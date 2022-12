Les comtés de Lee et Ogle restent à risque moyen de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Les cas de coronavirus de la vallée de Sauk étaient assez stables tout au long de la semaine.

Les comtés de Whiteside et Carroll restent à faible risque de propagation du COVID-19, et les comtés de Lee et Ogle sont à risque moyen.

Le comté de Whiteside a enregistré 36 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 53 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 4,74% contre 3,79% et le taux de cas est de 65,25 pour 100 000 personnes. Il y a eu trois nouvelles hospitalisations.

Le comté de Lee comptait 43 cas, contre 46 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 4,05 %, contre 3,96 %. Le taux de cas est de 126,11 pour 100 000 personnes et il y a eu six nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 76 cas au cours de la semaine contre 70, avec un taux de positivité de 8,11%, contre 6%. Le taux de cas est de 150,07 pour 100 000 personnes et il y a eu neuf nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé 13 cas, contre moins de 10 cas la semaine précédente, et un taux de positivité de 18,18%, contre 10,81%.

Dans les comtés du niveau communautaire moyen, il est conseillé aux personnes âgées ou immunodéprimées (à risque de conséquences graves) de porter un masque dans les lieux publics intérieurs. Ils doivent également se mettre à jour sur les vaccins COVID-19 ou obtenir leur rappel bivalent, s’ils sont éligibles.

Dimanche soir, l’Illinois comptait 1 505 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 163 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 55 étaient sous ventilateurs.

Du vendredi au dimanche, l’État a administré 45 783 vaccins.