manuel mercredi par les employés du comté des 177 bulletins de vote papier et des enregistrements papier de 140 bulletins de vote que le greffier-trésorier du comté LaCinda Elgan a déclaré ont été coulés à la machine.

Lors d’un entretien téléphonique, Elgan a qualifié la primaire de « absolument sûre et équitable ». Un vote exprimé sur un bulletin de vote était inintelligible, a-t-elle dit, mais tous les bulletins de vote ont été comptés et signalés. Aucun n’a été rejeté.

Il ne semble pas que le nombre de votes en question puisse affecter les résultats des concours primaires qui ont choisi des candidats pour les bureaux fédéraux et d’État, y compris le Congrès, le gouverneur, le procureur général de l’État et le plus haut responsable des élections au Nevada, le secrétaire d’État.

Le porte-parole du bureau du procureur général de l’État, John Sadler, a confirmé que la loi du Nevada fixe à 23 h 59 vendredi la date limite pour certifier les résultats de la primaire du 14 juin. Il a déclaré que tout décompte manuel des bulletins de vote avant cette date serait considéré comme faisant partie du processus de « prospection » du comté.

À sa connaissance, Sadler a déclaré qu’aucun comté du Nevada n’avait jamais refusé de certifier les résultats.

Le rôle des législateurs du comté dans le processus de certification est ministériel. Le procureur général Aaron Ford a déclaré à l’Associated Press plus tôt cette semaine que l’État répondrait par des « options juridiques » si les commissaires de comté ou les responsables électoraux refusaient de certifier les résultats « sur la base de postures conçues pour saper la confiance dans notre processus démocratique ».

Huit comtés ruraux du Nevada ont déjà certifié leurs résultats. Un démarchage est prévu vendredi à Esmeralda et huit autres dont Clark, couvrant la région de Las Vegas ; Washoe couvrant la région de Reno ; et Nye, un comté à tendance républicaine comprenant Pahrump et Tonopah.

L’impasse au Nevada a fait écho aux préoccupations soulevées dans le comté d’Otero au Nouveau-Mexique, où les commissaires ont calé avant de diviser leur vote et d’approuver les résultats des élections. Les responsables y ont fait part de préoccupations non précisées concernant les systèmes de vote du Dominion, qui sont devenus une cible depuis l’élection présidentielle de 2020.

Le secrétaire d’État démocrate du Nouveau-Mexique a fait appel à la Cour suprême démocratique de cet État pour qu’elle intervienne avant que deux commissaires ne cèdent – ​​se plaignant qu’ils estimaient qu’ils n’étaient guère plus que des tampons en caoutchouc.

Les trois commissaires d’Esmeralda ont voté en avril pour rejoindre les commissaires du comté voisin de Nye appelant à la tenue d’élections à l’aide de bulletins de vote papier – et sans machines du Dominion. Elgan et le greffier élu du comté de Nye, Sam Merlino, ont tous deux déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il était possible d’arrêter d’utiliser les machines à voter électroniques cette année.

Dans des commentaires protestant contre le vote primaire du comté d’Esmeralda, la résidente Mary Jane Zakas n’a fait aucune référence au Nouveau-Mexique.

Mais elle a allégué que des « pinces à hot-dog auraient pu percer » des urnes qui, selon elle, ne répondaient pas aux normes de sécurité ; que des travailleurs partisans ont transporté des bulletins de vote d’un bureau de vote éloigné à Goldfield ; et qu’un représentant du Dominion a fourni de l’aide à un travailleur électoral. Zakas a déclaré que cela montrait que le préposé au scrutin n’était pas correctement formé.

Le bureau du greffier a déclaré que le travailleur avait été formé et que le représentant du Dominion était là pour l’aider. Le greffier du comté a également déclaré qu’aucun ordinateur ne fonctionnait mal.

Zakas a également allégué dans un e-mail que « le vote aurait pu être inversé ou falsifié » pendant les cinq minutes, a-t-elle déclaré, un agent du scrutin emportait une clé USB d’un ordinateur de comptage des votes hors d’une pièce.

Elgan et la greffière adjointe Michelle Garcia ont déclaré lors de la réunion de jeudi qu’une imprimante se trouvait dans l’autre pièce. Elgan a déclaré qu’une imprimante sera installée dans la salle de dépouillement pour les élections générales.

« Nous avons un problème. Les gens ne font pas confiance au système », a déclaré Zakas aux commissaires. « Nous avons une situation où beaucoup de gens sont vraiment préoccupés par la sécurité de leurs votes. »

Le comté d’Esmeralda, une ancienne zone d’essor minier, se trouve à mi-chemin entre Las Vegas et Reno. Il abrite moins de 1 000 habitants. Près de 54% des 621 électeurs inscrits actifs du comté sont des républicains, selon le secrétaire d’État du Nevada, et plus de 25% sont non partisans.

Le président Donald Trump a remporté 82% des voix dans le comté d’Esmeralda en 2020.

L’écrivain d’Associated Press Scott Sonner à Reno, Nevada, et Susan Montoya Bryan à Albuquerque, Nouveau-Mexique, ont contribué à ce rapport.

Ken Ritter, l’Associated Press