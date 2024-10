Les comtés de Washington et de Clackamas poursuivent l’Oregon Health Authority pour le financement de la mesure 110

Le site du centre prévu de triage et de traitement des toxicomanies du comté de Washington à HIllsboro. Le centre, une fois terminé, soutiendra les nouveaux programmes du comté qui offrent un traitement plutôt que la prison aux toxicomanes. (Ben Botkin/Chronique de la capitale de l’Oregon)

Les comtés de Washington et de Clackamas ont déposé mardi une plainte contre l’autorité sanitaire de l’Oregon pour annuler la formule de l’agence pour la distribution de plus de 400 millions de dollars de financement pour les services de traitement et de rétablissement de la toxicomanie.

Les deux comtés de la région de Portland ont déposé une requête auprès de la Cour d’appel de l’Oregon demandant à un juge de revoir le processus de l’autorité sanitaire pour déterminer comment allouer le financement de la mesure 110 aux différentes régions de l’Oregon. En 2020, les électeurs ont adopté la mesure 110, qui décriminalise la possession de petites quantités de drogues et consacre une part des revenus du cannabis au rétablissement et au traitement, y compris la réduction des risques, les services de mentorat par les pairs et le logement.

L’autorité sanitaire a approuvé une nouvelle formule de distribution de subventions qui débutera en juillet 2025, et les comtés affirment avoir été exclus de ce processus. Ils ont fait part de leurs inquiétudes avant d’intenter une action en justice : dans un courriel de juillet, les responsables du comté de Washington ont déclaré aux autorités qu’ils pourraient perdre jusqu’à 32 millions de dollars.

La poursuite vise à obtenir une décision judiciaire selon laquelle la formule est invalide parce qu’elle n’est pas conforme à la loi de l’État. Une telle détermination pourrait forcer l’autorité et son Conseil de surveillance et de responsabilité qui alloue les fonds à retravailler la formule pour la prochaine ronde d’argent.

L’argent est destiné aux régions – de la ville urbaine de Portland aux zones rurales de l’est de l’Oregon – pour lutter contre une vague d’overdoses de fentanyl et d’autres toxicomanies. Cette année, les législateurs de l’Oregon ont adopté Projet de loi interne 4002qui a créé une nouvelle sanction délictuelle pour possession de drogue en septembre, mais a maintenu intact le financement de la mesure 110.

Il a également alloué des subventions distinctes aux programmes de déflexion des comtés afin d’orienter les personnes vers des traitements et d’autres services de rétablissement et s’appuie sur la formule de financement de la mesure 110. En conséquence, les responsables du comté affirment que la nouvelle formule de la mesure 110 comporte des inégalités régionales et craignent que celles-ci ne fassent partie des futurs déficits de financement pour les travaux de déviation.

Le procès a éclaté après que les comtés ont reçu leur première allocation de subventions de déviation de l’État. On ne sait pas exactement quel impact une décision aurait, le cas échéant, sur le financement par l’État des programmes de déviation, que plus de deux douzaines de comtés de l’Oregon, dont Clackamas et Washington, ont lancé ou vont le faire.

Tim Heider, porte-parole de l’Oregon Health Authority, n’a pas voulu commenter le procès.

Le procès ne vise pas directement à obtenir plus d’argent pour l’un ou l’autre des comtés – ni à identifier un montant que les responsables estiment équitable. Mais une décision en leur faveur pourrait conduire à cela.

Au lieu de cela, les responsables des comtés de Washington et de Clackamas allèguent dans la pétition que le processus d’élaboration des règles de l’autorité sanitaire qui détermine le montant d’argent destiné à chaque région n’a pas fourni les avis publics requis, ni tenu d’audiences et offert des opportunités de commentaires.

La formule de financement est basée sur des facteurs tels que la population, les surdoses et le nombre de sans-abri. Les responsables du comté affirment que les allocations régionales sont inéquitables.

Les deux comtés ont publié un communiqué de presse commun pour annoncer le dépôt, mais aucun d’eux n’a mis à disposition de responsables pour répondre aux questions.

