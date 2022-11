Les comtés de Bureau et de Putnam voient une ruée vers les électeurs – Shaw Local

Le thème du jour des élections tôt mardi dans les comtés de Bureau et de Putnam était que les bureaux de vote restaient occupés, les électeurs profitant de la dernière chance de faire entendre leur voix.

La greffière du comté de Putnam, Tina Dolder, qui a passé la première partie de sa matinée à vérifier divers bureaux de vote dans tout le comté, l’a bien dit.

“C’est un endroit occupé aujourd’hui”, a déclaré Dolder. “Je ne peux pas encore donner de pourcentage, mais je sais que ça va être plus occupé à cause des courses du shérif et du comté.”

Dolder a ajouté qu’elle avait vu des files d’attente à Hennepin, des parkings très fréquentés à Granville et même une belle participation à Putnam même.

À Princeton, le greffier du comté de Bureau, Matthew Eggers, a partagé la même idée en ce qui concerne les chiffres du jour des élections anticipées dans le comté, mais a également ajouté qu’ils avaient constaté une augmentation du nombre de personnes profitant des options de vote anticipé.

“Par opposition à une élection présidentielle, je pense que cela a été comparable”, a déclaré Eggers. « Notre vote par correspondance a été plus que normal pour un mi-mandat régulier. Nous avons envoyé plus de 1 600 demandes de vote par courrier.

Bien que les chiffres n’aient pas été comptés à ce stade, les deux comtés comptaient un bon nombre de résidents profitant des options de vote anticipé et de vote par courrier.

Quant aux races qui amènent les électeurs aux urnes, la réponse semble varier d’un électeur à l’autre.

Avec des élections à l’échelle de l’État, y compris le gouverneur, le secrétaire d’État, le trésorier et plus encore ; les électeurs des comtés de Bureau et de Putnam ont également une pléthore de courses locales qui seront décidées par leur vote.

“Si vous voulez avoir votre mot à dire, vous devez voter”, a déclaré Kelly Gotz, résidente de Granville. “Ce n’est qu’une chance tous les deux ans que nous ayons un mot à dire sur ce qui se passe dans ce pays.”

Dans le comté de Putnam, deux races locales étaient au centre des préoccupations des gens, à savoir les postes de shérif du comté et du conseil du comté.

Le comté décidera des cinq sièges du conseil de comté parmi les neuf candidats en lice. Les cinq titulaires sont candidats à la réélection.

Pour le shérif, le candidat Brian Gonet (R) et le candidat Joshua Boedigheimer (D) s’affrontent pour le poste.

“Je pense que la seule course ici dans le comté est le conseil du comté”, a déclaré Gotz. “Les deux candidats shérifs sont tous deux bien qualifiés, nous n’allons donc pas perdre avec l’un ou l’autre. Nous allons être heureux avec l’un ou l’autre.

Le comté de Bureau présente une course contestée du greffier et de l’enregistreur du comté entre le titulaire Eggers (R) et le challenger Dylan Benavidez (D) et les élections du conseil de comté.

Qu’ils soient là pour voter pour les candidats locaux ou donner leur avis sur les courses à l’échelle de l’État, il était clair que pour eux, c’était une journée importante pour la communauté.

“Comme nous le savons tous, notre nation est tellement polarisée en ce moment et si les gens n’interviennent pas et ne font pas leur part, nous ne pouvons pas y remédier”, a déclaré Megan Goetz, résidente de Granville. “Je pense que tout le monde doit sortir et faire ce qu’il doit faire et je pense que c’est une grande partie de notre droit constitutionnel.”

Certains ont même adopté une approche beaucoup plus directe de leur raisonnement pour voter mardi.

“Faites sortir les idiots qui sont là-dedans”, a déclaré Larry Faletti, un résident de Granville.