Les comtés de Grundy et de Kendall sont les premiers à mettre en œuvre le nouveau système 911 – Shaw Local

MORRIS – Des responsables de l’État et locaux se sont réunis mardi après-midi à Morris pour annoncer la mise en œuvre du nouveau système 911 basé sur Internet de l’Illinois, Next Generation 911. Les comtés de Grundy et de Kendall sont les premiers de l’État à utiliser le système.

Le comté de Grundy a été le premier à déployer le nouveau système le 16 août, suivi du service 911 du comté de Kendall, KenCom, le 18 août.

L’administratrice du 911 de l’État de l’Illinois, Cindy Barbera-Brelle, a déclaré que les comtés de Grundy et de Kendall avaient été sélectionnés en premier car l’équipement et les logiciels des comtés sont déjà compatibles avec le réseau AT&T.

«Il y a probablement sept ou huit fournisseurs à travers l’État que différentes circonscriptions ont qui doivent passer par les tests AT&T et il doit obtenir le feu vert d’AT&T. Chris [Kindelspire] et celui de Lynette [Bergeron] les systèmes étaient prêts à fonctionner, ils avaient déjà été mis à niveau, ils disposaient du logiciel actuel et il était logique de commencer ici », a déclaré Barbera-Brelle.

Le directeur de la police de l’État de l’Illinois, Brendan F. Kelly, prend la parole lors de la conférence de presse de l’ISP de mardi après-midi. (Maribeth Wilson)

Le service 911 de nouvelle génération est un système composé de réseaux, de passerelles, d’éléments fonctionnels et de bases de données gérés par un fournisseur d’accès Internet qui augmentent ou reproduisent les caractéristiques et fonctions actuelles du 911 et offrent de nouvelles capacités. Il est conçu pour fournir un accès aux services d’urgence à partir de toutes les sources et pour fournir des capacités de données multimédias aux points de réponse de la sécurité publique (répartition) et à d’autres organisations de services d’urgence, selon un communiqué de presse.

“Les systèmes 911 traditionnels ont été développés lorsque les téléphones fixes étaient utilisés dans les foyers et les entreprises”, a déclaré le directeur du FAI, Brendan Kelly. « Nous sommes devenus une société mobile utilisant nos téléphones portables pour communiquer par le biais d’appels, de SMS, de vidéos et d’images. Le 911 de nouvelle génération fait entrer les communications d’intervention d’urgence dans le 21e siècle pour fournir des services 911 plus fiables et plus complets.

En cas d’urgence, chaque seconde compte, et parfois une adresse n’est pas assez précise, ou la personne qui appelle à l’aide est incapable de donner un emplacement précis, ce qui rend difficile l’envoi d’aide.

« Avec le 911 de nouvelle génération, l’acheminement des appels 911 vers le point de réponse de la sécurité publique approprié est basé sur l’emplacement de l’appelant à l’aide de coordonnées géographiques et d’autres informations obtenues par la technologie SIG », a déclaré Barbera-Brelle. « Le 911 de nouvelle génération permet de cartographier les appels d’urgence par coordonnées ou adresses. Des informations plus précises sur l’emplacement exact de l’appelant permettent d’acheminer les appels vers le point de réponse le plus proche pour envoyer les services d’urgence.

Finalement, les comtés mettront en œuvre les capacités multimédias qui permettent d’acheminer le texte, la vidéo et les images vers les premiers intervenants, leur permettant de recevoir plus d’informations à l’avance avant d’arriver sur les lieux.

“Alors que la prochaine génération 911 continue de faire progresser les forces de l’ordre pour recevoir des images de suspects avant leur arrivée, les pompiers peuvent voir une vidéo d’un incendie avant d’arriver sur les lieux et les ambulanciers peuvent lire des SMS sur l’état d’une personne blessée”, a déclaré Kelly.

Barbera-Brelle a expliqué que ces capacités ne seront pas disponibles immédiatement, car un centre de contrôle est nécessaire pour acheminer les appels vers le 911.

“Il y en a probablement environ 60 à 180 qui opèrent dans l’État et qui font déjà des textes. Vous avez besoin d’un centre de contrôle de texte – c’est le centre qui achemine les appels de texte sans fil vers le centre 911. Nous préparons un appel d’offres prêt à être publié dans la rue pour sélectionner un centre de contrôle de texte et l’offrir dans tout l’État », a déclaré Barbera-Brelle.

KenCom Public Safety Dispatch Lynette Bergeron a déclaré que la transition vers le nouveau système s’est déroulée sans heurts et qu’ils ont maintenant «l’infrastructure en place» pour permettre aux comtés de Grundy et de Kendall de «suivre le rythme des progrès technologiques».

“C’est une période passionnante dans l’industrie du 911”, a déclaré Bergeron. « Dans une industrie où les secondes comptent, nous constatons une livraison plus rapide de l’emplacement des appelants cellulaires et un emplacement plus précis. Ceci est bénéfique pour aider nos télécommunicateurs à localiser un appelant lorsque celui-ci ne sait pas où il se trouve ou est incapable de communiquer.