« Pas reçu suffisamment de financement »

Le procureur du comté de Washington, Kevin Barton, a déclaré que la formule existante pour les programmes de déviation ne fournit pas au deuxième plus grand comté de l’Oregon autant qu’il en a besoin, et qu’elle n’est pas proportionnelle à ce que le comté de Multnomah a reçu pour la déviation.

Le comté de Washington s’est qualifié pour 1,34 million de dollars pour son programme, tandis que le comté de Multnomah a reçu près de 4 millions de dollars. Cela n’inclut pas les services connexes tels que le centre de police du comté de Multnomah permettant de déposer les personnes pour des évaluations.

Barton a déclaré que la part du comté de Washington n’est pas proportionnelle au regard de la population. Le comté de Washington compte environ 600 000 habitants, tandis que le comté de Multnomah en compte environ 800 000.

« Le comté de Washington n’a pas reçu suffisamment de financement pour accomplir le travail critique qu’il doit accomplir en matière de déviation », a déclaré Barton dans une interview.

En conséquence, le travail du comté de Washington avec la police et les travailleurs de proximité qui répondent aux appels pour aider les consommateurs de drogues est sélectif et se concentre principalement sur les zones à forte population, a-t-il déclaré.

« L’un des défis persistants est le manque de ressources et de financements suffisants pour conclure des contrats avec les prestataires de traitement et pour disposer du personnel nécessaire pour effectuer le travail dont nous savons qu’il doit être fait », a déclaré Barton, qui n’est pas impliqué dans le procès du comté.

Il s’est dit préoccupé par ce qui se passerait si le financement était réduit. Dans un monde parfait, a-t-il déclaré, l’accès aux travailleurs de proximité serait le même dans tout le pays.

« La simple logistique du financement dont nous disposons et des personnes dont nous disposons n’a pas encore permis que cela se produise », a-t-il déclaré. « Et si nous perdons des financements, je crains que certaines de ces disparités ne soient exacerbées et nous voulons éviter cela. »

Des inquiétudes qui durent depuis des mois

La pétition et les pièces à conviction montrent que les responsables des deux comtés ont pressé le conseil de l’autorité sanitaire de reconsidérer son approche avant de s’adresser au tribunal.

Le 1er juillet, Zakir Khan, responsable des relations gouvernementales du comté de Washington, a envoyé un courrier électronique aux responsables des autorités sanitaires, leur demandant de « ralentir » le processus de modification de la formule de financement de la Mesure 110.

« Les comtés n’ont pas eu une opportunité significative de s’engager dans le processus de retour d’information », a écrit Khan. « Au cours de la séance, on m’a dit que la conversation sur la modification de la formule de financement aurait lieu l’année prochaine plutôt que maintenant lorsque j’ai posé cette question. Un préavis adéquat aurait permis de disposer du temps nécessaire pour suggérer des variables alternatives.

Sa lettre indiquait que le comté de Washington risquait de perdre jusqu’à 32 millions de dollars avec la nouvelle formule de financement, ce qui entraînerait des « conséquences énormes ».

Le comté de Clackamas a également demandé au conseil de surveillance de l’autorité de reconsidérer sa formule dans une lettre du 8 août. À l’époque, le président du conseil d’administration du comté, Tootie Smith, avait déclaré aux responsables de l’État que la formule plaçait Clackamas au septième rang de la liste de financement, ce qui signifie que les petits comtés recevraient plus d’argent.

« Clackamas a la responsabilité de servir ses propres résidents et nos partenaires régionaux s’attendent également à ce qu’ils assument un travail supplémentaire – et sont fréquemment demandés – afin qu’aucun comté de la région métropolitaine ne supporte isolément le fardeau des services de lutte contre la toxicomanie », indique la lettre. «Le comté de Clackamas partage une longue frontière et des liens de transport, sociaux et économiques avec le comté de Multnomah.»

La lettre suggère que Clackamas a été mal classé en termes de priorité de financement parce que la formule s’appuie trop sur le décompte annuel de la population sans-abri et « pénalise » le comté pour son succès en matière de programmes de logement.

Et avec cette formule déterminant le financement de la déviation, indique la lettre, les inquiétudes sont encore plus grandes.

