Les comtés de Whiteside et d’Ogle ont servi de photographie de localisation pour les émissions de télévision à venir – Shaw Local

MORRISON – La production cinématographique occupe une place croissante dans l’économie de l’Illinois, avec un impact économique record de 630 millions de dollars en 2021.

La Bureau du film du nord-ouest de l’Illinois in Morrison cherche à soutenir et à promouvoir ses cinéastes locaux, ainsi qu’à attirer des projets cinématographiques et les dollars extérieurs qu’ils peuvent apporter aux communautés de la région.

En plus de la communauté croissante de cinéastes locaux, des productions extérieures ont montré de l’intérêt pour la région en tant que lieu de production cinématographique.

October Films a récemment terminé la photographie principale d’un véritable documentaire sur le crime dans le comté de Whiteside, et plusieurs projets achevés sont sortis, notamment “The Now” de Netflix et “Lovecraft County” de HBO, qui ont également filmé certaines scènes dans le comté d’Ogle.

De plus, quelques grands studios ont commencé à rechercher des emplacements pour des projets en développement.

Les productions cinématographiques peuvent contribuer localement aux opportunités d’emploi, à l’augmentation des dépenses des entreprises locales telles que l’hébergement, la location d’équipement, la restauration, la sécurité et d’autres fournisseurs.

La production cinématographique peut avoir un effet positif sur l’économie locale. En dehors des dollars dépensés ici, les opportunités d’emploi et la sensibilisation à la région sont notre objectif.

Nous voulons juste obtenir une petite tranche de ces 630 millions de dollars dépensés dans l’Illinois.

Cela dit, 2022 a été une bonne année pour les cinéastes indépendants du nord-ouest de l’Illinois: il y a eu trois premières mondiales, avec une autre prévue le 12 novembre, de nombreuses invitations à des festivals de cinéma de premier plan et plusieurs nominations et victoires pour des prix de l’industrie.

Premières mondiales et tapis rouges

Les premières mondiales 2022 pour les cinéastes régionaux ont débuté en mars avec « The Blacklight » de Dashford Media.

Le film, produit par Don Hatton de Rockford, est décrit comme “une balade sombre, amusante et qui mélange les genres, dirigée par un incroyable ensemble d’acteurs de personnages fusionnant des éléments de crime, de mystère, de fantaisie, d’horreur et liant le tout avec un arc de sombre”. humour.”

Matt Cichella et Ne jamais soumettre de divertissement de Rockford a suivi avec les premières des longs métrages “Without Grace”, un drame romantique avec un courant sous-jacent basé sur la foi qui est basé sur une histoire vraie, en mai, et “God’s Not Here”, qui se présente comme le tout premier “foi- basé sur un film d’anthologie. Il présente quatre histoires sur le pardon, l’amour, l’espoir et la foi, et a été créé en juillet.

Documentariste indépendant Films du quatrième mur de Moline prévu le 12 novembre pour la première de l’épisode quatre de sa “Hero Street: A Historical Documentary Series”.

Intitulé “Un fantassin de Hero Street”, il raconte la véritable histoire de Pvt. Joseph Sandoval, qui est né dans un wagon d’immigrants mexicains dans la gare de triage de Silvis.

En 1944, Joe, marié et père de deux jeunes fils, a été enrôlé et envoyé en Grande-Bretagne avec le 41st Armored Infantry Regiment. Son unité a aidé à combattre la deuxième étape de l’invasion de la Normandie en France.

Le film est présenté en première pendant le week-end de la Journée des anciens combattants, à 14 heures ce samedi-là, au National Geographic Giant Screen Theatre du Putnam Museum à Davenport, Iowa.

Les cinéastes du nord-ouest de l’Illinois se font remarquer

Le circuit du festival du film était vivant avec les projets du cinéaste du nord-ouest de l’Illinois cette année.

Fourth Wall Films, qui n’est pas étranger au circuit des festivals de cinéma, a projeté des projets au Borrego Springs Film Festival 2022 et au Raindance Film Festival 2022.

Never Submit Entertainment a participé au Christian Family Film Festival de New York, au Texas Family & Faith Film Festival 2022, au London International Film Festival 2022, au Indie Film Festival 2022, aux New York International Film Awards – où il a remporté une mention honorable pour « God’s Not Here ». et meilleur réalisateur et meilleure actrice – et le Festival du film chrétien de Géorgie 2022, où “Dieu n’est pas ici” était l’entrée gagnante.

“The Blacklight” de Dashford Media a participé aux Septimius Awards aux Pays-Bas, où il a été nominé pour le meilleur film américain et Grant Lancaster a été nominé pour le meilleur acteur américain ; il a remporté le prix d’excellence pour un long métrage aux IndieFest Film Awards, où Lancaster a remporté le prix d’excellence pour l’acteur principal et Samantha Aneson a remporté le prix du mérite pour l’actrice principale. Il a également été nominé pour le meilleur long métrage au New York City Independent Film Festival.

Fourth Wall Films a reçu deux nominations aux Mid-America Emmy 2022 pour ses films documentaires historiques “Jean Seberg: Actrice Activiste Icône,” un long métrage coproduit avec Garry McGee ; et “En souvenir de Forest Grove », un court métrage du musée.

Kelly et Tammy Rundle, propriétaires et exploitants de Fourth Wall Films, ont également remporté un Emmy Mid-America 2021 pour leur court métrage environnemental “Over and Under: Wildlife Crossings”.

Gary Camarano est directeur exécutif du Northwest Illinois Film Office, ainsi que directeur du développement économique du comté de Whiteside. Contactez-le à gcamarano@whiteside.org.