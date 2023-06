Les compteurs d’oiseaux de Peachland recherchent des chouettes pygmées du Nord

Les défenseurs de la préservation de la forêt de Peachland seront en force ce week-end à la recherche des hiboux pygmées du Nord survivants.

Une espèce d’oiseau rare trouvée en Colombie-Britannique, les observations documentées de Chouettes pygmées du Nord, ou leur absence, offriront des observations sur la perte d’habitat dans le bassin versant local.

La visite d’observation des oiseaux, la troisième annuelle, sera organisée par la Peachland Watershed Protection Alliance (PWPA) le samedi 3 juin à partir de 9 h.

Les participants se rassembleront d’abord sur le parking du parc régional de Hardy Falls, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, pour commencer leurs efforts d’observation des oiseaux, puis se déplaceront vers les hauteurs de l’avenue Princeton dans les zones boisées au-dessus de Peachland.

Le président de la PWPA, Jack Gerow, affirme que le bassin versant de Peachland a été ravagé par l’activité industrielle qui a contribué à la destruction de l’habitat faunique.

« Les Peachlanders ne veulent pas voir ces oiseaux critiques subir le même sort que les hiboux sur la côte et sur (l’île de Vancouver) », a déclaré Gerow dans un communiqué de presse faisant la promotion de l’événement.

«Nous devons donc comprendre ce que font leurs populations. Une excursion d’observation des oiseaux en famille est l’activité idéale pour y parvenir.

Alors que la Chouette pygmée du Nord sera la vedette du spectacle, les ornithologues amateurs rechercheront également d’autres espèces d’oiseaux, des petits oiseaux chanteurs aux rapaces tels que les balbuzards pêcheurs et les aigles.

Taryn Skalbania, cofondatrice de la PWPA et présidente de la sensibilisation, a déclaré que l’observation des oiseaux est un événement public galvanisant, car de nombreux habitants de l’Okanagan ont adopté ce qui est devenu un passe-temps populaire consistant à pouvoir identifier les oiseaux qui volent autour de leurs cours.

« Nous avons organisé de nombreux événements ces dernières années, fait des visites de bassins versants, mais aucun n’a eu ce genre de réponse délicate car l’observation des oiseaux compte ces deux dernières années », a déclaré Skalbania.

Mais outre l’aspect amusant de compter les oiseaux et d’être à l’extérieur, Skalbania a déclaré que l’objectif sous-jacent est vital pour leur organisation de base – protéger les bassins versants de Peachland contre une nouvelle dégradation de l’exploitation forestière.

« C’est tout simplement insensé que nous abattions d’abord les forêts et que nous considérions ensuite l’impact sur l’habitat », a-t-elle déclaré.

Skalbania dit que la PWPA pense que la perte d’oiseaux ou d’autres animaux sauvages dans n’importe quel bassin versant est un «indicateur d’alerte» que l’équilibre entre l’exploitation forestière et la préservation d’un écosystème s’est trop déplacé vers la récolte du bois.

Avec le profil public agressif que la PWPA a adopté ces dernières années, Skalbania affirme que son message a atteint l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique en tant que point de référence dans les débats des députés, au point où la PWPA a été invitée à rencontrer le ministère de l’Eau, des Terres et des Ressources de la Colombie-Britannique. officiels plus tard ce mois-ci, qui seront représentés par Skalbania et le président des communications Alex Morrison.

« Nous continuerons à voir ce que nous pouvons faire pour protéger nos bassins versants existants et arrêter toute nouvelle dégradation », a déclaré Skalbania.

Pour en savoir plus sur la visite printanière d’observation des oiseaux, consultez le site Web de la PWPA www.peachlandwpa.org.

oiseauxOkanagan