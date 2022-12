Les comtés de Lee et Ogle à haut risque de propagation du COVID-19 – Shaw Local

Les comtés de Lee et Ogle sont à haut risque de propagation du coronavirus et ont connu une augmentation des cas au cours de la semaine dernière.

Le comté de Whiteside est à risque moyen et le comté de Carroll a été rétrogradé à faible risque.

Le comté de Whiteside a enregistré 115 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 128 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 7,96 % à 7,99 %, et le taux de cas est de 208,43 pour 100 000 personnes. Il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le comté de Lee comptait 123 cas, contre 111 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 8,26 %, contre 7,47 %. Le taux de cas est de 360,75 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 116 cas au cours de la semaine contre 60, avec un taux de positivité de 11,65%, contre 10,33%. Le taux de cas est de 118,48 pour 100 000 personnes et il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé 17 cas, contre 17 cas la semaine précédente, et un taux de positivité de 18,75 %, contre 18,75 %.

Le département de la santé publique de l’Illinois exhorte à prendre des mesures de sécurité alors que le COVID-19, la grippe, le VRS et d’autres maladies se propagent.

“L’Illinois continue de voir la plupart de ses communautés à des niveaux de risque élevés pour le COVID-19, y compris 33 comtés qui sont actuellement à haut risque”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse vendredi. «Bien que nous constations une certaine amélioration du nombre de communautés à haut risque par rapport à la semaine dernière, j’encourage les Illinois à continuer d’utiliser des mesures préventives alors que nous entrons dans le week-end de vacances et profitons de nos rassemblements de vacances. Nous constatons toujours une augmentation des niveaux communautaires de COVID-19, ainsi que de la grippe et d’autres maladies respiratoires dans de nombreux comtés. Notre objectif est de limiter les hospitalisations, de préserver les lits d’hôpitaux et de protéger les personnes les plus vulnérables aux problèmes de santé graves, en particulier les plus de 65 ans et les très jeunes enfants.

Le CDC recommande les mesures suivantes pour les personnes dans les zones classées au niveau communautaire élevé pour la transmission du COVID-19 :

• Portez un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination (y compris dans les écoles de la maternelle à la 12e année et dans d’autres contextes communautaires intérieurs)

• Si vous avez des contacts familiaux ou sociaux avec une personne à haut risque de maladie grave, envisagez de vous auto-tester pour détecter l’infection avant tout contact, envisagez de porter un masque lorsque vous êtes à l’intérieur avec elle.

• Restez à jour avec les vaccins et rappels COVID-19

• Maintenir une ventilation améliorée dans tous les espaces intérieurs lorsque cela est possible