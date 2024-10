Les comtés de l’Arizona ne seront pas obligés de procéder à des contrôles de citoyenneté avant les élections, selon un juge

PHÉNIX — Un juge a rejeté une demande exigeant que les 15 comtés de l’Arizona vérifient la citoyenneté de quelque 42 000 électeurs inscrits uniquement pour voter aux élections fédérales dans cet État du champ de bataille présidentiel, concluant que ceux qui ont demandé ces contrôles ont fait leur demande trop près de l’élection du 5 novembre et n’avait pas de statut légal.

Un procès intenté au nom d’un électeur de l’Arizona et le groupe de défense conservateur Strong Communities Foundation of Arizona ont demandé une ordonnance du tribunal obligeant les enregistreurs du comté à demander aux autorités fédérales de vérifier la citoyenneté de ces électeurs.

L’Arizona exige que les électeurs prouvent leur citoyenneté pour participer aux courses locales et nationales. Les électeurs qui ne fournissent pas de preuve de citoyenneté mais qui jurent néanmoins qu’ils sont citoyens américains ne sont autorisés à voter que pour le président, la Chambre des représentants ou le Sénat des États-Unis.

Le procès alléguait que les fonctionnaires ne se conformaient pas à une loi de 2022 exigeant la vérification croisée des informations d’enregistrement avec diverses bases de données gouvernementales.

« Ils (les plaignants) n’ont pas clairement démontré l’existence d’un préjudice, ni que l’action qu’ils demandent est réalisable en pleine élection générale », a écrit la juge de district américaine Krissa Lanham dans une ordonnance rendue vendredi.

Lanham, candidate du président Joe Biden, a déclaré qu’elle refusait de forcer les registraires du comté à détourner les ressources de la préparation des élections et vers les contrôles de citoyenneté quelques semaines seulement avant le jour du scrutin.

Les plaignants ont déclaré au tribunal qu’ils avaient l’intention de faire appel de la décision.

America First Legal, qui est dirigé par l’ancien conseiller de Donald Trump, Stephen Miller, et représente les plaignants, a déclaré mardi dans un communiqué que l’appel avait été fait « pour exiger que les étrangers illégaux potentiels et les non-citoyens soient légalement retirés des listes électorales de l’Arizona ».

Taylor Kinnerup, porte-parole du enregistreur du comté de Maricopa, Stephen Richer, a refusé de commenter l’ordonnance du juge.

Le procès alléguait qu’il ne suffisait pas aux autorités du comté de consulter les bases de données et affirmait que les autorités devraient demander aux autorités fédérales de vérifier le statut de citoyenneté des électeurs.

Après avoir souligné que la loi fédérale interdit la purge systématique des listes électorales dans les 90 jours suivant une élection, les plaignants ont précisé qu’ils demandaient simplement qu’une lettre soit envoyée aux fonctionnaires fédéraux pour s’enquérir de la citoyenneté des électeurs uniquement fédéraux, selon Lanham. . Les plaignants ont souligné qu’ils ne cherchaient pas à rayer certaines personnes des listes électorales.

Les 42 000 électeurs en cause dans le procès se distinguent d’un groupe beaucoup plus important d’électeurs dont la citoyenneté n’a pas encore été confirmée et qui seront toujours autorisés à voter aux élections locales, étatiques et fédérales de novembre, selon le bureau du secrétaire d’État Adrian. Fontès.

Il y a environ un mois, les autorités ont découvert une erreur dans la base de données a désigné par erreur près de 98 000 électeurs comme ayant accès au scrutin complet, même si leur statut de citoyenneté n’avait pas été confirmé.

Les permis de conduire délivrés après 1996 sont considérés comme des preuves documentées et valides de citoyenneté, mais l’erreur du système a marqué le groupe initial d’électeurs qui possédaient un permis avant 1996 comme étant éligibles pour voter aux élections nationales et locales.

La Cour suprême de l’État a conclu que ces électeurs, qui étaient déjà en mesure de voter aux élections fédérales, pouvait voter dans les courses nationales et locales pour les élections générales de 2024.

Un peu plus d’une semaine plus tard, le nombre d’électeurs mal classés est passé de près de 98 000 à environ 218 000. Le bureau de Fontes a déclaré que toutes les personnes incluses dans l’erreur de la base de données restent éligibles pour voter au scrutin complet.