Les comtés de Kane, DuPage et Will nommés parmi les meilleurs comtés pour vivre aux États-Unis – Shaw Local

Le comté de Kane a été classé parmi les 20 meilleurs comtés du pays dans le numéro de juillet 2023 du magazine Site Selection, selon un communiqué de presse du comté de Kane.

Le comté de Kane est arrivé au 14e rang sur la liste, avec le comté de Cook au n ° 2, le comté de DuPage au n ° 9 et le comté de Will au n ° 16. L’Illinois était le seul État avec quatre comtés contigus ou plus sur la liste.

Il s’agit du premier classement du magazine Site Selection des meilleurs comtés aux États-Unis et était basé sur le nombre total de projets de développement économique dans chaque comté entre janvier 2022 et mars 2023. Le comté de Kane avait 52 projets éligibles au cours de cette période, selon le communiqué.

« Cette reconnaissance par le magazine Site Selection souligne pourquoi le comté de Kane est une destination de choix pour les nouvelles entreprises et les investissements. Cette reconnaissance renforce notre statut de communauté accueillante qui valorise sa main-d’œuvre, sa croissance et ses attributs géographiques », a déclaré la présidente du conseil d’administration du comté de Kane, Corinne Pierog.

En tant que cinquième plus grand comté de l’Illinois, le comté de Kane compte une population de plus de 515 000 habitants et possède un paysage à la fois urbain, agricole, rural et résidentiel.

Vous pouvez lire l’intégralité de l’article ‘Heroes of the Heartland’ en cliquant sur ici.

Plus tôt cette année, Site Selection a désigné la région de Chicago comme la meilleure région métropolitaine aux États-Unis pour la croissance des entreprisesun classement qu’il tient depuis 10 ans.