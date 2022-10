Les comptes Twitter et Instagram de Kanye West restreints pour les publications jugées antisémites

Les comptes Twitter et Instagram de Kanye West ont été restreints en raison de publications qualifiées d’antisémites.

Les deux plateformes de médias sociaux ont déclaré que les comptes du rappeur avaient été verrouillés en raison d’une violation de leurs politiques ; la restriction peut impliquer d’empêcher West de publier, de commenter ou d’envoyer des messages privés.

C’est la deuxième fois que Ye est restreint sur les réseaux sociaux après sa suspension d’Instagram en mars après avoir qualifié le comédien SA Trevor Noah d’insulte raciale sur la plateforme.

Instagram et Twitter ont déclaré qu’ils avaient restreint les comptes du rappeur américain Kanye West sur des publications qualifiées d’antisémites.

Un porte-parole de Twitter a déclaré dimanche à l’AFP que le compte de West avait été verrouillé en raison d’une violation des politiques de la plateforme de médias sociaux.

Et un porte-parole du parent d’Instagram, Meta, a déclaré à l’AFP que le groupe avait supprimé du contenu – sans préciser quels messages – du compte de West pour avoir enfreint ses règles.

Instagram a également restreint son compte, ce qui peut impliquer de l’empêcher de publier, de commenter ou d’envoyer des messages privés, selon la même source.

Dans le tweet, qui n’est plus visible sur le compte de West, le rappeur a déclaré : “J’ai un peu sommeil ce soir, mais quand je me réveillerai, je vais mourir avec 3 On JEWISH PEOPLE”, en référence apparente à l’état de préparation de l’armée américaine. code connu sous le nom de DEFCON.

Les restrictions interviennent après que West, qui s’appelle désormais Ye, a suscité la controverse en portant un t-shirt White Lives Matter lors de la récente Fashion Week de Paris, dans un détournement du slogan Black Lives Matter.

Vendredi, West, 45 ans, a publié des captures d’écran sur Instagram d’une conversation avec le rappeur Diddy, qui a appelé West à propos du t-shirt et de son message.

“Je vais vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer. Je vous ai dit que c’était la guerre. Maintenant, allez vous chercher des affaires”, a-t-il écrit. Les publications ont depuis été supprimées de la plateforme, mais les images sont toujours disponibles en ligne.

Il a ensuite déclaré sur Twitter qu’il ciblerait les Juifs dans un message qui a été bloqué par la plateforme pour avoir enfreint ses règles.

L’American Jewish Committee (AJC) a accusé West d’avoir « fomenté la haine des Juifs ».

“Kanye West devrait trouver un moyen de faire valoir son point de vue sans recourir à l’antisémitisme”, a déclaré l’organisation.

La semaine de Kanye West a consisté en : – Des diatribes incohérentes chargées de connotations racistes et antisémites faites sur le principal programme d’information par câble du pays. – Posts anti-juifs partagés avec ses 18 millions de followers sur Instagram. Ces messages sont dangereux et voici pourquoi : – Comité juif américain (@AJCGlobal) 7 octobre 2022

Pas étranger à la controverse, West, qui a été ouvert sur ses luttes contre le trouble bipolaire, était précédemment interdit de publication sur Instagram pendant 24 heures en mars, pour avoir enfreint les politiques de l’entreprise en matière de discours de haine, d’intimidation et de harcèlement.

Il n’a pas été précisé lequel des messages de West violait les politiques de Meta; cependant, la suspension du rappeur a suivi une diatribe qui comprenait un message dans lequel il a qualifié le comédien sud-africain Trevor Noah d’insulte raciale.

Plus tôt cette semaine, le géant allemand des vêtements de sport Adidas a déclaré qu’il reconsidérait son partenariat avec West après qu’il aurait été mécontent de la façon dont la marque commercialisait ses produits.

Le mois dernier, West et la marque de distribution Gap ont également annoncé un mettre fin à un partenariat.

