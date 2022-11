Les comtés de l’Arizona sont confrontés à la date limite pour certifier les élections de 2022

PHOENIX (AP) – Six comtés de l’Arizona doivent décider lundi de certifier les résultats des élections de 2022 sous la pression de certains républicains pour ne pas approuver officiellement un décompte des voix qui a permis aux démocrates de gagner pour le Sénat américain, le gouverneur et d’autres courses à l’échelle de l’État.

Les résultats des élections ont été largement certifiés sans problème dans les juridictions du pays. Cela n’a pas été le cas en Arizona, qui était au centre des efforts de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés pour annuler les élections de 2020 et pousser de faux récits de fraude.

L’Arizona a longtemps été un bastion du GOP, mais les démocrates ont remporté la plupart des courses les plus médiatisées contre les républicains qui ont promu de manière agressive les mensonges électoraux de Trump en 2020. Kari Lake, le candidat du GOP au poste de gouverneur, et Mark Finchem, le candidat au poste de secrétaire d’État, ont refusé de reconnaître leurs pertes. Ils blâment les responsables électoraux républicains du comté de Maricopa pour un problème avec certaines imprimantes de bulletins de vote.

Deux comtés de l’Arizona contrôlés par les républicains ont voté pour ne pas certifier, reportant une décision finale à lundi, le dernier jour où cela est autorisé par la loi de l’État.

Les superviseurs républicains du comté de Mohave ont déclaré la semaine dernière qu’ils signeraient lundi, mais voulaient enregistrer une protestation contre les problèmes de vote dans le comté de Maricopa. Dans le comté de Cochise, les superviseurs du GOP ont exigé que le secrétaire d’État prouve que les machines de comptage des votes étaient légalement certifiées avant d’approuver les résultats des élections.

Le directeur des élections de l’État, Kori Lorick, a déclaré que les machines sont correctement certifiées pour une utilisation lors des élections. Elle a écrit dans une lettre la semaine dernière que l’État intenterait une action en justice pour forcer les superviseurs du comté de Cochise à certifier, et s’ils continuent à rechigner, exclurait les chiffres du comté de la prospection à l’échelle de l’État prévue pour le 5 décembre. Cette décision menace de renverser le vainqueur dans au moins deux courses serrées – un siège à la Chambre des États-Unis et un chef d’écoles publiques – d’un républicain à un démocrate.

Lake a signalé des problèmes le jour du scrutin dans le comté de Maricopa, où les imprimantes de certains centres de vote ont produit des bulletins de vote avec des marques trop claires pour être lues par des tabulatrices sur place. Les lignes ont reculé au milieu de la confusion, et Lake dit qu’un nombre inconnu de ses partisans ont peut-être été dissuadés de voter en conséquence.

Elle a déposé une plainte contre les archives publiques la semaine dernière, exigeant que le comté produise des documents faisant la lumière sur la question avant de voter pour certifier l’élection de lundi. Le procureur général républicain Mark Brnovich a également exigé une explication avant le vote.

Les responsables du comté ont répété à plusieurs reprises que tous les bulletins de vote avaient été comptés et que personne n’avait perdu sa capacité à voter. Ceux qui avaient des bulletins de vote qui ne pouvaient pas être lus sur place ont été invités à les placer dans une boîte sécurisée pour être tabulés plus tard par des machines plus robustes au siège des élections du comté.

Le comté a déclaré qu’environ 17 000 bulletins de vote le jour du scrutin étaient impliqués et devaient être comptés plus tard au lieu du bureau de vote. Seuls 16% des 1,56 million de votes exprimés dans le comté de Maricopa ont été effectués en personne le jour du scrutin. Ces votes sont allés massivement pour les républicains.

Le Comité national républicain et le candidat du GOP pour le procureur général de l’Arizona, Abraham Hamadeh, ont déposé une contestation électorale dans sa course, qui est prévue pour un recomptage automatique avec Hamadeh à la traîne de 510 voix.

Kelli Ward, le président du GOP de l’État, a exhorté les partisans à pousser leurs superviseurs de comté à retarder un vote de certification jusqu’après une audience de programmation dans l’affaire Hamadeh, qui est prévue pour lundi après-midi.

___

Jonathan J. Cooper, Associated Press